Amex Gold Mining erhält die Auszeichnung „Unternehmer des Jahres“ von der Québec Mineral Exploration Association

MONTRÉAL, QUÉBEC – 6. November 2026 / IRW-Press / Amex Gold Mining Inc. (TSX-V: AMX) (FWB: MX0) (OTCQX: AMXEF) (Amex oder das Unternehmen – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Québec Mineral Exploration Association (QMEA) zum Unternehmer des Jahres ernannt wurde. Damit werden die bedeutenden Erfolge des Unternehmens bei der Weiterentwicklung seines Vorzeigegoldprojekts Perron in der ergiebigen Abitibi-Region in Québec gewürdigt.

Die Auszeichnung würdigt außergewöhnliche unternehmerische Führungsqualitäten, Weitsicht und Fortschritte bei der Förderung von Mineralexplorations- und Erschließungsprojekten in Québec.

Diese Anerkennung erfolgt in einer Zeit des Wandels für Amex, da das Unternehmen seinen Übergang von der Exploration zur Erschließung beschleunigt – gestützt durch eine positive Phase-1-Machbarkeitsstudie, ein vollständig finanziertes 40.000-Tonnen-Großprobenprogramm und die laufenden Untertageerschließungsarbeiten bei Perron.

Victor Cantore, President und CEO von Amex Gold Mining, kommentierte:

Wir fühlen uns äußerst geehrt, diese Auszeichnung von der Québec Mineral Exploration Association zu erhalten. In den vergangenen 24 Monaten hat unser Team enorme Fortschritte dabei erzielt, Perron von einer hochgradigen Goldentdeckung in einen Entwicklungsstandort zu verwandeln.

In diesem Zeitraum haben wir zwei Mineralressourcenschätzungen, zwei vorläufige wirtschaftliche Bewertungen sowie eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen, mit dem Bau der Untertagerampe für unser genehmigtes 40.000-Tonnen-Großprobenprogramm begonnen und unsere Belegschaft mehr als verzehnfacht, während wir gleichzeitig ein wachsendes Team von Auftragnehmern vor Ort koordinierten.

Angesichts der raschen Fortschritte bei der Untertageerschließung, eines klaren Weges zur Produktion und eines erheblichen Explorationspotenzials sehen wir nun, wie unsere Vision Wirklichkeit wird. Ich bin unglaublich stolz auf das, was unser Team erreicht hat, und glaube, dass das spannendste Kapitel für Amex noch vor uns liegt.

Von der Entdeckung zur Entwicklung

Die Fortschritte von Amex spiegeln eine disziplinierte Strategie wider, die auf zwei sich ergänzenden Zielen basiert: die Weiterentwicklung des hochgradigen Goldprojekts Perron bei gleichzeitiger Erschließung des Explorationspotenzials der umfangreichen Liegenschaften im Abitibi-Gebiet.

Die stufenweise Erschließungsstrategie des Unternehmens zielt darauf ab, die vorhandene Infrastruktur zu nutzen, das Potenzial für eigenfinanziertes Wachstum zu maximieren und eine solide Grundlage für die zukünftige Expansion zu schaffen.

Angesichts der voranschreitenden Untertageerschließung und der anhaltenden Explorationserfolge auf der gesamten bezirksgroßen Liegenschaft positioniert Amex Perron als aufstrebenden hochgradigen Goldbergbaubetrieb in einer der weltweit etabliertesten Bergbaujurisdiktionen.

Die Auszeichnung Unternehmer des Jahres folgt auf die Anerkennung von Amex als Entdeckung des Jahres 2025 und unterstreicht die Entwicklung des Unternehmens von bedeutenden Entdeckungen hin zur Weiterführung dieser Entdeckungen bis zur Produktion.

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Über die QMEA

Die Québec Mineral Exploration Association (QMEA) ist eine gemeinnützige Organisation, die die Stakeholder des Mineralexplorationssektors in Québec vertritt. Sie wurde 1975 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die nachhaltige und verantwortungsvolle Exploration der Bodenschätze in Québec sowie deren wesentlichen Beitrag zur Wirtschaft zu fördern.

Der Verband vereint rund 1.100 Einzelmitglieder und 180 Unternehmensmitglieder, darunter junge und etablierte Explorations- und Bergbauunternehmen, Beratungsfirmen, Bohrunternehmen und Dienstleister.

Jedes Jahr würdigt die QMEA herausragende Beiträge für den Sektor im Rahmen ihrer jährlichen Auszeichnungen, darunter Unternehmer des Jahres und Entdeckung des Jahres.

Über Amex

Amex Gold Mining Inc. auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron bedeutende hochgradige Goldentdeckungen gemacht sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid-Zonen (VMS) identifiziert. Das Projekt befindet sich im Gebiet von Valcanton im Norden von Québec, etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda. Das Projekt Perron umfasst 183 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Gesamtfläche von 65,72 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung sowie hybrider goldreicher VMS-Mineralisierung.

Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt Perron West sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher, durch Abstecken erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Diese ausgedehnte Liegenschaft liegt in einem geologisch aussichtsreichen Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Die unmittelbare Nähe zu mehreren Aufbereitungsanlagen großer Goldproduzenten stellt ebenfalls einen strategischen Vorteil dar.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P.Geo (OGQ – 2170, PGO – 3708), Vice President Exploration des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Victor Cantore

President und Chief Executive Officer

Amex Gold Mining Inc.

Tel.: +1-514-866-8209

info@amexgoldmining.com

www.amexgoldmining.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die die Auswirkungen des Vorstehenden auf die Wirtschaftlichkeit des Goldprojekts Perron beschreiben, sowie die Ergebnisse der von Amex Gold Mining Inc. am 13. April 2026 bekannt gegebenen Machbarkeitsstudie für die Phase-1-Entwicklung des Goldprojekts Perron (die Machbarkeitsstudie oder FS) (soweit diese Ergebnisse im Text dieser Pressemitteilung kommentiert werden), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR,, den geschätzten Wert des Goldprojekts Perron, Szenarien zur Betriebsentwicklung des Goldprojekts Perron, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Goldprojekts Perron, LOM-Pläne, die beabsichtigte Vermarktungsstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Goldprojekts Perron auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte Jahresproduktion der Betriebe des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Meilensteinen und deren erwarteten Ergebnissen, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Stakeholdern wie der lokalen Gemeinschaft, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendeten Annahmen und Schätzungen), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie jene Aussagen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen. Darüber hinaus basierten diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, angenommene Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit etwaiger Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, der Erhalt von Genehmigungen durch Behörden, Aufsichtsbehörden und Dritte, Lizenzen und Genehmigungen zu günstigen Konditionen, anhaltende Stabilität auf dem Arbeitsmarkt, Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Liefergütern, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene steuerliche Annahmen, Schätzungen zu Investitions- (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX), den Status der Genehmigungen für das Goldprojekt Perron, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen im Zusammenhang mit dem Projekt, lokale Infrastrukturen, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen zur betrieblichen Leistung der Ausrüstung und stellen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem Verzögerungen bei den geplanten Lieferterminen von Anlagen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Initiativen erfolgreich umzusetzen, und die Frage, ob diese strategischen Initiativen die erwarteten Vorteile bringen werden, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder von Finanzierungen zu günstigen Konditionen für das Unternehmen, die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, die Auswirkungen der Inflation auf die Kosten, die Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, die operative Leistung der Vermögenswerte und Geschäftsbereiche des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren in der Goldbergbau- und -produktionsbranche, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Geschäftsbereiche des Unternehmens auswirken, Risiken hinsichtlich der politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz, Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften, Währungs- und Wechselkursrisiken, technologische Entwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie Risiken in Bezug auf Erträge, Investitionsausgaben, Cashflow und Kapitalstruktur sowie allgemeine Geschäftsrisiken. Eine weitere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten findet sich im jährlichen Lagebericht des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts mit der Überschrift Risikofaktoren, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die in diesem Warnhinweis nicht erörtert werden, könnten ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben.

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