Wochenrückblick KW 40-2026! Die Zinstauben melden sich zurück!

Nur 29.000 neue US-Stellen, mildere PCE-Inflation und Gold bei rund 4.140 USD: Die Fed dürfte im Oktober pausieren – doch hohe Renditen und fragile Energiemärkte halten die Risiken hoch.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Botschaft dieser Börsenwoche ist klar: Die US-Notenbank bleibt zwar im Zinserhöhungsmodus, muss sich mit dem nächsten Schritt aber nicht beeilen. Mildere Inflationsdaten, ein überraschend schwacher Stellenaufbau und zurückhaltende Aussagen führender Fed-Vertreter drängten die zuvor dominierenden Zinserhöhungswetten zurück.

Für Erleichterung sorgte die Freigabe strategischer Öl- und Dieselreserven. Dennoch behaupteten sich vor allem Technologieaktien, während Anleihen und Edelmetalle unter Druck blieben.

Der Arbeitsmarkt verschafft der Fed Zeit!

Im September entstanden außerhalb der Landwirtschaft lediglich 29.000 neue US-Stellen. Erwartet worden waren 90.000. Zugleich wurden die Ergebnisse für Juli und August zusammen um 60.000 Stellen nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote stieg von 4,1 auf 4,2 %, während sich das jährliche Lohnwachstum von 3,1 auf 3,0 % verlangsamte.

Von einem Einbruch kann dennoch keine Rede sein. Der Arbeitsmarkt zeigt eher schwache Neueinstellungen als eine akute Beschäftigungskrise. Das gibt der Fed Zeit, weitere Daten abzuwarten.

Die Zinstauben gewinnen wieder Einfluss!

Bereits vor dem Arbeitsmarktbericht hatten New-York-Fed-Präsident John Williams und Fed-Vizechef Philip Jefferson signalisiert, dass keine Eile bestehe. Unterstützung erhielten sie von…

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: S. Bureau of Labor Statistics, U.S. Bureau of Economic Analysis, Reuters/LSEG, MarketScreener, CME FedWatch. Bildquellen und Titelbild: noch festzulegen.

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