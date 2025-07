Wieder hat ein US-Bundesstaat Steuern auf Währungsmetalle abgeschafft

Der Gouverneur von Connecticut hat die letzte verbleibende Steuer für Käufer von Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumbarren abgeschafft.

Die Gründe der zahlreichen Bundesstaaten, keine Umsatzsteuer mehr auf Währungsmetalle zu verlangen, sind immer die gleichen. Gold und Silber sind Mittel zum Sparen und der Kauf von Aktien, ETFs oder Anleihen wird ja auch nicht besteuert. Währungsmetalle werden nicht konsumiert, also ist die Umsatzsteuer ungerecht. Die Edelmetallkäufer kaufen meist kleine Mengen, um sich vor Inflation zu schützen. Bisher war es in Connecticut so, dass Käufe unter 1.000 US-Dollar besteuert wurden, größere Käufe blieben verschont. Jüngst gab es ähnliche erfolgreiche Gesetzesprojekte in Wyoming, Idaho oder Alabama.

In Kentucky wurde dieses Jahr ein Gesetz zur völligen Befreiung verabschiedet. Denn Inflation und geopolitische Krisen animieren Sparer bei den Währungsmetallen zuzugreifen. Die Bürger sollen vor der fortschreitenden Geldentwertung geschützt werden. Noch sind Kleinsparer betroffen in Kalifornien, Florida, New Jersey, New York und Massachusetts. Insgesamt haben bisher 46 US-Bundesstaaten Gold und Silber zum Teil oder sogar vollständig von der Umsatzsteuer ausgenommen.

Sorgen wegen der Inflation und des Kontrollverlustes der Notenbanken haben inzwischen Anleger weltweit erfasst. Aber nicht nur Gold, auch Silber scheint zusehends in den Blickpunkt der Anleger zu rücken. Aktuell können mit einer Unze Gold knapp 88 Unzen Silber gekauft werden. Seit 1970 waren es durchschnittlich 60 Unzen Silber (Gold-Silber-Ratio). Silber erscheint also unterbewertet.

Sind doch die Aussichten für das Edelmetall, das rund zur Hälfte ein Industriemetall ist, bestens aufgrund des steigenden Bedarfs der Industrie. Neben einem physischen Investment besteht auch die Möglichkeit in solide Aktienwerte zu investieren.

Da wäre etwa Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ -. Die Gesellschaft entwickelt in British Columbia ein Gold-Silber-Projekt und im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Ebenfalls Gold und Silber besitzt Equinox Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold-corp/ – in seinen Projekten in den USA und Kanada. Für 2025 insgesamt rechnet das Unternehmen mit der Produktion von bis zu 915.000 Unzen Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Equinox Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/equinox-gold-corp/ – und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.