West Point Gold erweitert sein laufendes und vollständig finanziertes Bohrprogramm auf 20.000 Meter

Vancouver, Kanada – 23. März 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. (West Point Gold oder das Unternehmen) (TSX.V: WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein laufendes Bohrprogramm von 15.000 auf 20.000 Meter (m) erweitert hat. Außerdem werden Neuigkeiten zu den anderen Explorationsarbeiten auf dem Projektgelände sowie ein Unternehmensupdate veröffentlicht. Seit der Einleitung des aktuellen Programms im September 2025 hat das Unternehmen 11.968 Bohrmeter absolviert. Die Ergebnisse aus 23 Bohrlöchern, die 4.063 Bohrmetern in den Zielen Tyro Main Zone, South Tyro, Sheep Trail und Bull 8 entsprechen, sind noch ausständig.

Wichtigste Fakten:

– Derzeit sind drei Bohranlagen auf dem Projekt Gold Chain im Einsatz: zwei in der Tyro Main Zone und eines zur Erkundung und Nachverfolgung von Stepout-Zielen.

– Das vollständig finanzierte Bohrprogramm wurde auf mindestens 20.000 m erweitert. Die Bohrungen werden voraussichtlich bis mindestens Ende Mai 2026 fortgesetzt, wodurch sich das Bohrvolumen möglicherweise vergrößern wird.

– Die Genehmigungen für den ersten Betriebsplan (Plan of Operations/POO Nr. 1) beim Projekt Gold Chain liegen bereits vor und ermöglichen die geplanten Tiefenbohrungen in der Tyro Main Zone sowie unterhalb der hochgradigen Zone bei Northeast Tyro.

– Das Unternehmen hat vor kurzem eine CSAMT-Messung und eine bodengestützte Gravitationsmessung bei Gold Chain durchgeführt, um die Zielfindung in mehreren Zielgebieten des Projekts, u. a. im Frisco Graben, zu optimieren.

– Zusätzliche Bohrungen sind vorgesehen, um die zuletzt erfolgreich bebohrten Stepout-Ziele wie den neu definierten Black Dyke genauer zu erkunden bzw. will man mit weiteren Bohrungen in der Tyro Main Zone die geplante Erstressourcenschätzung unterstützen.

Dank der Unterstützung seitens unserer Aktionäre im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde sind wir bestens gerüstet, um die Bohrungen im Projekt Gold Chain zu intensivieren und unsere beiden Ziele für 2026 zu erreichen: eine Erstressourcenschätzung und eine Neuentdeckung. Unser primäres Ziel ist die Abgrenzung einer ersten Ressource in der Tyro Main Zone. Der Betriebsplan ermöglicht es uns, tiefer und unterhalb der Tyro Main Zone und der Northeast Tyro Zone zu bohren und die hochgradige Zone nordostwärts zu erweitern. Unser sekundäres Ziel, eine Entdeckung an einem unserer Stepouts, haben wir mit dem jüngsten Erfolg bei Black Dyke bereits erreicht; es gibt aber noch weitere Ziele, die es genauer zu untersuchen und zu erkunden gilt. Angesichts der drei Bohranlagen vor Ort und unseres vollständig finanzierten, erweiterten Programms können Anleger in den nächsten Monaten laufend mit weiteren Bohrergebnissen rechnen, so President und CEO Derek Macpherson.

Abbildung 1: Planansicht des Projekts Gold Chain mit Darstellung der Geologie, der historischen Abbaustätten und/oder den aktuellen Prospektionsgebieten. Beachten Sie die Lage des Prospektionsgebiets Black Dyke.

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Geophysikalische Studien

Das Unternehmen hat vor kurzem eine CSAMT-Messung (Controlled Source Audio Magnetotellurics) über dem Erzgangsystem Tyro Northeast und dem Frisco Graben absolviert. Es wurden Daten auf insgesamt 9 Messlinien mit einer Gesamtlänge von 31.500 Linienmetern erfasst. Auf drei Linien (L0, L200 und L400) betrug der Dipolabstand 25 Meter, auf den übrigen 6 Linien 50 Meter. Das Programm diente, um festzustellen, ob der Mineralisierungskorridor Tyro Northeast ausreichend resistiv ist, um mittels CSAMT-Messung kartiert zu werden, und ob die Basis der durch Verdampfung entstandenen Ton-Siliziumdioxid-Hämatit-Deckschicht über dem Frisco Graben mit Hilfe einer CSAMT-Messung überhaupt ermittelt und kartiert werden kann. Eine erste Analyse deutet darauf hin, dass beide Ziele erreicht wurden.

Auf dem gesamten Gelände des Projekts Gold Chain wurde eine gravimetrische Bodenmessung durchgeführt. Vorrangiges Ziel war hier, die primären Strukturen zu ermitteln, die für die weite Ausbreitung von Goldprospektionszonen und die variablen hydrothermischen Alterierungen im gesamten Bergbaurevier verantwortlich sind. Auch wenn die Datenverarbeitung und -analyse noch nicht abgeschlossen sind, so wurden doch anhand der Ergebnisse offenbar größere Strukturen abgegrenzt, die sehr wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Verteilung der vulkanischen Gesteine aus dem Miozän und der Bewegung hydrothermaler Flüssigkeiten spielten.

Diese Messungen werden derzeit gemeinsam mit der im Jahr 2022 absolvierten Aeromagnetikmessung in einer Zusammenschau mit den bis dato von West Point Gold durchgeführten hyperspektralen, geochemischen, mineralogischen und strukturellen Untersuchungen betrachtet. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus diesen Studien und der Resultate aus einer ambitionierten Bohrkampagne erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen Entdeckungen und Erfolge verbuchen kann.

Beauftragung von Equedia mit Marketingdiensten

West Point Gold hat die Firma Equedia Network Corp., ein nach dem Fremdvergleichsgrundsatz unabhängiges Dienstleistungsunternehmen, im Einklang mit den Statuten der TSX Venture Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen mit der Erbringung von Kommunikations- und Beratungsleistungen beauftragt.

Die in Richmond (British Columbia) ansässige Firma Equedia ist auf Marketing, Kommunikation, Media Engagement und Öffentlichkeitsarbeit im Bergbau- und Metallsektor spezialisiert. Im Rahmen einer Medien- und Investor-Relations-Dienstleistungsvereinbarung vom 9. März 2026 wird Equedia über einen Zeitraum von zwölf Monaten Kommunikations-, Marketing- und Beratungsleistungen für das Unternehmen erbringen und erhält dafür ein einmaliges Honorar in Höhe von 500.000 CAD zuzüglich der mit Beginn der Leistungserbringung anfallenden Steuern.

Das Unternehmen wird Equedia die Erbringung der Marketingdienstleistungen nicht mit Wertpapieren vergüten. Soweit dem Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt bekannt ist, besitzt Equedia (einschließlich seiner Direktoren und Führungskräfte) keine Wertpapiere des Unternehmens.

Die Marketingvereinbarung mit Equedia unterliegt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange.

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker-Lane-Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Gold Chain in Arizona.

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Dazu gehören unter anderem Annahmen über die zukünftigen Preise von Gold, Silber und anderen Metallen, Wechselkurse und Zinssätze, günstige Betriebsbedingungen, politische Stabilität, die rechtzeitige Erteilung von Regierungsgenehmigungen und Finanzierungen, die Erneuerung bestehender Lizenzen und Genehmigungen und die Erteilung erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen, die Stabilität der Arbeitskräfte, die Stabilität der Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Verfügbarkeit von Bohrgeräten sowie die erwarteten Kosten und Ausgaben. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf West Point Golds Fähigkeit, alle Zahlungen oder Ausgaben zu tätigen, die im Rahmen der verschiedenen Optionsvereinbarungen des Unternehmens für seine Projekte erforderlich sind; und andere Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten, die Ungewissheiten in Bezug auf Ressourcenschätzungen; die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben; Risiken in Bezug auf den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Entwicklungsaktivitäten; Ungewissheit in Bezug auf die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen; Aussagen über erwartete Betriebsergebnisse, Royalties, Cashflows und die Finanzlage stimmen möglicherweise nicht mit den Erwartungen des Unternehmens überein, und zwar aufgrund von Unfällen, Ausrüstungsausfällen, Eigentums- und Genehmigungsangelegenheiten, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen im operativen Betrieb, schwankenden Metallpreisen, unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung sowie behördlichen Beschränkungen, einschließlich umweltrechtlicher Beschränkungen. Die Möglichkeit, dass künftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Ergebnissen der angrenzenden Konzessionsgebiete und den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; operative Risiken und Gefahren, die dem Bergbau innewohnen (einschließlich Umweltunfälle und -gefahren, Betriebsunfälle, Geräteausfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische oder strukturelle Formationen, Einstürze, Überschwemmungen und Unwetter); Metallpreisschwankungen; Umwelt- und behördliche Auflagen; Verfügbarkeit von Genehmigungen, Nichtumwandlung geschätzter Mineralressourcen in Reserven; die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter metallurgischer Testergebnisse; schwankende Goldpreise; die Möglichkeit von Ausrüstungsausfällen und -verzögerungen, Überschreitungen der Explorationskosten, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, allgemeine wirtschaftliche und politische Risiken, Markt- oder Geschäftsbedingungen, behördliche Änderungen, die Rechtzeitigkeit von Regierungs- oder behördlichen Genehmigungen und andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gültig sind und keine Zusicherung gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

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