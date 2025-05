Patriot gibt Update zum Fortschritt der Genehmigungen für Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan

Highlights

– Die Genehmigungen für das Projekt Shaakichiuwaanaan verlaufen planmäßig und kommen gut voran.

– Das Unternehmen hat mit der Einreichung seiner ersten Projektbeschreibung bei der Impact Assessment Agency of Canada (IAAC) formell das Genehmigungsverfahren für das Projekt auf Bundesebene eingeleitet.

– Die IAAC und die Regierung der Cree Nation haben bestätigt, dass die eingereichten Unterlagen die erforderlichen Auflagen erfüllen, was den formellen Beginn des Genehmigungsverfahrens auf Bundesebene ermöglicht.

– Dieses Verfahren wird parallel zu dem bereits laufenden Genehmigungsprozess auf Provinzebene durchgeführt werden, um die Einreichung der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental and Social Impact Assessments, ESIA) auf Provinz- und Bundesebene Ende 2025 anzugleichen.

– Die Einreichung bei der ESIA wird von einer über drei Jahre dauernden soliden Erhebung von Umweltbasisdaten und umfangreichen Konsultationen mit der Gemeinschaft gestützt.

– Alix Drapack – Executive Vice President ESG – wird von ihren Führungsaufgaben zurücktreten und als Beraterin zur weiteren Erschließung des Projekts für das Unternehmen fungieren.

Ken Brinsden, CEO und President von Patriot, erklärt: Wir sind wirklich stolz auf die Bestrebungen des Teams sicherzustellen, dass sowohl das Projekt weiterhin planmäßig verläuft als auch die Qualität und umfangreiche Arbeit, die zu unserer anstehenden ESIA-Einreichung beiträgt, den Anforderungen der Gemeinschaft und der Regulierungsbehörden entspricht. Der Arbeitsaufwand, der bereits von Patriot geleistet wurde, um sicherzustellen, dass Shaakichiuwaanaan in der globalen Lithium-Rohmaterial-Erschließungsspipeline gut positioniert ist, kann nicht unterschätzt werden. Die Entdeckung und Bildung einer global bedeutenden Ressource bis hin zur Überführung des Projekts zum bevorstehenden Minengenehmigungsprozess in weniger als 4 Jahren demonstriert sowohl die Qualität des Projekts als auch die des verantwortlichen Teams.

Wir nehmen auch mit Interesse die jüngsten Kommentare in der Öffentlichkeit zur Kenntnis, die sich mit den Genehmigungen auf Bundesebene, der Minimierung von Doppelarbeit und einer stärkeren Zusammenarbeit bei den Genehmigungen auf Provinzebene befassen. Wir beabsichtigen, mit allen wichtigen staatlichen Stellen und den Cree einen engen Kontakt aufrechtzuerhalten, um ein sorgfältiges und zeitgerechtes Genehmigungsverfahren für das Projekt sicherzustellen, fügte Herr Brinsden hinzu.

1. Mai 2025 – Vancouver, BC, Kanada, 2. Mai 2025 – Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot)(TSX: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, ein Update zum Genehmigungsprozess für das zu 100 % unternehmenseigene Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das Konzessionsgebiet oder das Projekt), in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec zu geben. Das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beherbergt eine geschätzte konsolidierte Mineralressource Die Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) umfasst 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der angedeuteten Kategorie und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der vermuteten Kategorie. Es gilt ein gedeckelter Erzgehalt von jeweils 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV 5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV 13). Das Gültigkeitsdatum ist der 21. August 2024 (bis Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit nicht gesichert ist.

(MRE) von insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der angedeuteten Kategorie und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der vermuteten Kategorie. Der Spodumen-Pegmatitkörper CV5, auf den ein Großteil der MRE entfällt, ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar. In rund 14 km Entfernung befindet sich eine große Stromversorgungsleitung, die von einem Wasserkraftwerk gespeist wird. Der Pegmatit CV13 befindet sich weniger als 3 km entlang des geologischen Trends vom Pegmatit CV5, der zusätzliche Lithium- und Tantalressourcen sowie vor Kurzem entdeckte Zonen mit Cäsiummineralisierung beherbergt (siehe Pressemitteilung vom 2. März 2025).

Projektgenehmigungsanträge auf Bundesebene und ESIA-Studien

Im Februar 2025 hat Patriot seine erste Projektbeschreibung für das Lithiumprojekt Shaakichiuwaanaan (Pegmatit CV5) bei der IAAC eingereicht, um formell die bundesstaatlichen Komponenten des Projektgenehmigungsverfahrens einzuleiten. Das Dokument ist unter dem folgenden Link verfügbar (Shaakichiuwaanaan Mining Project Initial Project Description).

Der gemeinsame Bundessausschuss zur Bewertung (Federal Joint Assessment Committee), der aus Vertretern der IAAC und der Regierung der Cree Nation besteht, hat festgelegt, dass die erste Projektbeschreibung die notwendigen Auflagen erfüllt. Von daher hat die IAAC ihre formelle Planung und Kommentierungsfrist begonnen, und im Februar 2025 zwei öffentliche Informationsveranstaltungen abgehalten.

Es wurde eine Zusammenstellung von Fragen erstellt, und Patriot hat nun formell geantwortet, woraufhin die IAAC eine zugeschnittene Leitlinie für die Folgenabschätzung des Projekts erstellt, die den Weg für die Einreichung der ESIA auf Bundesebene im Laufe dieses Jahres ebnen.

Das Verträglichkeitsprüfungsverfahren auf Bundesebene wird parallel zu dem Genehmigungsverfahren für das Projekt auf Provinzebene ablaufen, welches im Jahr 2023 begann. Es wird dabei das vorliegende Verfahren auf Provinzebene wirksam einsetzen, um die Anforderungen auf Bundesebene weitestgehend zu optimieren.

Das Unternehmen nimmt auch mit Interesse die jüngsten Kommentare in der Öffentlichkeit zur Kenntnis, die sich mit den Genehmigungen auf Bundesebene, der Minimierung von Überschneidungen und dem Potenzial für eine stärkere Zusammenarbeit bei den Genehmigungen auf Provinzebene befassen. Das Unternehmen beabsichtigt, mit allen wichtigen staatlichen Stellen und den Cree einen engen Kontakt aufrechtzuerhalten, um ein sorgfältiges und zeitgerechtes Genehmigungsverfahren für das Projekt sicherzustellen.

Projektgenehmigungsanträge auf Provinzebene und ESIA-Studien

Im November 2023 reichte Patriot ein Preliminary Information Statement bei der Regierung von Québec (Ministère de lEnvironnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs oder MELCCFP) ein (siehe Pressemitteilung vom 30. November 2023). Patriot erhielt daraufhin die formellen Richtlinien für die ESIA-Einreichung des Projekts (siehe Pressemitteilung vom 17. April 2024).

Im Januar 2025 wurde eine Abänderung beim MELCCFP eingereicht, um die Änderung des Projektnamens zu Shaakichiuwaanaan wiederzugeben und den hybriden Abbauansatz (Anwendung von sowohl Tagebau- als auch Untertageabbaumethoden) zu verdeutlichen, der in der Machbarkeitsstudie des Projekts bewertet wird.

Diese Vorgaben bilden gemeinsam nun die Basis für die endgültigen ESIA-Unterlagen und den formellen Beginn des Minengenehmigungsverfahrens im Laufe des Jahres.

Übersicht zum Stand der Projektgenehmigung gesamt

Während eines Zeitraums von ungefähr 3 Jahren wurden plangemäß umfangreiche Feldprogramme zur Erhebung von Umweltbasisdaten und Konsultationen mit der Gemeinschaft durchgeführt, um die ESIA des Unternehmens (in Unterstützung des Verfahrens sowohl auf Bundes- als auch auf Provinzebene) zur Erschließung des Pegmatits CV5 zu untermauern.

Auf dieser Grundlage liegt die ESIA-Einreichung auf Provinz- und Bundesebene für eine Vorlage im zweiten Halbjahr 2025 weiterhin im Zeitplan.

Alix Drapack – Executive Vice President ESG – hat ihren Wunsch bekräftigt, von ihren Führungsaufgaben im Unternehmen zurückzutreten. Das Unternehmen wünscht Alix alles Gute und ist sehr erfreut, dass sie zugestimmt hat, in absehbarer Zukunft beratende Unterstützung für das Team zu bieten. Dies fördert die Wahrung der Kontinuität bezüglich des Verlaufs von sowohl den Projektgenehmigungen als auch dem Engagement mit der Gemeinschaft, während die Rekrutierung von zusätzlichem Personal zur Unterstützung der Ziele des Unternehmens andauert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79448/Patriot_010525_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Erhebung von Umweltdaten auf Shaakichiuwaanaan.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 01968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Herr Smith ist ein Executive und Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. und besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Hartgestein-Lithiumexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebietes Shaakichiuwaanaan (früher als Corvette bekannt) konzentriert, das in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec, Kanada, liegt und ganzjährig über eine Allwetterstraße erreichbar ist und in der Nähe der regionalen Stromleitungsinfrastruktur liegt. Die Mineralressource Shaakichiuwaanaan1, die die Spodumen-Pegmatite CV5 und CV13 einschließt, beläuft sich auf insgesamt 80,1 Mio. Tonnen mit 1,44 % Li2O in der Kategorie angedeutet und 62,5 Mio. Tonnen mit 1,31 % Li2O in der Kategorie vermutet und gilt als die größte Lithiumpegmatit-Ressource in Nord-, Mittel- und Südamerika und als die achtgrößte Lithiumpegmatit-Ressource der Welt.

Für den Pegmatit CV5 wurde am 21. August 2024 eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) veröffentlicht, die sein Potenzial als nordamerikanisches Zentrum für Lithiumrohstoffe hervorhebt. Die PEA umreißt das Potenzial für ein wettbewerbsfähiges und weltweit bedeutendes hochgradiges Lithiumprojekt mit einer Zielkapazität von bis zu 800.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr unter Verwendung eines einfachen DMS-Fließbildes (Dense Media Separation/Schwimm-Sink-Verfahren).

1 Die Mineralressourcenschätzung (80,1 Mio. t mit 1,44 % Li2O und 163 ppm Ta2O5 in der Kategorie angedeutet, und 62,5 Mio. t mit 1,31% Li2O und 147 ppm Ta2O5 in der Kategorie vermutet) für Shaakichiuwaanaan (CV5 & CV13) wird mit einem Cut-off-Gehalt von 0,40 % Li2O (Tagebau), 0,60 % Li2O (Untertagebau CV5) und 0,80 % Li2O (Untertagebau CV13) ausgewiesen, Stichtag ist der 21. August 2024 (bis zu Bohrloch CV24-526). Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden.

Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO & Managing Director

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations – Nordamerika

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 700 – 838 W. Hastings Street

Vancouver, BC, Canada, V6C 0A6

www.patriotbatterymetals.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie planmäßig, fortschreitend, werden, im Gange, auf bestem Wege, Erschließungspipeline, beabsichtigen und ähnliche Wörter oder Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über die Fortschritte des Genehmigungsverfahrens und den Projektplan.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in diesen Informationen oder Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen oder Aussagen als richtig erweisen werden. Zu den wichtigsten Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen, zählen unter anderem, dass die geplanten Explorations- und Mineralressourcenschätzungen auf dem Konzessionsgebiet wie erwartet fortgesetzt werden, die Genauigkeit der Reserven- und Ressourcenschätzungen, die Klassifizierung der Ressourcen als vermutet und die Annahmen, auf denen die Reserven- und Ressourcenschätzungen basieren, die langfristige Nachfrage nach Spodumen und dass die Explorations- und Erschließungsergebnisse weiterhin die aktuellen Pläne des Managements für die Erschließung des Konzessionsgebiets und die Erwartungen für das Projekt unterstützen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die möglicherweise verwendet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen auch Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist und die sich in erheblichem Maße nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Ergebnisse des operativen Betriebs und die Wachstumsaussichten des Unternehmens auswirken können. Zu den Risiken, denen sich das Unternehmen gegenübersieht, und den Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem die Fähigkeit, die Pläne in Bezug auf das Projekt des Unternehmens zu verwirklichen, einschließlich des entsprechenden Zeitplans. Die Leser werden darüber hinaus darauf hingewiesen, die detaillierte Risikodiskussion im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens, das auf SEDAR+ veröffentlicht wurde und auf das in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sorgfältig zu lesen, um ein umfassenderes Verständnis der Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die sich auf die Geschäfte und operativen Betriebe des Unternehmens auswirken.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Informationen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Diese Risiken sind daher nicht erschöpfend; sie sollten jedoch sorgfältig berücksichtigt werden. Sollte sich eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Aufgrund der Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die mit zukunftsgerichteten Aussagen verbunden sind, sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum Datum dieses Dokuments gemacht. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Das Unternehmen qualifiziert alle seine zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Warnhinweise.

Erklärung der sachkundigen Person (ASX Listing Rule 5.23)

Die Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit ASX Listing Rule 5.8 am 5. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung keine von der sachkundigen Person überprüften neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung geändert wurden.

Das Produktionsziel, auf das in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurde vom Unternehmen in Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 5.16 am 21. August 2024 gemeldet. Das Unternehmen bestätigt, dass zum Zeitpunkt dieser Mitteilung alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel aus der ursprünglichen Mitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patriot Battery Metals Inc.

Adrian Lamoureux

838 W Hastings Street, Suite 700

V6C 0A6 Vancouver

Kanada

email : adrian@gaiametalscorp.com

Pressekontakt:

Patriot Battery Metals Inc.

Adrian Lamoureux

838 W Hastings Street, Suite 700

V6C 0A6 Vancouver

email : adrian@gaiametalscorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.