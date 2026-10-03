Premier American Uranium: Strategischer Partner, frisches Kapital und neue Urantrends in Wyoming!

Bei Kaycee sind 50 Bohrungen über 41.960 Fuß abgeschlossen. DISA plant eine Beteiligung von 5 Mio. US-Dollar; der Erlös bleibt bis zum Eintritt der Abschlussbedingungen in Treuhand.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 03.10.2026, 10:12 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der World Nuclear Fuel Report 2025 der World Nuclear Association (WNA) sieht im Referenzszenario einen Anstieg der globalen Kernkraftleistung von 398 GWe im Juni 2025 auf 746 GWe bis 2040. Der jährliche Uranbedarf der Reaktoren soll demnach von 68.920 Tonnen Uran (tU) im Jahr 2025 auf mehr als 150.000 tU im Jahr 2040 steigen. Am 14. September 2026 veröffentlichten die OECD Nuclear Energy Agency (NEA) und die IAEA die Ausgabe „Uranium 2026: Resources, Production and Demand“: Sie umfasst Daten aus 46 Förder- und Verbrauchsländern und kommt zu dem Schluss, dass ausreichende Ressourcen verfügbar sind, ihre rechtzeitige Erschließung aber anhaltende Investitionen erfordert.

In diesem Umfeld meldete Premier American Uranium Inc. (WKN A3ET9P) neue Bohrdaten für Kaycee, vereinbarte am 15. September 2026 eine noch bedingte Transaktion mit DISA Uranium und wechselte den Board-Vorsitz. Die drei Nachrichten betreffen die Projekte Kaycee, Cebolleta und Cyclone.

Kaycee: Mehrere mineralisierte Urantrends bestätigt

Im Kaycee-Projekt im Powder River Basin von Wyoming absolvierte Premier American Uranium (WKN A3ET9P) kurz PUR nach dem Zwischenstand vom 17. August seit Anfang Mai 50 konventionelle Spülbohrungen mit insgesamt 41.960 Fuß.

Das entsprach rund 42 % des…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

? Uranmarkt und Szenarien: World Nuclear Association, World Nuclear Fuel Report 2025, veröffentlicht 05.09.2025; Abruf 01.10.2026

? Aktuelle Ressourcen-/Angebotseinordnung: OECD NEA/IAEA, Uranium 2026: Resources, Production and Demand, veröffentlicht 14.09.2026; Abruf 01.10.2026

? Kaycee: PUR, Bohr-Update, veröffentlicht 17.08.2026; Abruf 01.10.2026 · PUR, Unternehmenspräsentation, Stand 05.02.2026; Abruf 01.10.2026 · aktuelle Kaycee-Projektseite, abgerufen 01.10.2026

? DISA: PUR, Mitteilung zur Transaktion, veröffentlicht 15.09.2026; Abruf 01.10.2026 · IsoEnergy/DISA, Abschlussmitteilung, veröffentlicht 19.08.2026; Abruf 01.10.2026

? Cebolleta-Arbeitsprogramm: PUR, Ankündigung des Arbeitsprogramms, 27.03.2026; Abruf 01.10.2026 · PUR, Bohrprogramm/Hazen-Proben, veröffentlicht 13.07.2026; Abruf 01.10.2026

? Cebolleta-PEA/MRE: PUR, PEA/MRE-Mitteilung, veröffentlicht 30.10.2025; Abruf 01.10.2026 · PUR, Meldung zur Einreichung des Technical Report, veröffentlicht 09.12.2025; Abruf 01.10.2026 · PUR, Zwischenbericht/MD&A für die am 30.06.2026 beendete Berichtsperiode, veröffentlicht 21.08.2026; Abruf 01.10.2026

? Vorstandswechsel und Informationsstand: PUR, Board-Mitteilung, veröffentlicht 22.09.2026; Abruf 01.10.2026

? Rechtsgrundlagen und Aufsicht, Abruf 01.10.2026: EU-Marktmissbrauchsverordnung (EU) 596/2014, Art. 20-21, konsolidierte Fassung 05.06.2026 · WpHG §§ 85-86, geltende Fassung · BC Securities Act, § 52, Fassung bis 22.09.2026 · BCSC, Notice 51-703, veröffentlicht 25.04.2024 · BCSC, Promotional Communications about Companies · Medienstaatsvertrag, § 18 Abs. 2

Disclaimer / Rechtliche Hinweise

Anzeige/Werbung und Auftrag: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung im Auftrag von Premier American Uranium Inc. (TSXV: PUR; OTCQB: PAUIF). Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse. SRC swiss resource capital AG unterhält nicht erfolgsabhängige entgeltliche IR-Beratungsverträge mit Premier American Uranium Inc. Eine Vergütung ist nicht vom Aktienkurs, Anlageerfolg oder einer positiven Darstellung abhängig.

Ersteller, Autor ist ein freier Journalist, redaktionell verantwortlich und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Premier American Uranium wurde der Artikel nicht zur Freigabe vorgelegt.

Beteiligungen und Positionen: Der Autor hält Aktien von Premier American Uranium Inc.; SRC hält keine PUR-Aktien. Weitere Long- oder Short-Positionen in PUR, einschließlich Optionen, Warrants oder Derivaten, halten weder der Autor noch SRC.

Quellen, Redaktionsstand und Prüfungstiefe: Der Redaktionsstand ist der 1. Oktober 2026. Die im Abschnitt „Quellen und redaktionelle Grundlage“ genannten öffentlichen Originalquellen wurden für die Darstellung herangezogen. SRC und die Autor haben keine eigene Feldarbeit, Bohrdatenmessung, chemische Analyse, Ressourcenschätzung, Mineralreserve, metallurgische Untersuchung, technische Studie oder unabhängige Unternehmensbewertung vorgenommen.

Technische Angaben und Qualified Persons: Die Kaycee-Mitteilung vom 17. August 2026 nennt J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration von PUR, als Qualified Person, die die technischen Angaben geprüft und freigegeben sowie die Daten laut Mitteilung verifiziert hat. Für die Cebolleta-PEA/MRE 2025 führt PUR fünf Qualified Persons bei SLR auf: Mark B. Mathisen, C.P.G. (Lead Author), Stuart Collins, P.E., Jeffrey L. Woods, MMSA QP, Lee (Pat) Gochnour, MMSA QP, und Matthew Behling, P.E. Die technischen Angaben zum Cebolleta-Bohrprogramm 2026 wurden laut Mitteilung von Mike Thompson, C.P.G., Consultant und Projektmanager des Unternehmens, geprüft und freigegeben; weitere technische Angaben zum 2026-Arbeitsprogramm, soweit nicht PEA/MRE-spezifisch, von Terry McNulty, P.E., Consultant. Diese QP-Angaben beschreiben die jeweiligen Unternehmensmeldungen und bedeuten keine unabhängige technische Prüfung durch SRC oder die Autor.

Anlageberatung, Anlageempfehlungen und Aufsicht: Der Beitrag berücksichtigt weder persönliche Anlageziele, Kenntnisse, Erfahrungen noch finanzielle Verhältnisse oder Risikotragfähigkeit und ist keine individuelle Anlageberatung. Er enthält keine ausdrückliche Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf und kein Angebot. Ob Inhalt, Zweck und Verbreitung im konkreten Fall dennoch als Anlageempfehlung oder als Information mit Empfehlung/Vorschlag einer Anlagestrategie im Sinne von Art. 20 MAR und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 einzuordnen sind, entscheidet nicht die Bezeichnung im Disclaimer; dies bedarf einer Einzelfallprüfung. Die Medien-/Journalisteneinordnung nach Art. 21 MAR ist ebenfalls einzelfallabhängig und kann insbesondere bei einem unmittelbaren oder mittelbaren Vorteil aus der Verbreitung ausgeschlossen sein. Soweit einschlägig, sind auch §§ 85 und 86 WpHG zu beachten; eine Anzeige nach § 86 WpHG ist keine Zulassung oder Billigung durch die BaFin. Der Beitrag wurde nach den vorliegenden Angaben weder von der BaFin noch von der British Columbia Securities Commission geprüft oder gebilligt. Die BCSC weist darauf hin, dass auch Advertorials, Website-Inhalte und Kommunikation durch Beauftragte als Promotional Activity oder Investor-Relations-Aktivitäten einzustufen sein können – auch ohne ausdrückliche Kaufempfehlung oder Vergütung.

Mineralressourcen, Studien und Zukunftsaussagen: Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Die PEA ist vorläufig, beruht auf Annahmen und kann Inferred Mineral Resources enthalten; ihre Ergebnisse sind nicht garantiert. Aussagen zu Bohrprogrammen, Ressourcendefinitionen, Metallurgie, HPSA, Genehmigungen, Finanzierungen, Produktionszielen und zum Vollzug des DISA-Deals sind zukunftsgerichtet. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Die DISA-Zeichnungserlöse bleiben bis zum Eintritt oder Verzicht auf die Freigabebedingungen in Treuhand; die Transaktion kann bis zum 13. Juni 2027 scheitern. Eine höhere metallurgische Ausbringung bei Cebolleta und eine spätere ISR-Eignung von Kaycee sind bislang nicht nachgewiesen.

Wesentliche Risiken: Dazu gehören insbesondere Explorations- und Geologierisiken, die Unsicherheit gamma-basierter Äquivalentgehalte und ihre Abweichung von chemischen Analysen, fehlende Mineralressourcen bei Kaycee, Metallurgie- und Aufbereitungsrisiken bei Cebolleta, Genehmigungs- und Umweltrisiken, hohe Kapitalbedarfe, Finanzierung und Verwässerung, Verzögerungen oder Scheitern der DISA-Transaktion, Partner- und Related-Party-Risiken sowie Uranpreis-, Wechselkurs-, Bau-, Betriebs- und Kapitalmarktrisiken. Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen können erheblich an Wert verlieren; ein Totalverlust ist möglich. Frühere Ergebnisse garantieren keine künftige Entwicklung.

Haftung, Aktualität und externe Links: Alle Angaben wurden mit journalistischer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität sämtlicher Angaben wird nicht übernommen. Eine Haftung wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, aus Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, zwingende gesetzliche Haftung sowie Schäden aus Verletzung wesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Für Inhalte externer Internetseiten sind deren Betreiber verantwortlich; eine laufende Prüfung verlinkter Seiten findet nicht statt. Nach der Veröffentlichung erfolgt keine routinemäßige Aktualisierung; zwingende Berichtigungs- oder Aktualisierungspflichten bleiben unberührt.

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