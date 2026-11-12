Amarc und Freeport haben das Explorationsprogramm 2026 im Kupfer-Gold-Distrikt JOY erfolgreich abgeschlossen

12. November 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. (Amarc oder das Unternehmen) (TSXV: AHR; OTCQB: AXREF; FWB: AQ5) freut sich bekannt zu geben, dass AuRORA Minerals Ltd. (AML), ein privates Joint-Venture-Unternehmen, das zu 60 % im Besitz von Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. (Freeport) und zu 40 % im Besitz von Amarc ist, sein Explorationsprogramm 2026 im Distrikt JOY (JOY oder Distrikt) in der Region Toodoggone im Norden von British Columbia (BC) erfolgreich abgeschlossen hat. Das Programm im Wert von 22 Millionen $ wurde von Freeport finanziert (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 21. Juli 2026). Amarc ist der Hauptvertragspartner, der die Standortprogramme von AML im Rahmen eines separaten Dienstleistungsvertrags leitet.

Diane Nicolson, President und CEO, sagte:

Im Rahmen des Explorationsprogramms dieser Saison konnten wir das Potenzial der Lagerstätte AuRORA und das nach Einschätzung von Amarc vorhandene Tier-1-Potenzial des 630 km² großen Kupfer-Gold-Distrikts JOY in der Region Toodoggone in British Columbia weiter erschließen. Aufgrund der seltenen Kombination aus hohen Gehalten, die in geringer Tiefe durchteuft wurden, sowie einer hervorragenden Kontinuität und Geometrie in den Entdeckungsbohrlöchern entwickelt sich AuRORA potenziell zu einer der hochgradigsten Porphyr-Gold-Kupfer-Silber-Entdeckungen in British Columbia.

Die Bohrungen waren sowohl konzipiert worden, um die Lagerstätte AuRORA zu erweitern, als auch um die vielversprechende Kupfer-Gold-Entdeckung TWINS innerhalb eines unzureichend erkundeten und ausgedehnten, 8,5 km² großen Sulfidsystems weiter zu erkunden. Die Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie eingetroffen sind und verifiziert wurden.

Im Jahr 2026 wurden zudem umfangreiche Oberflächen-Explorationsuntersuchungen abgeschlossen. Diese Untersuchungen haben einen nach Ansicht von Amarc weiteren neuen Porphyr-Gold-Kupfer-Trend definiert: den 12 km langen AuRORA Trend (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 12. August 2026). Der AuRORA Trend, der im Westsüdwesten durch die Lagerstätte AuRORA und das Sulfidsystem Northwest Gossan (NWG) verankert ist, verläuft in Richtung Ostnordosten durch die neuen mineralisierten Systeme ROE und White Pass (wobei Letzteres die Lagerstätte Brenda beherbergt) sowie ein Zielgebiet namens NUB. Der AuRORA Trend verläuft subparallel zum nordöstlich ausgerichteten PINE Trend von JOY, der sich etwa 11 km weiter südlich befindet und die Lagerstätte PINE sowie die Entdeckungen TWINS und Canyon beherbergt. Die Trends AuRORA und PINE verlaufen zudem subparallel zum ostnordöstlich streichenden Trend der Gold-Kupfer-Lagerstätten Kemess (einschließlich Nugget, Central, Main, Underground und East), die sich weiter südlich befinden und im Besitz von Centerra Gold Inc. sind.

Höhepunkte des Feldprogramms 2026 im Distrikt JOY

· In diesem Jahr wurden im Distrikt JOY 13.962 m an Kernbohrungen in 16 Bohrlöchern mit bis zu vier Bohranlagen bei der Lagerstätte AuRORA, dem Ziel NWG und der Entdeckung TWINS abgeschlossen (Abbildung 1). Von 2017 bis heute wurden bei JOY insgesamt 68.459 m an Bohrungen in 143 Bohrlöchern abgeschlossen.

o Erweiterung der Lagerstätte AuRORA: 4.862 m an Kernbohrungen in sieben Erweiterungsbohrlöchern bei AuRORA (bis dato 22.450 m in 52 Bohrlöchern); diese knüpfen an die Entdeckungsbohrungen 2024 und die Erweiterungsbohrungen 2025 bei der Lagerstätte AuRORA an, durch die die Ausdehnung des durch Bohrungen nachgewiesenen mineralisierten Bereichs von 600 m mal 600 m auf 1.400 m mal 800 m erweitert wurde (siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 17. Januar 2025, 20. Januar 2025, 28. Februar 2025 und 23. Januar 2026). Die Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie eingetroffen sind und verifiziert wurden.

o Ziel NWG: 1.405 m an Kernbohrungen in drei Bohrlöchern, die konzipiert wurden, um das neu erweiterte Ziel NWG durch weitere Testbohrungen zu erproben. Die Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie eingetroffen sind und verifiziert wurden.

o Entdeckung TWINS: 7.694 m an Kernbohrungen in sechs Bohrlöchern zur Erweiterung der Entdeckung TWINS, die in einem 8,5 km² großen Sulfidsystem mit beträchtlichem Potenzial liegt, das möglicherweise das größte Sulfidsystem innerhalb von Toodoggone darstellt. Die Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie eingetroffen sind und verifiziert wurden.

· Etwa 45 km² an geologischen Kartierungen.

· Es wurden außerdem 967 Rasterbodenproben (bis dato 9.862 Proben), 358 Gesteinssplitterproben (bis dato 3.239 Proben), 102 Feinschuttproben und 125 Schluffproben (bis dato 467 Proben) im Rahmen geochemischer Untersuchungen entnommen.

· 64 Linienkilometer an geophysikalischen Bodenuntersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) (insgesamt 726 Linienkilometer aktuell und historisch). Wie bereits zuvor bekannt gegeben (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 12. August 2026), wurden im Rahmen der diesjährigen bodengestützten IP-Untersuchung sowohl bekannte Sulfidsysteme erweitert als auch bedeutsame neue Sulfidsysteme entlang des aufstrebenden, ostnordöstlich verlaufenden, 12 km langen AuRORA Trend identifiziert. Der Trend umfasst eine Anhäufung von Porphyr-Gold-Kupfer-Lagerstätten und Lagerstättenzielen, die in unterschiedlichen Tiefenlagen aufgeschlossen sind, sowie ausgedehnte Sulfidsysteme, die noch mittels Testbohrungen erprobt werden müssen (siehe Abbildungen 1 bis 3). Mit diesen Untersuchungsarbeiten entlang des AuRORA Trends wurde Folgendes erreicht:

o Ziel NWG / Lagerstätte AuRORA: Erweiterung des ursprünglichen 4,5 km² großen Sulfidsystems NWG, das die Gold-Kupfer-Lagerstätte AuRORA beherbergt, in Richtung Osten über ein Gebiet, das nun 7 km² umfasst und noch nicht vollständig durch Bohrungen untersucht wurde;

o Ziel ROE: Entdeckung eines neuen und noch offenen, 4,5 km² großen Sulfidsystems namens Ziel ROE, das östlich an das erweiterte Sulfidsystem NWG angrenzt;

o Lagerstätte WHITE PASS / Brenda: Erweiterung des Sulfidsystems WHITE PASS, das die historische Gold-Kupfer-Lagerstätte Brenda beherbergt, von 3,0 km² auf 5,0 km², und

o Ziel NUB: Erweiterung des Sulfidsystems NUB, das das Potenzial aufweist, mehrere Porphyrzentren zu beherbergen, und wo im Rahmen von Untersuchungsarbeiten und ersten Erkundungsbohrungen in den Vorjahren (siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 19. Februar 2026 und 22. Oktober 2025) in Erkundungsbohrlöchern eine mit Gold, Kupfer und Silber angereicherte Alteration vom Porphyrtyp festgestellt wurde.

Abbildung 1: Großflächige Mineralsysteme im Distrikt JOY: Entlang des AuRORA Trends befinden sich die Lagerstättenentdeckung AuRORA, die Lagerstätte Brenda sowie die Sulfidsysteme NWG, ROE, WHITE PASS und NUB, und entlang des PINE Trends befinden sich die Lagerstätte PINE sowie die Entdeckungen CANYON und TWINS und weitere Sulfidsysteme.

Abbildung 2: AuRORA Trend im Distrikt JOY: Ein weiterer neu entstehender Trend mit klassischen Porphyr-Gold-Kupfer-Lagerstätten

Abbildung 3: AuRORA Trend im Distrikt JOY: Erstreckt sich 12 km in Richtung Ostnordosten von der hochgradigen Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätte AuRORA aus

Über Amarc Resources Ltd.

Amarc ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das von einem Managementteam geleitet wird, das seit 40 Jahren nachweislich erheblichen Mehrwert für die Aktionäre durch die Entdeckung und Erschließung sowie die erfolgreiche Durchführung von Transaktionen im Zusammenhang mit langlebigen, hochwertigen Kupfer- und/oder Goldlagerstätten sowohl in British Columbia als auch weltweit geschaffen hat. Über die Zusammenarbeit mit Hunter Dickinson Inc. (HDI), einem diversifizierten, globalen Bergbauunternehmen, waren die Mitglieder des Amarc-Teams bereits an 39 Entdeckungen oder Projekten beteiligt, deren Entwicklung erheblich vorangetrieben wurde. 14 davon wurden bereits abgebaut oder befinden sich aktuell in Produktion, weitere Projekte werden folgen.

Amarc widmet sich aktuell dem Ausbau der Distrikte JOY, DUKE und IKE, die sich jeweils in sehr aussichtsreichen Porphyrregionen im Norden, Zentrum und Süden der Provinz British Columbia befinden. Sie alle liegen in nächster Nähe zu wichtigen industriellen Infrastruktureinrichtungen einschließlich Stromversorgungsleitungen, Straßen- und Bahnnetz. Jeder dieser Distrikte birgt umfangreiches Potenzial für die Auffindung und Erschließung mehrerer bedeutender Porphyrlagerstätten mit Kupfer±Gold.

Bei JOY erwarb Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. (Freeport), eine 100-%-Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan Inc., im Rahmen der Earn-in-Vereinbarung hinsichtlich des Mineralkonzessionsgebiets eine Beteiligung von zunächst 60 % am Distrikt JOY, indem das Unternehmen 35 Millionen CAD in einem beschleunigten Zeitrahmen finanzierte (siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 12. Mai 2021 und 29. Mai 2025). Der Distrikt JOY wird nun über AuRORA Minerals Ltd. (AML) vorangetrieben, ein privates Joint-Venture-Unternehmen, das sich zu 60 % im Besitz von Freeport und zu 40 % im Besitz von Amarc befindet (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 4. September 2025). Freeport hat sich dafür entschieden, eine weitere Beteiligung von 10 % am Distrikt JOY zu erwerben, indem das Unternehmen zusätzliche 75 Millionen $ in gestaffelten Aufwendungen finanziert. Während Freeport nun der Betreiber von JOY ist, hat das Joint-Venture-Unternehmen AuRORA Minerals Ltd. Amarc als Hauptvertragspartner ernannt, um die Explorationsprogramme bei JOY im Rahmen eines separaten Dienstleistungsvertrags weiterhin zu leiten. Zur Unterstützung dieser Dynamik führte Amarc im Auftrag von AML im Jahr 2026 ein erweitertes Explorationsprogramm im Wert von 20 Millionen CAD durch (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 21. Juli 2026).

Im Distrikt DUKE setzt Boliden Mineral Canada Ltd. (Boliden), ein Unternehmen der Boliden Group, eines multinationalen schwedischen Metallproduzenten mit Schwerpunkt auf Zink und Kupfer, seine Beteiligung fort (siehe Pressemitteilungen von Amarc vom 22. November 2022 und 2. April 2026), nachdem das Unternehmen bis Ende 2025 Explorationsausgaben in Höhe von 30 Millionen CAD allein finanziert hat. Boliden und Amarc sind nun ein 60:40-Joint-Venture (das DUKE-JV) eingegangen, im Rahmen dessen die Vertragsparteien die Explorationsaktivitäten anteilsmäßig finanzieren müssen, andernfalls wird ihre Beteiligung am DUKE-JV verwässert. Amarc ist der Betreiber im Distrikt DUKE und führt im Auftrag des Joint Ventures im Jahr 2026 ein Explorationsprogramm im Umfang von 4 Millionen CAD durch (siehe Pressemitteilung von Amarc vom 26. Juni 2026).

Im Distrikt JOY befindet sich die metallreiche Gold-Kupfer-Lagerstätte AuRORA, die 2024 entdeckt wurde und als Schlüssel für die weitere Entwicklung des Distrikts und darüber hinaus auch der gesamten Region Toodoggone angesehen wird. Der Distrikt JOY beherbergt zudem zahlreiche weitere historische Lagerstätten, Entdeckungen und Lagerstätten-Zielgebiete. Der Distrikt DUKE und die Lagerstätte DUKE befinden sich in der Region Babine, die einen der ertragreichsten porphyrischen Kupfer-Gold-Gürtel in British Columbia beherbergt. Dort befinden sich auch die ehemaligen Minen Bell und Granisle sowie die im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Lagerstätte Morrison, die sich im Besitz Dritter befindet. Im Distrikt IKE liegen zwei bekannte Lagerstätten mit Kupfer±Gold, die für eine Erweiterung durch Bohrungen offen sind, sowie mehrere weitere Explorationsziele mit Lagerstättenpotenzial, die für Entdeckungsbohrungen bereit sind.

Amarc hat gerade erst mit den Arbeiten zur Erschließung des vollen Potenzials seiner drei Distrikte begonnen. Ein Mehrwert für die Aktionäre wird durch gut finanzierte, auf Entdeckungen ausgerichtete Explorationsarbeiten, einen disziplinierten Erschließungsansatz sowie die konsequente Pflege enger Partnerschaften mit Regierungen, Kommunen, indigenen Gruppen und anderen Stakeholdern geschaffen.

Qualifizierte Person

Mark Rebagliati, P.Eng., eine qualifizierte Person (QP) gemäß National Instrument 43-101, hat sämtliche technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Rebagliati ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Damit Sie rechtzeitig über die Updates von Amarc informiert werden, abonnieren Sie bitte unbedingt unsere E-Mail-Benachrichtigungen.

Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite unter www.amarcresources.com. Alternativ wenden Sie sich bitte an:

Diane Nicolson, President und CEO, unter +1 (778) 388 4603, E-Mail: DianeNicolson@hdimining.com

Tom McMillan, VP Investor Relations unter +1 (604) 364-8386, E-Mail: TomMcMillan@amarcresources.com

Kin Communications unter +1 (604) 684-6730, E-Mail: AHR@kincommunications.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON AMARC RESOURCES LTD.

Dr. Diane Nicolson

President und CEO

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Annahmen, auf die das Unternehmen seine zukunftsgerichteten Aussagen stützt, gehören unter anderem: dass die Projekte von Amarc alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen sowie alle Landnutzungs- und sonstigen Lizenzen erhalten werden; dass die Untersuchungen und Explorationsarbeiten auf den Projekten von Amarc weiterhin positive Ergebnisse liefern werden; und dass keine geologischen oder technischen Probleme auftreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, potenzielle Umweltprobleme oder -verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen und Nutzungsrechte an den Mineral- bzw. Konzessionsgebieten zu erhalten sowie Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen und Auswirkungen staatlicher Richtlinien in Bezug auf Bergbau sowie die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen; die Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten, die sich in von indigenen Gruppen beanspruchten Gebieten befinden, können geltend gemachte indigene Rechte und Landansprüche beeinträchtigen oder als Beeinträchtigung dieser Rechte und Ansprüche wahrgenommen werden, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder zu Widerstand seitens indigener Gruppen führen kann; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Anleger im Jahresbericht (Formular 20-F) von Amarc, der bei der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingereicht wurde, sowie in den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kanada eingereichten Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Abbildung 1: Großflächige Mineralsysteme im Distrikt JOY: Entlang des AuRORA Trends befinden sich die Lagerstättenentdeckung AuRORA, die Lagerstätte Brenda sowie die Sulfidsysteme NWG, ROE, WHITE PASS und NUB, und entlang des PINE Trends befinden sich die Lagerstätte PINE sowie die Entdeckungen CANYON und TWINS und weitere Sulfidsysteme.

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Abbildung 2: AuRORA Trend im Distrikt JOY: Ein weiterer neu entstehender Trend mit klassischen Porphyr-Gold-Kupfer-Lagerstätten

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Abbildung 3: AuRORA Trend im Distrikt JOY: Erstreckt sich 12 km in Richtung Ostnordosten von der hochgradigen Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätte AuRORA aus

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