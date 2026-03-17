Inturai Ventures gründet Defence Advisory Board zur Unterstützung seiner globalen Militärstrategie

Highlights

– Inturai bildet eigens ein Defence Advisory Board, um die Expansion in die Märkte für Verteidigung und nationale Sicherheit voranzutreiben.

– Rear-Admiral (a. D.) Casper Donovan, Alex Makrodimitras und Shawn McGowan verfügen über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Einsatzführung, Verteidigungstechnologie sowie nationale Sicherheit.

– Das Unternehmen prüft derzeit aktiv Möglichkeiten zur Beschleunigung seiner nordamerikanischen Militär- und Verteidigungsstrategie.

Vancouver, British Columbia – 17. März 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich, die Gründung des Inturai Defence Advisory Board bekannt zu geben, einer strategischen Beratergruppe, die eingerichtet wurde, um die Expansion des Unternehmens in die Märkte für Verteidigung und nationale Sicherheit voranzutreiben.

Das Advisory Board vereint hochrangige Führungskräfte mit Erfahrung in den Bereichen militärische Operationen, Beschaffung im Verteidigungsbereich, neue Technologien und nationale Sicherheitspolitik. Ihr gebündeltes Fachwissen wird die Weiterentwicklung und den Einsatz der Spatial-Intelligence-Plattform von Inturai in militärischen und damit verbundenen staatlichen Anwendungen unterstützen.

Dem Defence Advisory Board gehören an:

Rear-Admiral (a. D.) Casper Donovan

Rear-Admiral (a. D.) Casper Donovan diente 35 Jahre lang in den kanadischen Streitkräften und stieg zuletzt zum stellvertretenden Kommandeur der Royal Canadian Navy auf, der zweithöchsten operativen Position in der Marine. In dieser Funktion war er für die Überwachung der Einsatzbereitschaft der Marine mitverantwortlich und spielte eine Schlüsselrolle bei der Förderung der Zukunftstechnologien und Initiativen zur Fähigkeitsentwicklung der Streitkräfte.

Nach seiner militärischen Laufbahn war Herr Donovan als Co-Executive Director der kanadischen Untersuchungskommission zu ausländischer Einmischung tätig, die ausländische Einmischung in Kanadas demokratische Institutionen und Wahlprozesse untersuchte.

Während seiner gesamten Marinekarriere befehligte er operative Einsätze weltweit, darunter Missionen der Koalition und der NATO, und diente zuvor als Kommandant der HMCS Vancouver.

Alex Makrodimitras

Herr Makrodimitras bringt mehr als 22 Jahre Dienstzeit bei den kanadischen Streitkräften mit, darunter hatte er verschiedene Funktionen innerhalb des Canadian Special Operations Command. Seine Erfahrung umfasst operative Führung, Missionsplanung, Fähigkeitsentwicklung und Beschaffung im Verteidigungsbereich. Er verfügt über fundierte Fachkenntnisse hinsichtlich des Einsatzes und der operativen Integration modernster Technologien in militärischen Umgebungen.

Shawn McGowan

Dem Advisory Board tritt Shawn McGowan bei, der über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Verteidigungstechnologie, Teambildung, strategische Partnerschaften und Sonderprojekte mitbringt, die durch Effizienz und disziplinierte Umsetzung den Erfolg von Einsätzen gewährleisten.

Dank seiner Erfahrung in kleinen Verteidigungsunternehmen, bei Hauptauftragnehmern und Start-ups ist Herr McGowan darauf spezialisiert, sich in komplexen Verteidigungssystemen und Beschaffungsumgebungen zurechtzufinden, um Lösungen für Einsatzkräfte und Regierungskunden bereitzustellen.

Herr McGowan schlägt eine Brücke zwischen Innovation und praktischer Umsetzung. Von der Leitung von Teams aus Ingenieuren für Flugsteuerung, Software, Luftfahrtelektronik und autonome Systeme bis hin zur funktionsübergreifenden Zusammenarbeit mit den Bereichen Finanzen und Geschäftsentwicklung war er in seiner Karriere stets an der Schnittstelle und bei der Integration hochmoderner Technologieentwicklung tätig.

Das Defence Advisory Board wird Inturai bei der Weiterentwicklung und Kommerzialisierung seiner Spatial-Intelligence-Technologien für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen strategisch beraten.

Die Sensorplattform von Inturai kombiniert künstliche Intelligenz mit der Analyse von Funk- und WLAN-Signalen, um Bewegungen, Aktivitäten und Umgebungsbedingungen ohne Kameras oder spezielle Hardware zu erfassen. Diese Fähigkeiten ermöglichen unauffällige Sensorik, Indoor-Kartierung und Lagebewusstsein in komplexen Einsatzumgebungen.

Die Einrichtung des Defence Advisory Board unterstreicht das wachsende Engagement des Unternehmens mit Stakeholdern aus den Bereichen Verteidigung und nationale Sicherheit, während es Partnerschaften, Pilotprojekte und kommerzielle Möglichkeiten in Nordamerika und verbündeten Märkten evaluiert.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Mitglieder des Inturai Defence Advisory Board strategische Beratung und Branchenexpertise bereitstellen, um die Verteidigungsinitiativen des Unternehmens zu unterstützen. Von Zeit zu Zeit kann das Unternehmen im Zuge des Fortschritts spezifischer Projekte, Pilotprogramme oder kommerzieller Engagements Beratungs- oder Consultingvereinbarungen mit einzelnen Beratern abschließen, um diese Initiativen zu unterstützen. Solche Engagements können eine Vergütung für erbrachte Dienstleistungen beinhalten, die in bar, in Aktien oder in einer Kombination daraus gemäß den geltenden regulatorischen Anforderungen erfolgen kann.

Im Namen des Board of Directors

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

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