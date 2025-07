Weltweit größte in Pollucit beherbergte Cäsium-Pegmatit-Ressource bei Shaakichiuwaanaan abgegrenzt

Rigel und Vega als bedeutende Cäsiumentdeckung bestätigt, die das Potenzial hat, eine bedeutende Versorgungsquelle für globale Märkte zu sein, einschließlich der nächsten Welle landgestützter Solartechnologien

Wichtigste Punkte

– Die weltweit größte in Pollucit beherbergte Cäsium-Pegmatit-Lagerstätte auf dem Projekt Shaakichiuwaanaan wurde mit einer ersten Mineralressourcenschätzung (MRE der Cäsiumzone) bestätigt:

o Cäsiumzone Rigel

§ Angedeutet: 163.000 t mit 10,25 % Cs2O, 1,78 % Li2O und 646 ppm Ta2O5.

o Cäsiumzone Vega

§ Angedeutet: 530.000 t mit 2,61 % Cs2O, 2,23 % Li2O und 172 ppm Ta2O5.

§ Vermutet: 1.698.000 t mit 2,40 % Cs2O, 1,81 % Li2O und 245 ppm Ta2O5.

o Der Gesamtgehalt an Cäsium beträgt 305.000 t Cs2O (angedeutet) und 408.000 t Cs2O (vermutet), was den Umfang und die globale Bedeutung der Entdeckung hervorhebt.

– Die Cäsiumressourcen in den Zonen Rigel und Vega sind nun in der Tagebauressource des Pegmatits CV13 enthalten, die Teil der konsolidierten MRE des Unternehmens für das Projekt (einschließlich der Pegmatite CV5 und CV13) ist (konsolidierte MRE), die wie folgt aktualisiert und neu ausgewiesen wurde:

o Angedeutet: 108,0 Mio. t mit 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 und 66 ppm Ga.

o Vermutet: 33,4 Mio. t mit 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 und 65 ppm Ga.

– Cäsium ist ein hochwertiges, seltenes und kritisches Mineral, dessen Angebot derzeit begrenzt ist, da nur wenige Quellen den Weltmarkt beliefern Minerallagerstätten von in Pollucit beherbergtem Cäsium sind weltweit äußerst selten und stellen die am stärksten fraktionierte Komponente von LCT-Pegmatit-Systemen dar, die praktisch die einzige primäre und wirtschaftliche Cäsiumquelle weltweit sind. Dem Unternehmen sind nur drei frühere Cäsiumminen bekannt, wo Cäsium in Pollucit beherbergt ist. Bikita in Simbabwe und Sinclair in Western Australia sind nun angeblich erschöpft und Tanco in Manitoba, Kanada, nähert sich dem Ende der Minenlebensdauer.

. Eine Entdeckung dieser Größe, dieses Gehalts und dieses Ausmaßes hat das Potenzial, eine Hauptversorgungsquelle für den Weltmarkt zu sein, einschließlich neuer und möglicherweise wachsender Anwendungen in aufkommenden landgestützten Solarmodul-Anwendungen der nächsten Generation, bei denen Cäsium eine entscheidende Rolle zur deutlichen Verbesserung der Effizienz, Stabilität und Lebensdauer der Module spielen könnte.

– Das Unternehmen hat mit der Evaluierung von Optionen begonnen (einschließlich eines metallurgischen Scoping-Programms zur Überprüfung der Pollucit-Gewinnung unter Verwendung herkömmlicher Röntgen-Erzsortierverfahren), um die Cäsium-Möglichkeit bei CV13 als potenzielles zusätzliches verkaufsfähiges Produkt in die gesamte wirtschaftliche Erschließung des Projekts einzubeziehen – im Anschluss an die Fertigstellung der nur auf Lithium ausgerichteten Machbarkeitsstudie für den Pegmatit CV5.

– Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, im dritten Quartal des Kalenderjahres 2025 eine erste Erzreserve und eine Machbarkeitsstudie für Lithium im Spodumen-Pegmatit CV5 vorzulegen.

Darren L. Smith, Executive und Vice President of Exploration des Unternehmens, kommentiert: Bei Shaakichiuwaanaan haben wir jetzt das größte gemeldete Pollucitvorkommen der Welt abgegrenzt – und zwar mit einer beträchtlichen Marge. Eine in Pollucit beherbergte Cäsiumlagerstätte dieser Größenordnung und dieses Gehalts zu finden, ist außerordentlich selten; weltweit sind nur drei Lagerstätten bekannt, die dieses äußerst hochwertige, kritische und strategische Mineral produziert haben.

Die Pegmatite des Projekts Shaakichiuwaanaan zeigen weiterhin ihre einzigartige, erstklassige Beschaffenheit, da sie reichlich und vielfältige kritische Mineralien beherbergen. Mit der Abgrenzung beträchtlicher Mineralressourcen für Lithium, Tantal, Gallium und jetzt auch Cäsium – und einer Machbarkeitsstudie für Lithium bei CV5, die in diesem Quartal abgeschlossen werden soll – ist das Unternehmen als aufstrebendes Unternehmen für kritische Mineralien auf den globalen Märkten immer besser positioniert.

Ken Brinsden, President, CEO und Managing Director, kommentiert: Dies ist ein weiterer Erfolg unseres technischen Teams unter der Leitung von Darren, dessen harte Arbeit zu einer weiteren Entdeckung von Weltklasse bei Shaakichiuwaanaan führte. Was hervorsticht, ist die schiere Größe und der Gehalt dieser Cäsiumentdeckung, im Vergleich zu allem, was bisher weltweit gefunden wurde.

Dies spiegelt auch die außergewöhnliche Geologie dieser Lagerstätte wider, die Lithium, Tantal und jetzt auch Cäsium – alles hochwertige kritische Minerale – in Weltklassegröße beherbergt. Angesichts der Größe, des Gehalts und der Nähe zum Pegmatit CV5 hat die neue Cäsiumentdeckung bei Rigel und Vega dem Projekt Shaakichiuwaanaan bereits einen weiteren erheblichen Wert hinzugefügt.

Was für Investoren besonders spannend ist, ist die Tatsache, dass der adressierbare Markt für Cäsium an einem entscheidenden Wendepunkt zu stehen scheint, da seine Fähigkeit, die Effizienz und Stabilität der nächsten Generation landgestützter Solartechnologien zu verbessern, das Potenzial hat, einen massiven Anstieg der weltweiten Nachfrage zu bewirken. Shaakichiuwaanaan ist in der Lage, eine treibende Rolle beim Wachstum dieses aufregenden neuen Marktes zu spielen. Während wir die erste reine Lithium-Machbarkeitsstudie für den Pegmatit CV5 abschließen, freuen wir uns darauf, mit der Erschließung des enormen Potenzials der Cäsiumressource, die jetzt gemäß NI 43-101 und JORC-Standards abgegrenzt wurde, für unsere Aktionäre zu beginnen, fügte Brinsden hinzu.

20. Juli 2025 – Montreal, QC, Kanada / 21. Juli 2025 – Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (Das Unternehmen oder Patriot) (TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, eine erste Mineralressourcenschätzung für Cäsium (die MRE der Cäsiumzone) in den Zonen Rigel und Vega im zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das Konzessionsgebiet oder das Projekt) in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec zu melden. Die Zonen Rigel und Vega befinden sich innerhalb des Pegmatits CV13, der ca. 3 km in westsüdwestlicher Richtung entlang des geologischen Trends des Pegmatits CV5 liegt, der ganzjährig über eine Allwetterstraße zugänglich ist, und der ca. 13 km südlich der ganzjährig befahrbaren Trans-Taiga Road und des Stromleitungskorridors liegt.

Das Unternehmen hat jetzt bestätigt, dass das Projekt Shaakichiuwaanaan die weltweit größte in Pollucit beherbergte Cäsium-Pegmatit-Lagerstätte (Abbildung 1, Abbildung 2, Abbildung 3, Tabelle 2), nachdem es eine erste MRE der Cäsium-Zone gemeldet hat:

– Cäsiumzone Rigel

o Angedeutet: 163.000 t mit 10,25 % Cs2O, 1,78 % Li2O und 646 ppm Ta2O5.

– Cäsiumzone Vega

o Angedeutet: 530.000 t mit 2,61 % Cs2O, 2,23 % Li2O und 172 ppm Ta2O5.

o Vermutet: 1.698.000 t mit 2,40 % Cs2O, 1,81 % Li2O und 245 ppm Ta2O5.

Die MRE der Cäsiumzone für Rigel und Vega, die sich innerhalb der Tagebau-Ressourcenkomponente des Pegmatits CV13 befindet – die Teil der konsolidierten MRE des Unternehmens für das Projekt ist (einschließlich der Pegmatite CV5 und CV13) – weist einen Gesamtgehalt an Cäsiummetall von 305.000 t Cs2O (angedeutet) und 408.000 t Cs2O (vermutet) auf. Die Zonen Rigel und Vega wurden unter Verwendung einer 0,50%igen Cs2O-Gehaltsbeschränkung interpretiert, die auf Mineralaufbereitungsanaloga und mineralogischen Analysen basiert, die Pollucit als das vorherrschende Cs-haltige Mineral bestätigen. Zusammen mit dem auf Rigel und Vega in Pollucit beherbergten Cäsium sind hochgradiges Lithium und Tantal in den Wirtsmineralen Spodumen bzw. Tantalit vorhanden, die als separate Konzentrate mitgewonnen werden können.

Die Ausmaße der Cäsiummineralisierung bei Rigel wurden über ein allgemeines Gebiet von mindestens 200 m x 100 m verfolgt; sie besteht aus einer einzigen, flach einfallenden Linse in einer Tiefe von ca. 50 m mit einer wahren Mächtigkeit von <2 m bis ca. 6 m. In der Zone Vega wurden die Ausmaße der Cäsiummineralisierung über ein allgemeines Gebiet von mindestens 800 m x 250 m verfolgt; sie besteht aus zwei proximalen, flach einfallenden Linsen in einer Tiefe von ca.110 m mit einer wahren Mächtigkeit von <2 m und bis zu ca.10 m bzw. ca. 6 m (Abbildung 1, Abbildung 9, Abbildung 10, Abbildung 21).

Die konsolidierte MRE Der Cutoff-Gehalt der konsolidierten MRE ist je nach Abbauverfahren und Pegmatit variabel (0,40 % Li2O im Tagebau, 0,60 % Li2O im Untertagebau bei CV5 und 0,70 % Li2O im Untertagebau bei CV13). Eine Gehaltsbeschränkung von 0,50 % Cs2O wurde für die Modellierung der Cäsiumzonen Rigel und Vega verwendet, die sich vollständig innerhalb der Tagebauform des Pegmatits CV13 befinden. Der Stichtag der MRE ist der 20. Juni 2025 (bis Bohrung CV24-787). Mineralressourcen sind keine Mineral- oder Erzreserven, da sie keine Wirtschaftlichkeit demonstriert haben.

, die die Cäsiumzonen Rigel und Vega einschließt, wurde zuletzt am 12. Mai 2025 bekannt gegeben; sie wurde jetzt aktualisiert und in dieser Pressemitteilung neu formuliert, wobei die Cäsiumschätzung als Teil der gesamten konsolidierten Ressourcen für die Pegmatite CV5 und CV13 aufgenommen wurde.

Die Neuformulierung der konsolidierten MRE enthält auch eine geringfügige Anpassung der Tonnage und des Tantalgehalts im Pegmatit CV13. Die konsolidierte MRE lautet wie folgt (Tabelle1).

– Angedeutet: 108,0 Mio. t mit 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 und 66 ppm Ga.

– Abgeleitet: 33,4 Mio. t mit 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 und 65 ppm Ga.

Über Cäsium

Minerallagerstätten von in Pollucit beherbergtem Cäsium sind weltweit äußerst selten und stellen die am stärksten fraktionierte Komponente von LCT-Pegmatitsystemen dar, die weltweit die einzige primäre wirtschaftliche Cäsiumquelle sind. Wirtschaftliche Cäsium-Pegmatitvorkommen sind typischerweise von geringerer Größe (<10.000 t bis 350.000 t) im Vergleich zu Lithium-Pegmatitvorkommen, die sich typischerweise im Bereich von Millionen Tonnen bewegen (<10 Mio. t und selten über 100 Mio. t).

Weltweit wurden in der Vergangenheit schätzungsweise nur drei (3) primäre Cäsiumminen betrieben, die alle in Pollucit beherbergtes Cäsoum förderten – Tanco (Kanada), Bikita (Simbabwe) und Sinclair (Australien). Bei Bikita und Sinclair waren die Pollucit-Ressourcen Berichten zufolge im Jahr 2018 bzw. 2019 erschöpft. Bei Tanco wird davon ausgegangen, dass sich das Ende der Lebensdauer der Mine nähert, wobei die Möglichkeit einer Gewinnung aus bestehenden Halden mit Aufbereitungsrückständen und/oder Überbleibseln aus dem Abbau in der Mine erkundet wird. Bei Sinclair Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf anderen Mineralkonzessionen oder Minen, die sich im Besitz von Dritten befinden (z. B. Tanco, Bikita, Sinclair), nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen in den Konzessionsgebieten des Unternehmens oder die wirtschaftliche Rentabilität einer solchen Mineralisierung hinweisen. Es kann nicht garantiert werden, dass zukünftige Explorationsarbeiten zur Identifizierung zusätzlicher Mineralressourcen oder Reserven führen werden oder die geschätzten Mineralressourcen, über die hier berichtet wird, in der Zukunft wirtschaftlich abgebaut werden können.

produzierte die Mine 18.629 Tonnen Pollucit-Pegmatit-Erz mit einem Gehalt von 8,3 % Cs2O und einem enthaltenen Metallgehalt von 1.551 Tonnen Cs2O. Im Vergleich zur Größe der interpretierten Cäsiumzonen bei Vega (ca. 800 m x 250 m) und Rigel (ca. 200 m x 100 m) war der primäre Erzkörper bei Sinclair relativ klein und maß ca. 60 m in der Länge, bis zu 20 m in der Breite, war bis zu 10 m mächtig und befand sich in einer Tiefe von ca. 40 m unter der Oberfläche.

Der Markt für Cäsiumverbindungen und -metalle ist weitgehend undurchsichtig, da Cäsium nicht wie Kupfer oder Gold öffentlich gehandelt wird, sondern über bilaterale und befristete Verträge. Darüber hinaus variieren die Preise je nach der enthaltenen Cäsiumform, dem Reinheitsgrad und der Verwendung des Endprodukts. Cäsiumkarbonat (Cs2CO3 99%) wird derzeit zu einem Preis von etwa 120 US$/kg gehandelt. In seiner raffinierten Form ist Cäsiummetall (Cs >99,5%) jedoch ein hochwertiger Rohstoff, der mit Gold vergleichbar ist und derzeit mit etwa 2.540 US$/Unze (oder ca. 81US$ pro Gramm Setzt die Umrechnung von Feinunzen voraus.

) gehandelt wird (ohne Mehrwertsteuer, Preiseinholung – Shanghai Metal Markets).

Das Angebot an Cäsium ist derzeit begrenzt, da nur wenige Quellen den Weltmarkt beliefern. Eine Entdeckung dieser Größe, mit diesem Gehalt und dieses Ausmaßes hat das Potenzial, eine Hauptversorgungsquelle für die globalen Märkte zu werden. Dazu gehören bestehende Anwendungen für Cäsium bei Öl- und Gasbohrungen, in der medizinischen Bildgebung und jetzt auch neue und potenziell wachsende Anwendungen in der landgestützten Solarmodulindustrie, die das Potenzial haben, die weltweite Nachfrage erheblich zu steigern. Es hat sich gezeigt, dass Cäsium durch die Anwendung von Perowskit-Kristallstrukturen eine entscheidende Rolle bei der deutlichen Verbesserung der Effizienz, Stabilität und Lebensdauer von Solarmodulen der nächsten Generation spielt.

Mineralressourcenerklärung (NI 43-101)

Tabelle1 : Konsolidierte Mineralressourcenerklärung für das Projekt Shaakichiuwaanaan.

Konzeptuelle Abbaumethode Pegmatit Klassifizierung Tonnen Li2O Cs2O Ta2O5 Ga Enthaltenes LCE

(t) (%) (%) (ppm) (ppm) (Mio. t)

Tagebau CV5 Angedeutet 97.757.000 1,39 0,09 163 66 3,35

Untertagebau 4.071.000 1,08 0,06 186 66 0,11

Insgesamt 101.828.000 1,38 0,09 164 66 3,46

Tagebau CV5 Vermutet 5.745.000 1,16 0,09 163 61 0,17

Untertagebau 8.153.000 1,24 0,07 136 60 0,25

Insgesamt 13.898.000 1,21 0,08 147 60 0,41

Tagebau CV13 Angedeutet 5.996.000 1,89 0,60 201 76 0,28

Untertagebau 167.000 0,85 0,06 132 60 0,00

Insgesamt 6.163.000 1,86 0,59 199 76 0,28

Tagebau CV13 Vermutet 18.020.000 1,44 0,32 168 70 0,64

Untertagebau 1.462.000 1,05 0,08 75 55 0,04

Insgesamt 19.482.000 1,41 0,30 161 69 0,68

CV5 + CV13 Angedeutet 107.991.000 1,40 0,11 166 66 3,75

Vermutet 33.380.000 1,33 0,21 155 65 1,09

Tabelle2 : Mineralressourcen in den Cäsiumzonen Rigel und Vega innerhalb des Pegmatits CV13.

Cäsium-Zone Klassifizierung Tonnen Cs2O Li2O Ta2O5 Enthaltenes Cs2O

(t) (%) (%) (ppm) (t)

Rigel Angedeutet 163.000 10,25 1,78 646 16.708

Vermutet – – – – –

Vega Angedeutet 530.000 2,61 2,23 172 13.833

Vermutet 1.698.000 2,40 1,81 245 40.752

Rigel + Vega Angedeutet 693.000 4,40 2,12 283 30.541

Vermutet 1.698.000 2,40 1,81 245 40.752

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Das Projekt beherbergt die weltweit größte Die Bestimmung basiert auf Mineralressourcendaten bis zum 11. Juli 2025, die aus vom Unternehmen offengelegten Unterlagen stammen.

in Pollucit beherbergte Cäsium-Pegmatit-Mineralressource Der Cutoff-Gehalt der konsolidierten MRE ist je nach Abbauverfahren und Pegmatit variabel (0,40 % Li2O im Tagebau, 0,60 % Li2O im Untertagebau bei CV5 und 0,70 % Li2O im Untertagebau bei CV13). Eine Gehaltsbeschränkung von 0,50 % Cs2O wurde für die Modellierung der Cäsiumzonen Rigel und Vega verwendet, die sich vollständig innerhalb der Tagebauform des Pegmatits CV13 befinden. Der Stichtag der MRE ist der 20. Juni 2025 (bis Bohrung CV24-787). Mineralressourcen sind keine Mineral- oder Erzreserven, da sie keine Wirtschaftlichkeit demonstriert haben.

in den Zonen Rigel und Vega von 0,69 Mio. t mit 4,40 % Cs2O (angedeutet) und 1,70 Mio. t mit 2,40 % Cs2O (vermutet). Darüber hinaus beherbergt das Projekt eine konsolidierte Mineralressource, einschließlich der Cäsiumzonen Rigel und Vega, von insgesamt 108,0 Mio. t mit 1,40 % Li2O, 0,11 % Cs2O, 166 ppm Ta2O5 und 66 ppm Ga in der Kategorie angedeutet, und 33,4 Mio. t mit 1,33 % Li2O, 0,21 % Cs2O, 155 ppm Ta2O5 und 65 ppm Ga in der Kategorie vermutet, und gilt als die größte Lithium-Pegmatit-Ressource in Nord- und Südamerika und die achtgrößte der Welt.

Für den Pegmatit CV5 (Lithium) wurde am 21. August 2024 eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) veröffentlicht, die das Potenzial von Shaakichiuwaanaan als nordamerikanisches Zentrum für Lithiumrohstoffe hervorhebt. Die PEA umreißt das Potenzial für ein wettbewerbsfähiges und weltweit bedeutendes hochgradiges Lithiumprojekt mit einer Zielkapazität von bis zu 800.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr unter Verwendung eines einfachen DMS-Fließbildes (Dense Media Separation/Schwimm-Sink-Verfahren).

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde freigegeben von

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations – Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.

Alle Aussagen, die sich nicht auf aktuelle oder historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Sie werden daher davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie Plan, Erschließung, Wachstum, fortgesetzt, Absichten, Erwartungen, Strategie, Chancen, erwartet, Trends, Potenzial, Ausblick, Fähigkeit, zusätzlich, auf dem Weg, Aussichten, Durchführbarkeit, geschätzt, erreicht, verbessert, gestärkt, Ziel, wird, glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Ausmaß der in Shaakichiuwaanaan definierten in Pollucit lagernden Cäsium-Pegmatit-Mineralressource; das Potenzial dieser Ressource, eine bedeutende Versorgungsquelle für die globalen Märkte zu sein; das Potenzial des Unternehmens, ein wichtiger Mineralienlieferant für die globalen Märkte zu werden; das Potenzial des Cäsiumvorkommens bei CV13 als zusätzliches verkaufsfähiges Produkt im Rahmen der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung des Projekts; das Potenzial der Erschließung des unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Shaakichiuwaanaan; das Potenzial des Ressourcenwachstums durch fortgesetzte Bohrexploration; die Absichten des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft und seinen Betrieb; die potenzielle Position des Unternehmens auf den Märkten und in den Branchen, in denen es tätig ist; den wahrgenommenen Wert und das weitere Potenzial der Konzessionsgebiete des Unternehmens; die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der PEA; die Machbarkeitsstudie, einschließlich des Zeitplans für die Veröffentlichung; die Explorationsergebnisse und das Potenzial für die Produktion auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens, einschließlich der in der PEA erwarteten Art und Weise und innerhalb der vereinbarten Spezifikationen gemäß den geltenden Abnahmebedingungen; das Potenzial von Cäsium als potenzielles Nebenprodukt bei der weiteren Erschließung des Projekts Shaakichiuwaanaan; Explorationsziele; Budgets und prognostizierte Cashflows und Kapitalrenditen; strategische Pläne; Marktpreis und Nachfrage nach Lithium und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber Änderungen des Marktpreises und der Nachfrage nach Lithium; Genehmigungs- und anderen Fristen; sowie Regierungsvorschriften und -beziehungen.

Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, gehören unter anderem die Gesamtfinanzierung, die erforderlich ist, um das Projekt Shaakichiuwaanaan in Produktion zu nehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, die Fähigkeit des Unternehmens, die aktuellen Explorations-, Erschließungs- und sonstigen Ziele in Bezug auf die Konzessionsgebiete des Unternehmens zu erreichen, die Fähigkeit des Unternehmens, in Zukunft Dienstleistungen, Materialien und Betriebsstoffe, die für die Erschließung und den Betrieb des Projekts Shaakichiuwaanaan erforderlich sind, zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen zu beschaffen; die Erwartung des Unternehmens, dass der derzeitige Preis und die Nachfrage nach Lithium, Cäsium und anderen Rohstoffen aufrechterhalten werden oder sich verbessern; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Lizenzen und behördlichen Genehmigungen zu erhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, Personal in Schlüsselpositionen zu gewinnen und zu halten; allgemeine geschäftliche und wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich der Wettbewerbsbedingungen auf den Märkten, auf denen das Unternehmen tätig ist.

Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die Pläne in Bezug auf das Projekt Shaakichiuwaanaan umzusetzen, einschließlich des Zeitplans; die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen zu erzielen, und der zukünftige Kapitalbedarf; die kurz- oder mittelfristige Rentabilität des Unternehmens; Risiken bei der Schätzung von Mineralressourcen; Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken und -kosten; die Abhängigkeit des Unternehmens vom Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan; die Anfechtung der Eigentumsrechte an den Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens; der Erhalt und die Aufrechterhaltung von Lizenzen und Genehmigungen der zuständigen Regierungsbehörden; Umwelt- und Sicherheitsvorschriften; Risiko des Landzugangs; Zugang zu ausreichender gebrauchter und neuer Ausrüstung; Wartung der Ausrüstung; Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; Fähigkeit des Unternehmens, die soziale Akzeptanz der First Nations in Bezug auf das Projekt Shaakichiuwaanaan zu erlangen; Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Geschäftsbeziehungen; Wachstumsstrategie des Unternehmens; Fähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen; Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz; Risiken in Verbindung mit negativer Publicity; Risiken durch Dritte; Unterbrechungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Abhängigkeit des Unternehmens von Technologie und Informationssystemen; Prozessrisiken; Steuerrisiken; unvorhergesehene Ausgaben; Krisen im öffentlichen Gesundheitswesen; Klimawandel; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; Rohstoffpreise und Wechselkursrisiken; Lithiumnachfrage; Volatilität des Aktienkurses; Verpflichtungen des öffentlichen Unternehmens; Wettbewerbsrisiko; Dividendenpolitik; Politik und Gesetzgebung; höhere Gewalt; und technologische Veränderungen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Diese Risiken erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten verwirklichen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Aufgrund der Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die mit zukunftsgerichteten Aussagen verbunden sind, sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, und den Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen, gehört unter anderem die Fähigkeit, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens umzusetzen, einschließlich des Zeitplans. Darüber hinaus sollten die Leser die detaillierte Erörterung der Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der auf SEDAR+ veröffentlicht wurde, lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erlangen, die sich auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens auswirken.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieses Dokuments. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen schränkt alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese vorsorglichen Hinweise ein.

