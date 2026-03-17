West Point Gold bestimmt eine neue Goldzone auf Gold Chain; Bohrung „Black Dyke“ liefert 36,6 m mit 1,04 g/t Au ab der Oberfläche

Vancouver, Kanada – 17. März 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. (West Point Gold oder das Unternehmen) (TSX.V: WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich, die Durchschneidung einer flachen Goldmineralisierung auf dem Zielgebiet Black Dyke bekannt zu geben, das vier Kilometer (km) westlich der Tyro Main Zone auf dem Projekt Gold Chain des Unternehmens in Arizona liegt. Die ersten sechs Reverse-Circulation-Bohrlöcher (RC) auf Black Dyke deuten darauf hin, dass es sich um ein vielversprechendes Gebiet handelt, in dem im Rahmen des Projekts Gold Chain weitere Ressourcen definiert werden könnten. Die jüngsten Bohrergebnisse aus dem Prospektionsgebiet Black Dyke haben das Ziel für Folgebohrungen Anfang 2026 weiter priorisiert. Bis heute wurden 10.255 m des laufenden 15.000-m-Bohrprogramms auf dem Projekt Gold Chain abgeschlossen. Die Ergebnisse für 24 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.361 m aus den Zielgebieten Tyro Main Zone, South Tyro, Sheep Trail und Bull 8 stehen noch aus.

Highlights:

· Black Dyke beherbergt einen flach einfallenden Erzkörper aus Quarzäderchen und Brekzien mit einer geschätzten Mächtigkeit zwischen 7,6 und 36,6 m über eine Streichlänge von mindestens 200 m und von der Oberfläche bis etwa 250 m in Fallrichtung

· Die Zone bleibt entlang des Streichens nach Westen und im Einfallen nach Südwesten offen

· Die in den Bohrergebnissen nahe der Oberfläche beobachteten Alterationen und Strukturen deuten auf das Vorhandensein eines potenziell tieferen Goldsystems hin, das mit dieser flachen Mineralisierung in Verbindung steht.

· 4 km westlich von Tyro stellt Black Dyke nun ein zweites Gebiet für eine potenzielle Ressourcenerschließung dar; Folgebohrungen sind geplant, um die Grenzen der flachen oxidierten Goldmineralisierung zu erweitern

Black Dyke ist nun ein potenzielles zweites Gebiet für die Ressourcenerschließung auf Gold Chain, was einen bedeutenden Meilenstein für das Projekt darstellt. Flach liegendes, oxidiertes Gold an der Oberfläche, wobei die Zone in mehrere Richtungen offen ist, bietet uns einen klar definierten Weg zur Erweiterung dieses Ziels. Ebenso überzeugend ist, dass West Point Gold diesen Fund durch die Anwendung moderner Methoden auf ein historisch wenig erkundetes Prospektionsgebiet gemacht hat, und das Unternehmen verfolgt denselben Ansatz auf dem gesamten Projektgebiet. Da die Ergebnisse mehrerer Step-out-Ziele noch ausstehen, scheint es, dass das Potenzial des Projekts Gold Chain noch immer nicht vollständig erschlossen ist, erklärte Derek Macpherson, President und CEO.

Tabelle 1: Bohrergebnisse

Bohrlöcher Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Au)

GC25-095 0 36,6 36,6 1,04

GC25-097 4,6 15,2 10,6 0,80

GC26-098 21,3 42,7 21,3 0,92

GC26-099 62,5 70,1 7,6 1,56

GC26-100 Keine nennenswerten Abschnitte

GC26-101 114,3 126,5 12,2 1,09

Hinweis: Alle angegebenen Mächtigkeiten beziehen sich auf die Bohrlochmächtigkeit; die wahren Mächtigkeiten betragen mehr als 80 % der Bohrlochmächtigkeiten.

Abbildung 1: Draufsicht auf das Projekt Gold Chain mit Darstellung der Geologie, historischer Minen und/oder aktueller Prospektionsgebiete. Beachten Sie die Lage des Prospektionsgebiets Black Dyke.

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Abbildung 2. Geologische Karte des Prospektionsgebiets Black Dyke mit Bohrlöchern und Oberflächenproben.

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Zusammenfassung der Bohrungen

Die Bohrlöcher GC26-95 und GC26-97 bis GC26-101 (Tabelle 1) bestätigen das Vorkommen von Gold im Untergrund mit signifikanten Gehalten und Mächtigkeiten. Die mineralisierte Zone ist Teil der historischen Black-Dyke-Struktur und bestätigt das Vorhandensein von Gold, das in früheren Explorationsarbeiten identifiziert wurde. Abbildung 3 liefert einen vorläufigen Einblick in diese neu gebohrte Zone und zeigt, dass die goldführenden Bohrlöcher die oberflächennahe Brekzie über eine kurze Strecke von bis zu 250 m entlang des Einfallens durchteufen. Da andere nordoststreichende Strukturen im Distrikt als goldführende Leitstrukturen fungiert haben, wie etwa Tyro, deutet Abbildung 2 darauf hin, dass eine ähnliche Beziehung auch bei Black Dyke besteht. In kurzer Entfernung im Hangenden sind vulkanische Gesteine, die auf dem präkambrischen Granit abgelagert wurden, stark alteriert (Kaolinit-Siliziumdioxid-Eisenoxid) und brekziiert (Abbildung 3).

Der in Abbildung 3 dargestellte geologische Schnitt zeigt eine subhorizontale Decke aus Quarz-Calcit-Brekzie und Adern in geringer Tiefe. Die Bohrung GC26-95 enthält 36,6 m mit 1,04 g/t Au und die Bohrung GC26-98 durchteufte 21,3 m mit 0,92 g/t Au. Es scheint, dass die Bohrlöcher in der Nähe des Schnittpunkts der Black Dyke-Brekzie mit der vermuteten nordoststreichenden Struktur mächtigere Abschnitte aufweisen, was auf die Bedeutung dieses strukturellen Schnittpunkts hinweist. Eine südliche Fortsetzung dieser mineralisierten Zone ist wahrscheinlich und wird durch die Projektion mineralisierter regionaler Strukturen (Roadside-Mine-Verwerfung) sowie durch hydrothermale Alteration in den darüberliegenden vulkanischen Gesteinen gestützt (Abbildung 1).

West Point Gold plant, in das Gebiet zurückzukehren, um die Goldzone durch Bohrungen in die Tiefe und seitlich zu erweitern. Die goldhaltige Ader tritt in Form von Fragmenten in einer calcitverfestigten Brekzie auf. Es wird angenommen, dass diese Fragmente aus einer diskreten Ader oder einem Brekzienkörper in der Tiefe stammen.

Abbildung 3. Geologischer Schnitt entlang der Bohrlöcher GC26-95, -98 und -101, der eine flache Goldmineralisierung oberhalb des Grundwasserspiegels (oxidiert) zeigt, die sich unter stark alterierten und brekziierten Vulkangesteinen erstreckt. Es werden Verwerfungsverschiebungen vermutet, und Unregelmäßigkeiten in der Brekzie könnten stattdessen Verwerfungsrefraktionen oder -krümmungen widerspiegeln.

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Projektgeologie

Die nördliche Begrenzung des Prospektionsgebiets Black Dyke wird durch einen nach Nordwesten verlaufenden, niedrig gelegenen Bergrücken definiert, der aus grobkristallinem Calcit besteht, der bis zu 80+ % Chalcedon-Adern und (hydrothermale) Brekzien zementiert (Abbildung 4). Der Calcit ist in der Regel gebändert und lässt sich mit anderen Calcitadern im gesamten Projekt Gold Chain korrelieren, von denen angenommen wird, dass sie spät in der Geschichte des Goldsystems und nach den Goldereignissen abgelagert wurden.

Historische Berichte und Kartierungen deuteten auf eine Neigung nach Süden zwischen 30 und 60 Grad hin. Die Bohrungen zeigen nun eine flache, nach Süden gerichtete Neigung von weniger als 30 Grad an. Die westlichen und östlichen Grenzen der flach einfallenden Brekzie werden durch nach Norden bis Nordosten verlaufende Verwerfungen begrenzt (Abbildung 2). An den Oberflächenaufschlüssen bestehen sowohl die Gesteine des Liegenden (FW) als auch des Hangenden (HW) aus präkambrischem Granit. Der Liegenden-Kontakt ist scharf, mit schwacher propylitischer Alteration in den darunterliegenden präkambrischen Gesteinen. Das Hangende ist weitgehend durch Chlorit ersetzt und von zahlreichen flach einfallenden Calcitadern (<1 m) und Äderchen durchzogen. Oberflächenverwitterung, die bis zum Kontakt mit dem Liegenden reicht, zeigt sich durch starke Eisen- und Manganoxide in den goldhaltigen Zonen. Die Goldmineralisierung in diesen ersten Bohrlöchern steht in Zusammenhang mit Quarz-Chalcedon-Calcit-Äderchen, Adern und Adernbrekzien.

Dieses gesamte nach Süden abfallende Gebirge verläuft unterhalb von stark alterierten (Kaolinit-Siliziumdioxid-Eisenoxide) miozänen Gängen sowie vulkanischen Brekzien und Tuffen. Diese Gesteine bilden markante, niedrig liegende Hügel, die von alluvialen Ablagerungen aus Kies und Sand umgeben sind. Es wird vermutet, dass diese hochgradige Alteration mit den Goldereignissen in Verbindung steht, die auf dem Black Dyke stattfanden.

Abbildung 4. Foto der Adernbrekzie von Black Dyke, das die dunkle Wüstenlack-Patina auf Quarzadern und Adernbrekzien zeigt, die in weiß-grauem, massivem bis gebändertem, grobkristallinem spätstufigem Calcit enthalten sind.

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Projektgeschichte

Die Black-Dyke-Mine, die aus einem verfüllten Schacht, mehreren kleinen Gruben und Halden sowie einem ausgedehnten Straßennetz besteht, befindet sich 4,8 km östlich der Mine Katherine und 4,0 km westlich der Tyro Main Zone. Die Katherine-Ader verläuft, ähnlich wie die Tyro-Ader (West Point Gold), in nordöstlicher Richtung und besteht aus einer breiten Zone subparalleler Quarz-Chalcedon-Adular-Calcit-Adern und Äderchen, die sich entlang alter Scherzonen und rhyolitischer Gänge aus dem Miozän entwickelt haben. Kurz nach der Entdeckung der Katherine-Ader im Jahr 1900 entdeckten Prospektoren einen breiten, nach Osten verlaufenden goldhaltigen Bergrücken, der als Gang bezeichnet wurde. Er wurde später als bis zu 30 Meter breite Aderbrekzie beschrieben, bestehend aus zerbrochenen Chalcedonadern und Brekzien, die durch massiven bis gebänderten, grobkristallinen grauen Calcit mit erhöhtem Mangangehalt zementiert waren (Abbildung 4). Die Verwitterung der silikatischen Aderfragmente führte zu einer dunklen Patina (Wüstenlack) und damit zum Black Dyke (Gang).

Es gibt keine Berichte über eine Goldproduktion aus der Mine Black Dyke, obwohl 1940 ein zweigeteilter Schacht in Betrieb war, der bis auf 150 Fuß (45,7 m) in das Hangende des nach Süden abfallenden Brekzienkomplexes hinabgelassen wurde. Vom Schachtboden aus wurden mehrere hundert Fuß Stollen vorgetrieben, wobei ein Großteil davon Berichten zufolge in mineralisiertem Gestein lag. Historische Untersuchungsergebnisse zeigen niedrige Goldgehalte über große Mächtigkeiten von bis zu 30 m. Vereinzelte Explorations- und Erschließungsaktivitäten wurden bis in die 1930er Jahre fortgesetzt, jedoch ohne dokumentierte Produktion.

In den 1980er Jahren wurden mehrere RC-/Rotationsbohrkampagnen durchgeführt, bei denen bis zu 12 Bohrlöcher über das Prospektionsgebiet gebohrt wurden (siehe Abbildung 2).

Eine Bohrung, RSM15, erbohrte in 41 m Tiefe 20 m mit 0,65 g/t Au. Obwohl die historische (vor 2020) Datenbank als unvollständig gilt, scheinen die in Abbildung 2 eingezeichneten Bohrlöcher zu flach gewesen zu sein. Abgesehen von diesen wenigen Bohrlöchern scheint es keine weiteren Explorationen gegeben zu haben, bis West Point Gold im Jahr 2019 eine Option auf die Liegenschaft erwarb.

Tabelle 2: Standorte der Bohrlöcher und Beschreibungen

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Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war auch für die Beaufsichtigung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, der Etikettierung, der Verpackung und des Transports vom Projekt zu American Assay Laboratories in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher haben einen Durchmesser von ungefähr 10 cm, und die Proben haben ein ungefähres Gewicht von 5 bis 10 kg. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und aufgespalten, und die Pulp-Proben wurden für die Analyse vorbereitet. Gold wurde durch eine Brandprobe mit ICP-Abschluss bestimmt; Proben, die über dem Grenzwert lagen, wurden durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber und 15 weitere Elemente wurden mittels Königswasser-ICP-AES (IM-2A16) bestimmt; Proben, die über den Grenzwert hinausgehen, wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards als auch Leerproben wurden vor Ort eingesetzt als auch Duplikate, Standards und Leerproben, die von American Assay eingesetzt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an die Analyseeinrichtung wurden standardmäßige Verfahren zur Überwachung der Probenkette angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker-Lane-Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Gold Chain in Arizona.

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen darüber, dass Black Dyke ein zweites Gebiet für eine potenzielle Ressourcenerschließung darstellt, dass Folgebohrungen geplant sind, um die Grenzen der oberflächennahen oxidierten Goldmineralisierung zu erweitern, dass Bohrergebnisse in Oberflächennähe auf das Vorhandensein eines potenziell tieferen Goldsystems hindeuten, das mit dieser oberflächennahen Mineralisierung in Verbindung steht, sowie Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele oder Absichten des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, wonach das Unternehmen oder das Management davon ausgeht, dass ein bestimmter Zustand oder ein bestimmtes Ergebnis eintreten wird. Die Verwendung der Worte könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des zeitlichen Ablaufs derartiger zukünftiger Ereignisse. Dazu gehören unter anderem Annahmen über die zukünftigen Preise von Gold, Silber und anderen Metallen, Wechselkurse und Zinssätze, günstige Betriebsbedingungen, politische Stabilität, die rechtzeitige Erteilung von Regierungsgenehmigungen und Finanzierungen, die Erneuerung bestehender Lizenzen und Genehmigungen und die Erteilung erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen, die Stabilität der Arbeitskräfte, die Stabilität der Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Verfügbarkeit von Bohrgeräten sowie die erwarteten Kosten und Ausgaben. 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Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf West Point Golds Fähigkeit, alle Zahlungen oder Ausgaben zu tätigen, die im Rahmen der verschiedenen Optionsvereinbarungen des Unternehmens für seine Projekte erforderlich sind; und andere Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten, die Ungewissheiten in Bezug auf Ressourcenschätzungen; die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben; Risiken in Bezug auf den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Entwicklungsaktivitäten; Ungewissheit in Bezug auf die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse von den erwarteten Ergebnissen abweichen; Aussagen über erwartete Betriebsergebnisse, Royalties, Cashflows und die Finanzlage stimmen möglicherweise nicht mit den Erwartungen des Unternehmens überein, und zwar aufgrund von Unfällen, Ausrüstungsausfällen, Eigentums- und Genehmigungsangelegenheiten, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen im operativen Betrieb, schwankenden Metallpreisen, unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung sowie behördlichen Beschränkungen, einschließlich umweltrechtlicher Beschränkungen. 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