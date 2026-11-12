ZenaTech-Tochter ZenaDrone unterzeichnet Absichtserklärung mit Rattler Medical für die Entwicklung eines drohnenbasierten Bluttransportsystems für den Einsatz in Kriegsgebieten

Das Marktziel der Symbiose aus ZenaDrone-Drohnen und den temperaturregulierten Blutkonservenbehältern von Rattler Medical ist die militärmedizinische Logistik der USA; der erste flugfähige Prototyp und Vorführungen sind für Sommer 2027 geplant

VANCOUVER, British Columbia, 12. November 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech oder das Unternehmen) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gesteuerte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit der Firma Rattler Medical Inc. (Rattler Medical), einem Entwickler und Hersteller von temperaturregulierten Behältern für den Transport von menschlichem Blut, unterzeichnet hat. Im Rahmen des MOU werden die beiden Unternehmen gemeinsam ein drohnengestütztes Blutversorgungssystem für den Einsatz in Kriegsgebieten entwickeln und herstellen. Dieses System soll temperaturregulierte Blutkonserven rascher und effizienter zu den medizinischen Einsatzkräften des Militärs während Kampfeinsätzen bringen.

Die rasche Versorgung verwundeter Soldaten mit richtig temperierten Blutkonserven ist eine der größten logistischen Herausforderungen in der Kriegsmedizin, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Dieses MOU verbindet die Frachtdrohnenkapazitäten von ZenaDrone mit einem Containersystem, das von einem Team entwickelt wurde, das selbst Blutkonserven im Einsatz transportiert hat. Damit wird der Weg zu einem flugfähigen Prototypen und Vorführungen beim US-Militär geebnet und unser Portfolio im Verteidigungssektor auf die medizinische Logistik in Kriegsgebieten erweitert. Diese Anwendungsbereiche für unsere Drohnenplattformen haben wir schon länger im Visier.

Die Einhaltung eines sicheren Temperaturbereichs für Blutkonserven von der Versorgungsstelle bis zum Patienten ist eine zentrale Herausforderung in der taktischen Medizin. Das geplante System vereint Rattler Medicals Kompetenz in der Nachschubversorgung mit Blutkonserven in weit vorgeschobenen Einsatzgebieten und ZenaDrones Kompetenz im Bereich Nutzlasttransport. Der Behälter soll als Nutzlast an der Unterseite einer ZenaDrone-Drohne transportiert und entweder aus der Luft abgeworfen oder nach der Landung vom medizinischen Fachpersonal entkoppelt werden. Die beiden Unternehmen planen nun die Entwicklung und Testung eines Prototypen, um die effektivste Abwurf- bzw. Zustellmethode zu ermitteln. Der Prototyp soll innerhalb der nächsten drei Monate fertiggestellt werden.

Laut Recherchen der Business Research Company dürfte der Weltmarkt für medizinische Drohnenlieferungen, einschließlich Bluttransporte, voraussichtlich von 510 Mio. USD im Jahr 2026 auf 1,27 Mrd. USD im Jahr 2030 anwachsen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate von 25,5 %.

Durch Drohnenlieferungen sollen mehrere Einschränkungen des Bluttransports auf dem Landweg überwunden werden. Luftfahrzeuge erreichen medizinische Teams schneller als Fahrzeuge am Boden, insbesondere auf umkämpften oder beschädigten Straßen; und auch das Risiko für die menschlichen Einsatzkräfte auf den Nachschubrouten lässt sich damit senken. Die Verteilung der Blutkonserven auf mehrere Drohnen anstelle des Transports in einem einzigen konventionellen Konvoi soll eine sichere Versorgung gewährleisten, für den Fall, dass ein einzelnes Transportmittel (Luftfahrzeug oder Lkw) ausfällt. Dieser Ansatz ermöglicht außerdem eine Just-in-Time-Zustellung, da die medizinischen Einsatzkräfte Blutkonserven erst im Bedarfsfall anfordern können, anstatt ausschließlich auf vorab eingelagerte Bestände angewiesen zu sein.

Rattler Medical wurde von Donald Young, einem auf taktische Medizin spezialisierten Veteranen der U.S. Army, gegründet. Das Team der Firma hat unmittelbare Erfahrung in Militärmedizin und kann auch auf enge Kontakte zu militärmedizinischen Fachkräften verweisen. ZenaTech rechnet damit, dass diese Beziehungen, zusammen mit ZenaDrones Aktivitäten im Bereich der Verteidigungszusammenarbeit, den Weg zu entsprechenden Vorführungen ebnen und zukünftige Geschäftschancen bei den US-Streitkräften eröffnen werden.

Als Combat Medic (Sanitäter im Kampfeinsatz) musste ich selber mitansehen, wie das Überleben eines Verwundeten davon abhängen kann, wie schnell die Blutkonserven den behandelnden Sanitäter erreichen, so Herr Young, CEO von Rattler Medical. Die Bündelung unseres Know-hows in der Nachschubversorgung mit Blutkonserven in weit vorgeschobenen Einsatzgebieten mit den Drohnen von ZenaDrone bietet Sanitätern die Möglichkeit, Blutkonserven auch dort zu bekommen, wo ein sicherer Transport über Land nicht möglich ist, und diese über mehrere Luftfahrzeuge gleichzeitig anstatt über ein Einzelnes zu beziehen. Unser Ziel ist es, dieses System den Anwendern im militärischen Bereich im kommenden Jahr vorzustellen.

Die beiden Unternehmen wollen in den nächsten zwei bis drei Monaten einen flugfähigen Prototypen entwickeln. ZenaDrone plant aktuell, das System im Sommer 2027 in einer US-amerikanischen Militäreinrichtung vorzuführen. ZenaTech wird zeitnah über das Erreichen weiterer Entwicklungsmeilensteine berichten.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit verschiedenen Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien integrieren und für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie bestimmt sind. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio des Unternehmens umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstandorte in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

Über Rattler Medical

Rattler Medical Inc., mit Firmensitz in Boise (Idaho), ist ein preisgekröntes Unternehmen, das temperaturregulierte Behälter für die Lagerung und den Transport von Blutkonserven in entlegene Gebiete und unwegsames Gelände entwickelt und herstellt. Die Firma wurde von Donald Young, einem Veteranen und ehemaligen Combat Medic der U.S. Army, gegründet. Geschäftsziel ist die Erweiterung von Möglichkeiten für das Militär und die medizinischen Einsatzkräfte, Blutkonserven näher an den Patienten zu bringen.

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Für Investoren: Michael Mason, CORE IR, investors@zenatech.com

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