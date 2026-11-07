ZenaTechs Drone-as-a-Service-Geschäft steigt mit Aufträgen für US-Schulen in den Solarvermessungsmarkt ein und peilt mit dem ersten Solarkunden einen Umsatz von 600.000 $ an

Mit der drohnengestützten Datenerfassung sind Vermessungsteams in die Lage, ein gesamtes Schulgelände in etwa der gleichen Zeit zu kartieren, die ein statischer LiDAR-Scanner für einen einzelnen Parkplatz benötigt. Damit positioniert sich ZenaTech für wiederkehrende Aufträge in einem Markt für drohnengestützte Solarinspektionen, dem bis 2032 ein Wert von 3,2 Mrd. $ prognostiziert wird

Vancouver, British Columbia, 6. November 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt bekannt, dass das Unternehmen mit seinem Drone-as-a-Service-Geschäft in den Markt für Solarvermessungen eingestiegen ist. Es wurden zwei Aufträge im Gesamtwert von über 110.000 $ für Solaranlagen auf Schulgeländen und im Rahmen kommunaler Projekte erteilt. Ein drittes Projekt im Wert von rund 60.000 $ dürfte in den nächsten 90 Tagen vergeben werden. Die Firmenführung rechnet bei diesem Kunden mit einem Umsatz von rund 150.000 $ pro Quartal bzw. rund 600.000 $ in den nächsten 12 Monaten.

Solarentwickler können keine einzige Solaranlage planen, wenn sie nicht über präzise Standortdaten verfügen. Und genau bei dieser ersten Vermessung verändern Drohnen die Wirtschaftlichkeit, weiß Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Mit der statischen LiDAR-Technologie fallen pro Stunde Außendienst eines Teams fünf bis sieben Stunden Büroarbeit für die Datenanalyse an. Eine Drohne erfasst in derselben Stunde die fünffache Fläche. Wenn man diese dann auch noch mit KI-gestützter Datenverarbeitung kombiniert, vervielfacht sich der Nutzen für jedes Projekt. Dank dieser Aufträge werden wir von den Solarentwicklern schon zu Beginn in das jeweilige Projekt eingebunden und rechnen fest mit regelmäßigen Inspektionsarbeiten über die gesamte Lebensdauer der jeweiligen Anlage.

Die Verträge betreffen Bestandsaufnahmen von Schulparkplätzen, über denen Solardächer errichtet werden sollen. Sie bieten jedem Campus Schatten und Schutz vor Witterungseinflüssen und ermöglichen gleichzeitig die eigene Stromerzeugung. Das Vermessungsteam von ZenaTech übergibt die fertigen Messdaten dem Planungsteam des Kunden, das sie zur Planung der Solaranlagen verwendet. Die Datenerfassung vor Ort ist an den ersten sechs Schulstandorten abgeschlossen; aktuell erfolgt die Auswertung der Daten. Die Arbeiten an einem zweiten Campus sollen in den kommenden Wochen beginnen. Standortvermessungen sind der erste Schritt im Bereich der Planung, Beschaffung und Errichtung (EPC) von Solaranlagen. Dieser Markt wurde in den Vereinigten Staaten für das Jahr 2025 laut Angaben von The Business Research Company mit 79 Mrd. $ bewertet; bis 2030 soll ein Projektvolumen von 101 Mrd. $ erreicht werden.

Die Projekte verdeutlichen auch, dass die statische LiDAR-Technologie an großflächigen Standorten durch die Drohnenvermessung ersetzt werden kann. In vielen Bundesstaaten müssen Solaranlagen auf größeren Einrichtungen eine Prüfung durch die zuständige staatliche Architekturbehörde durchlaufen. Dabei wird bewertet, wie sich ein Projekt über den zu bebauenden Parkplatz hinaus auf das gesamte Gelände auswirkt. Statische LiDAR-Scanner müssen etwa alle 70 Fuß neu eingestellt werden, was eine flächendeckende Erfassung des Campus teuer macht. Die Firmenführung geht davon aus, dass eine Drohne ein komplettes Campusgelände mit 10 Acres Grundfläche in der gleichen Zeit erfassen kann, die ein statischer Scanner für einen 2 Acres großen Parkplatz benötigt, oder sogar noch schneller. ZenaTech führt an drei der Standorte einen Proof of Concept durch, der an zwei Standorten bereits abgeschlossen ist, und vergleicht dabei die per Drohne erfassten Campusdaten mit statischen Scans der Projektflächen.

Bei seinem Ansatz für die Vermessung im Rahmen von Solarinfrastrukturbauten bündelt ZenaTech lizenziertes Vermessungs-Knowhow, drohnenbasierte Datenerfassung und zentrale KI-Datenverarbeitung innerhalb seines DaaS-Netzwerks. Die Drohnen erfassen dichte topografische Messdaten zur Unterstützung von Standortplanung und Bau, während die Vermesser Passpunkte festlegen und die Genauigkeit überprüfen. Die firmeneigene KI-Software-Suite, die im Jahr 2027 im gesamten DaaS-Netzwerk offiziell getestet werden soll, ist darauf ausgelegt, Millionen von 3D-Messdaten zu klassifizieren und die für die Vermessungsergebnisse benötigten Merkmale zu extrahieren. Durch die Reduktion routinemäßiger Feldmessungen und die Automatisierung von Teilen der Datenverarbeitung erwartet sich ZenaTech eine Verkürzung der Bearbeitungszeiten im Rahmen der Vermessung, eine Senkung der Arbeitskosten pro Projekt und eine Erweiterung der Arbeitskapazitäten bestehender Teams für zusätzliche Aufträge. Gleichzeitig unterstützt ZenaTech Projektentwickler im Solarbereich bei einer optimierten Bauplanung und trägt auch zur Vermeidung potenzieller Kosten aufgrund von Verzögerungen bei.

Nach dem Einbau der Module besteht dann die Möglichkeit, statt einer einmaligen Vermessung ein regelmäßiges Service durchzuführen. Seitens der Solarkunden werden bereits Drohneninspektionen mit Infrarotbildgebung zur Erkennung von Mikrorissen und überhitzten Modulen sowie zur Modulreinigung nachgefragt. ZenaTech plant, diese Dienste mit seiner Drohne IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich anzubieten. Laut Angaben von Credence Research wurde der globale Markt für Drohneninspektionen von Solaranlagen im Jahr 2024 mit 1,02 Mrd. $ bewertet und soll bis 2032 auf etwa 3,22 Mrd. $ anwachsen. Das entspricht einer jährlichen Zuwachsrate von 14,4 %.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech unterstützt Unternehmen und Regierungsstellen mit abonnierten Drohnendiensten und setzt dabei auf die eigenen Produktplattformen von ZenaDrone, um eine Vielzahl von Vermessungs-, Inspektions-, Wartungs-, Hochdruckreinigungs- und Präzisionslandwirtschaftslösungen anzubieten. Für die Kunden entfallen damit der Besitz, der Betrieb und die Wartung von kommerziellen Drohnenflotten. Durch die Übernahme etablierter, profitabler, aber noch nicht vollständig digitalisierter Dienstleistungsunternehmen baut ZenaTech ein skalierbares globales DaaS-Netzwerk und eine KI-autonome Plattform mit einer Stammklientel und wiederkehrenden Umsätzen auf. Gleichzeitig werden moderne Drohnentechnologien eingebunden, was eine raschere, präzisere und sicherere Umsetzung auf Basis datengestützter Erkenntnisse gewährleistet. Die Drone-as-a-Service-Lösungen des Unternehmens werden weltweit bereits an nahezu 45 Standorten in 14 US-Bundesstaaten, Kanada, Europa, den VAE und Australien angeboten.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-Geschäft (DaaS) sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit verschiedenen Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen, einschließlich Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares und wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien integrieren und für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie bestimmt sind. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung und die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstandorte in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

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CORE IR

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