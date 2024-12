Wendepunkt: Globe Metals & Mining sichert 10 Mio. USD Darlehen für Niobium-Projekt

Ein 10 Mio. USD schweres Wandeldarlehen der südafrikanischen Entwicklungsgesellschaft IDC soll die Erschließung des Niobium-Projekts Kanyika auf den Weg bringen: Der CEO sieht einen entscheidenden Wendepunkt erreicht.

Globe Metals & Mining (ISIN: AU000000GBE0, WKN: A0HMWV) gab am Mittwoch den Abschluss eines unverbindlichen Term Sheets für ein Wandeldarlehen über 10 Mio. USD mit der Industrial Development Corporation of South Africa, einem im Besitz der Regierung Südafrikas befindlichen Unternehmen, bekannt.

Die Mittel sollen zur Finanzierung der aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) von Kanyika, der detaillierten Front-End-Konstruktion (FEED) und des Entwurfs sowie spezifischer früher Arbeiten (Early Works) verwendet werden.

Niobiumprojekt Kanyika: IDC und Ecobank Malawi finanzieren 54 %

Die Finanzierung durch IDC macht Globe Metals zufolge 22 % der für Phase 1 des Projekts erforderlichen Gesamtfinanzierung von 46 Mio. USD aus. Zusammen mit dem am 25. Juli 2024 angekündigten vorrangigen Darlehen der Ecobank Malawi in Höhe von 15 Mio. USD entspricht dies 54 % der für die Erschließung von Kanyika in Phase 1 erforderlichen Mittel, heißt es in der Pressemitteilung.

Die vorgesehenen Bedingungen räumen IDC die Umwandlung von Verbindlichkeiten (gewährtes Darlehen zzgl. Zinsen und Gebühren) mit einem Abschlag von 20 % in eine Beteiligung von bis zu 25 % an der Holdinggesellschaft des Malawi-Projekts ein. Zudem besteht eine zweite Umwandlungsoption für eine Beteiligung von bis zu 19,9 % an Globe Metals & Mining. Auf diese Höhe sind die im Rahmen der Wandlung erzielbaren Anteile begrenzt. Der Wandlungspreis basiert auf dem 30-Tage-VWAP-Kurs der gehandelten Globe-Aktien, der am Handelstag unmittelbar vor Ausgabe einer Wandlungsmitteilung durch IDC berechnet wird.

Dafür wird IDC der Projekt-Holding ein gesichertes Wandeldarlehen in Höhe von 10 Mio. USD zur Verfügung stellen – teilweise in ZAR (55 Mio. ZAR) und teilweise in USD (7,050 Mio. USD), um die Fertigstellung der BFS, der FEED und der vorbereitenden Arbeiten zu finanzieren.

Das Darlehen wird verzinst: Der Zinssatz für den USD-Anteil basiert auf der 3-monatigen besicherten Overnight Financing Rate (SOFR) + 7,0% und der ZAR-Anteil basiert auf der South African Prime Rate + 3,5%.

Risiken werden erheblich verringert

Die Beteiligung von IDC verleiht dem Projekt erhebliche Glaubwürdigkeit und verringert die mit dem Projekt verbundenen Risiken erheblich, betont Globe Metals in der Pressemitteilung. CEO Paul Smith sieht in dem Wandeldarlehen einen Wendepunkt in der Entwicklung des Niobprojekts Kanyika.

Die in diesem Jahr erzielten Fortschritte seien beträchtlich. Diese finanzielle Unterstützung wird es uns ermöglichen, entscheidende Komponenten des Erschließungsplans von Kanyika durchzuführen. Die Erschließung werde voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 beginnen.

Die Unterzeichnung des Term Sheets erfolgte laut Globe Metals nach dem erfolgreichen Abschluss einer umfangreichen Due-Diligence-Prüfung, die IDC in den vergangenen sechs Monaten durchgeführt hat.

Die Inanspruchnahme wird den vorgesehenen Bedingungen zufolge in vier Tranchen erfolgen. Die erste Tranche unterliegt den üblichen Bedingungen für die Inanspruchnahme (einschließlich der Eintragung von Sicherheiten). Die zweite Tranche ist abhängig von der Annahme des BFS-Berichts durch den Lenkungsausschuss. Die Inanspruchnahme der Tranchen 3 und 4 erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Umsiedlungsplans durch das malawische Ministerium für Land.

Die IDC ist eine Industrieentwicklungsgesellschaft im Besitz der südafrikanischen Regierung. Die 1940 gegründete Gesellschaft ist in zahlreichen Projekten auf dem afrikanischen Kontinent vertreten. 2024 bewilligte die IDC Mittel in Höhe von 2,7 Mrd. ZAR für Bergbau- und vorgelagerte Metallunternehmen und richtete einen Junior-Mining-Explorationsfonds in Höhe von 400 Mio. ZAR ein.

Weitere Informationen zu Globe Metals & Mining finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

www.miningscout.de/minenaktien/globe-metals-mining/

Unternehmen: Globe Metals & Mining

ISIN: AU000000GBE0

WKN: A0HMWV

Webseite: www.globemm.com

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miningscout

Nils Glasmachers

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Deutschland

email : redaktion@miningscout.de

Pressekontakt:

Miningscout

Nils Glasmachers

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

email : redaktion@miningscout.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.