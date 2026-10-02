Blue Moon Metals und Canada Nickel schieben Nordamerikas Rohstoffstory fort an!

Nordamerika versucht, seine Versorgung mit strategischen Metallen wie Wolfram und Nickel auszubauen. Projekte wie ,Springer‘ und ,Crawford‘ könnten einen Beitrag zur Diversifizierung dieser…

…Lieferketten leisten.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. und Canada Nickel Company Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals Inc. und Canada Nickel Company Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 02. Oktober 2026, 5:32 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Versorgung mit kritischen Rohstoffen wie Wolfram und Nickel ist längst zu einem zentralen Thema der nationalen Sicherheit geworden, auch für die USA und Kanada. Schließlich spielen beide Metalle eine zentrale Rolle in vielen technologischen Schlüsselbereichen. Nickel wird unter anderem in Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher eingesetzt. Zudem bleibt Nickel ein wichtiger Bestandteil von Edelstahl, Speziallegierungen und militärischen Anwendungen.

Wolfram wird vor allem aufgrund seiner hohen Härte und Dichte, seiner feuerfesten Eigenschaften und seiner Verschleißfestigkeit in der Luft- und Raumfahrt, für die Herstellung von Munition und in Raketenkomponenten eingesetzt. In einigen Anwendungen ist das Übergangsmetall nur schwer zu substituieren.

Was Nickel und Wolfram zudem gemeinsam haben, ist die hohe Konzentration von Förderung und Verarbeitung in wenigen Ländern: Indonesien ist der weltweit führende Nickelproduzent1. China dominiert die globale Wolframproduktion2.

In diesem Zusammenhang verweist die Internationale Energieagentur auf stark gestiegene Preise strategischer Mineralien und sieht Wolfram wegen der Angebotskonzentration, fehlender Substitute und strategischer Anwendungen besonders hohen Versorgungsrisiken ausgesetzt…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2026, Kapitel Nickel.

2 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2026, Kapitel Tungsten.

3 U.S. Department of War, „Department of War Announces a $450 Million Investment in The Elmet Group to Secure America’s Tungsten Supply Chain“, 14. September 2026, https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4599882/department-of-war-announces-a-450-million-investment-in-the-elmet-group-to-secu/

Primärquellen: IEA (2026), Global Critical Minerals Outlook 2026; Blue Moon Metals Inc., Pressemitteilungen vom 3., 14., 22. und 23. September 2026; The Elmet Group, Pressemitteilung vom 14. September 2026; Canada Nickel Company Inc., Pressemitteilungen vom 31. Juli und 14. September 2026; Impact Assessment Agency of Canada, Decision Statement vom 31. Juli 2026. Datenstand: 30. September 2026. Intro-Bild-Quelle: Canada Nickel; KI-bearbeitet.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen, öffentliche Projektunterlagen und historische technische Berichte; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Historische Ressourcen- und Bohrergebnisse werden nicht als aktuelle Ressourcen oder Reserven behandelt. Die im Beitrag genannten Zeitpläne und Kapazitäten sind Unternehmensplanungen beziehungsweise Annahmen und keine Zusagen. Informationsstand: 30. September 2026. Update-Policy: kein automatisches Update.

Werbekennzeichnung und Verantwortlichkeit: Dieser Werbeartikel wurde von Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Herausgeber und Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Diese Anzeige ist weder eine Erlaubnis noch eine inhaltliche Billigung oder Prüfung dieses Artikels durch die BaFin. Die rechtliche Einordnung eines Beitrags richtet sich nach seinem konkreten Inhalt; gesetzliche Offenlegungs- und Organisationspflichten für Anlageempfehlungen bleiben unberührt, soweit sie einschlägig sind.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Investitionen in Aktien, insbesondere in ausländische Small- und Microcap-Unternehmen sowie Explorations- und Entwicklungsunternehmen, können zu erheblichen Kursverlusten bis hin zum Totalverlust führen. Zu den projektspezifischen Risiken zählen unter anderem Genehmigungen, Finanzierung, Bau, Metallurgie, Betrieb, Rohstoffpreise, Wechselkurse, Länder- und Umweltrisiken sowie die Verfügbarkeit von Infrastruktur. Bei Springer stehen der Vollzug der Land- und Wasserrechtsvereinbarung, die Finanzierung, weitere Genehmigungen, Bau und Wiederinbetriebnahme noch unter Bedingungen. Bei Turner sind der Vollzug, die technische Weiterentwicklung, die PEA und Genehmigungen offen. Bei Crawford sind neben der Decision Statement weitere Genehmigungen, die Projektfinanzierung und eine Bauentscheidung erforderlich. Für externe Verlinkungen wird keine Verantwortung übernommen.

Zwischen dem Leser und den Autoren beziehungsweise dem Herausgeber kommt durch den Bezug dieser Veröffentlichung kein Beratungsvertrag zustande. Der Artikel ist eine werbliche Veröffentlichung und keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Eigene Anlageentscheidungen sollten nur nach Prüfung der vollständigen Primärunterlagen und gegebenenfalls mit qualifizierter Beratung getroffen werden. Die rechtliche Einordnung als Anlageempfehlung richtet sich nach dem konkreten Inhalt; die hierfür geltenden gesetzlichen Anforderungen bleiben unberührt, soweit sie einschlägig sind.

Interessen, Vergütung und Positionen: SRC swiss resource capital AG unterhält erfolgsunabhängige entgeltliche IR-Beraterverträge mit Blue Moon Metals Inc. und Canada Nickel Company Inc. Die JS Research GmbH erhält von SRC eine Vergütung für die Erstellung und Verbreitung dieses Beitrags; eine erfolgsabhängige Vergütung ist nach den vorliegenden Angaben nicht vereinbart. Jörg Schulte hält Aktien von Canada Nickel in einer Netto-Long-Position von unter 0,5 % des ausgegebenen Aktienkapitals, nicht aber von Blue Moon Metals. Die JS Research GmbH hält nach den vorliegenden Angaben keine Aktien der beiden Unternehmen. Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH halten Long-/Short-Zertifikate, Optionen, Warrants oder sonstige Derivate auf die genannten Wertpapiere; Shortpositionen bestehen nicht. Es bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen von Jörg Schulte oder der JS Research GmbH zu den genannten Unternehmen. Zu weiteren relevanten wirtschaftlichen Interessen eng verbundener Personen liegen für diesen Beitrag keine Angaben vor. Blue Moon Metals hält keine Beteiligung von 5 % oder mehr an der JS Research GmbH oder SRC. Die Veröffentlichung ist ausdrücklich als Werbung/Marketingmitteilung im Auftrag der besprochenen Unternehmen und nicht als unabhängige Finanzanalyse gekennzeichnet.

Disclaimer: Alle im Artikel enthaltenen Angaben beruhen auf den genannten Quellen. Unternehmensangaben, historische Ressourcen und historische Bohrergebnisse wurden als solche gekennzeichnet; eine unabhängige technische oder finanzielle Prüfung durch den Autor, JS Research oder SRC ist nicht erfolgt. Ein Managementcheck oder eine Freigabe durch Blue Moon Metals oder Canada Nickel wurde nicht vorgenommen. Ebenso handelt es sich nicht um eine Prüfung oder Billigung durch BaFin, BCSC, TSXV, Nasdaq oder eine andere Behörde oder Börse. Historische Ressourcen sind keine aktuellen NI-43-101-Ressourcen oder Reserven, sofern dies nicht ausdrücklich belegt ist. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben sowie für die Entwicklung der Projekte wird im gesetzlich zulässigen Umfang keine Gewähr übernommen. Dies gilt nicht für Schäden aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie für sonstige Haftung, die gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass prognostizierte Zeitpläne, Kapazitäten, Finanzierungen, Genehmigungen, Renditen oder sonstige Zukunftsannahmen eintreten. Aussagen zu künftigem Bau, Betrieb, Produktion, Abnahme, Projektfinanzierung und wirtschaftlichen Effekten sind zukunftsgerichtet und mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur im gesetzlich erforderlichen Umfang.

Der Leser sollte jede Investition im Licht seiner eigenen finanziellen Verhältnisse, Anlageziele und Risikotoleranz beurteilen und unabhängigen fachlichen Rat einholen. Eine Haftung für Vermögensentscheidungen, die allein auf dieser werblichen Veröffentlichung beruhen, wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder soweit zwingendes Recht eine Haftung vorsieht; für wesentliche Vertragspflichten gilt die Haftungsbeschränkung nur im gesetzlich zulässigen Umfang.

Vertrieb und Geltungsbereich: Diese deutschsprachige Werbemitteilung richtet sich an Leser im deutschsprachigen Raum, insbesondere in Deutschland und Österreich. Die Veröffentlichung kann im frei zugänglichen Internet auch außerhalb dieser Länder abrufbar sein; eine gezielte Ansprache von Anlegern in anderen Jurisdiktionen ist damit nicht beabsichtigt. Sie ist nicht als Angebot, Prospekt oder Zulassung in Kanada, den Vereinigten Staaten, Japan oder einer anderen Gerichtsbarkeit bestimmt. Insbesondere stellt sie keine von der BCSC, einer anderen kanadischen Wertpapieraufsicht oder der BaFin gebilligte oder geprüfte Mitteilung dar. Bei einer Weiterverbreitung, insbesondere in Teasern oder Social-Media-Beiträgen, ist die Werbe- und Vergütungsbeziehung ebenfalls klar und deutlich offenzulegen. Die jeweils anwendbaren lokalen Vorschriften sind eigenständig zu prüfen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr – https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.