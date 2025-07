Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Verbraucherwarnung veröffentlicht.

In der ZRAOX verdächtigt wird, ohne Genehmigung kryptobezogene Dienstleistungen in Deutschland anzubieten. ZRAOX reagierte mit einer Klarstellung: Der Hauptsitz befinde sich im US-Bundesstaat Colorado, wo das Unternehmen unter vollständiger Aufsicht von FinCEN und der US-Börsenaufsicht SEC tätig sei. Eine gültige Betriebslizenz liege vor.

ZRAOX betont, dass keine Niederlassung in Deutschland existiere und keine gezielten Angebote an deutsche Anleger erfolgen. Die Warnung könne auf einem Missverständnis hinsichtlich der grenzüberschreitenden Aufsicht beruhen. Die US-Compliance-Standards seien nicht automatisch mit deutscher Regulierung gleichzusetzen. Eine BaFin-Lizenz sei nur erforderlich, wenn Finanzdienstleistungen gezielt in Deutschland angeboten würden.

Für den Fall, dass deutsche Nutzer die Plattform nutzen, kündigte ZRAOX an, die geobasierte Zugangskontrolle weiter zu verstärken. Man respektiere die deutschen und internationalen Aufsichtsbehörden ausdrücklich und wolle mit der BaFin in einen konstruktiven Dialog treten. Hierzu werde das Unternehmen umfassende Unterlagen bereitstellen, darunter Nachweise über die US-Registrierung und interne Compliance-Prozesse.

ZRAOX betont, dass sich die globale Kryptoindustrie in Richtung klarerer Regulierung entwickle, und unterstützt die EU-Verordnung MiCA ausdrücklich. Der Austausch zwischen internationalen Behörden sei entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden. ZRAOX sei bereit, sein Geschäftsmodell bei Bedarf an lokale Vorschriften anzupassen oder eine Lizenz zu beantragen, um langfristige Compliance sicherzustellen. Im Mai präsentierte ZRAOX eine globale Compliance-Strategie für das nächste Jahrzehnt. Ziel ist es, in mindestens 50 Ländern Betriebsgenehmigungen zu erhalten und ein stabiles, rechtskonformes Netzwerk aufzubauen. Das unterstreicht, dass das Unternehmen aktiv regulatorische Anforderungen anerkennt und nicht umgehen will.

ZRAOX ruft die Öffentlichkeit auf, nationale Warnungen differenziert zu betrachten, und betont, dass eine einzelne Einschätzung nicht die weltweite Compliance widerspiegle. Man werde auch künftig auf ein transparentes, regelkonformes Geschäftsmodell setzen und sichere, zuverlässige Krypto-Dienstleistungen im Einklang mit internationalen Standards anbieten.

Über ZRAOX

ZRAOX ist eine globale Plattform für digitale Vermögenswerte mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Colorado. Als Vorreiter regulierten Betriebs ist ZRAOX beim US-Finanzministerium FinCEN als Money Services Business registriert und führt seine Geschäfte unter Einhaltung der Vorschriften der US-Börsenaufsicht SEC. Die Plattform bietet eine breite Palette an Krypto-Handels- und Blockchain-Finanzdienstleistungen, legt großen Wert auf Transparenz, Anlegersicherheit und regulatorische Konformität und hat sich zum Ziel gesetzt, ein sicheres, stabiles und vertrauenswürdiges Handelsumfeld für Nutzer weltweit zu schaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zraox Blockchain Trading Limited

Herr Paul Richter

DTC Pkwy 5445

80202 Greenwood Village

USA

fon ..: +001 2132070644

web ..: https://www.zraox.org

email : support@zraox.org

