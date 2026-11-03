35 Jahre Münchner Immobilienmarkt: Matthias Wandl steht seit 1991 für Erfahrung im Immobilienverkauf

Gräfelfing, 03.11.2026 – Wandl.Immobilien und Matthias Wandl sind seit Juni 1991 im Münchner Immobilienmarkt tätig. Damit blicken wir auf 35 Jahre Erfahrung im Immobilienverkauf zurück.

Das Unternehmen begleitet Eigentümer beim Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken in München und Umgebung – von der Immobilienbewertung über die Zusammenstellung und Prüfung der Verkaufsunterlagen bis hin zu digitalen Vermarktungsmaßnahmen. Wandl.Immobilien ist mit Büros in München-Hadern, Gräfelfing und in der Münchner Innenstadt vertreten.

Seit mehr als drei Jahrzehnten hat sich der Münchner Immobilienmarkt immer wieder gewandelt – mit unterschiedlichen Angebotslagen, Nachfragesituationen und Anforderungen an die Verkaufsabwicklung. Für Eigentümer bedeutet das: Wer eine Immobilie verkauft, muss heute viele Schritte sauber planen und dokumentieren. Wandl.Immobilien setzt dabei auf eine persönliche Begleitung und auf strukturierte Prozesse, die Verkäufern Orientierung geben und zugleich eine zeitgemäße Vermarktung ermöglichen.

Begleitung im Verkaufsprozess: von der Bewertung bis zur Unterlagenprüfung

Wandl.Immobilien unterstützt Eigentümer beim Verkauf von Immobilien in München und dem Umland. Zum Leistungsspektrum zählen die Immobilienbewertung sowie das Zusammenstellen und Prüfen der für den Verkauf erforderlichen Unterlagen. Dazu gehört ausdrücklich auch die Organisation bzw. Bereitstellung des Energieausweises im Rahmen der Verkaufsunterlagen.

Ein Immobilienverkauf beginnt in der Praxis häufig mit der Frage, wie der Marktwert realistisch einzuschätzen ist und welche Unterlagen in welcher Form benötigt werden. Genau an dieser Stelle setzt das Unternehmen an: Es strukturiert die Vorbereitung, prüft die vorhandenen Dokumente und hilft dabei, fehlende Nachweise zu identifizieren. Ziel ist eine nachvollziehbare Grundlage für die nächsten Schritte im Verkaufsprozess.

Matthias Wandl sagt: „Ein erfolgreicher Verkauf startet mit Klarheit – über den Wert der Immobilie und über vollständige, belastbare Unterlagen.“ Diese Herangehensweise soll Eigentümern helfen, den Aufwand besser zu überblicken und Entscheidungen auf einer soliden Basis zu treffen.

Persönliche Betreuung und digitale Vermarktung – an drei Standorten präsent

Wandl.Immobilien betont die Kombination aus persönlicher Betreuung und digitalen Vermarktungsmaßnahmen. Gerade in einem Marktumfeld, in dem Informationswege und Suchprozesse zunehmend online stattfinden, spielen digitale Kanäle in der Vermarktung eine wichtige Rolle. Gleichzeitig bleibt der Immobilienverkauf für viele Eigentümer eine seltene und entsprechend erklärungsbedürftige Entscheidung – mit zahlreichen Fragen rund um Abläufe, Dokumente und die Abstimmung der einzelnen Schritte.

Mit Büros in München-Hadern, Gräfelfing und der Münchner Innenstadt ist Wandl.Immobilien in München und Umgebung präsent. Die Nähe zu Eigentümern und Objekten soll persönliche Abstimmungen erleichtern – etwa bei der Vorbereitung der Vermarktung oder bei der Klärung von Unterlagen.

Matthias Wandl sagt: „Wir verbinden persönliche Erreichbarkeit mit digitalen Vermarktungswegen, damit Eigentümer strukturiert durch den Verkaufsprozess gehen können.“ Die 35-jährige Tätigkeit von Matthias Wandl im Münchner Immobilienmarkt seit Juni 1991 unterstreicht dabei die kontinuierliche Beschäftigung mit den Anforderungen und Abläufen des Immobilienverkaufs in der Region.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b 4b

82166 Gräfelfing

Deutschland

fon ..: +491755778561

web ..: https://wandl.immobilien/

email : matthias@wandl.immobilien

Wandl.Immobilien ist ein Immobilienunternehmen, das Eigentümer beim Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken in München und Umgebung begleitet. Zum Leistungsangebot zählen unter anderem die Immobilienbewertung sowie die Zusammenstellung und Prüfung von Verkaufsunterlagen einschließlich Energieausweis. Wandl.Immobilien arbeitet mit persönlicher Betreuung und nutzt ergänzend digitale Vermarktungsmaßnahmen. Das Unternehmen ist mit Büros in München-Hadern, Gräfelfing und in der Münchner Innenstadt vertreten. Verantwortlicher Ansprechpartner ist Herr Matthias Wandl.

Pressekontakt:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b 4b

82166 Gräfelfing

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