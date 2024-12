American Aires beauftragt ICP Securities Inc. (ICP) mit automatisierten Market-Making-Dienstleistungen

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

· ICP ist ein CIRO-Händler und -Mitglied, der automatisiertes Market Making und Liquiditätsbereitstellung anbietet

· Die Dienstleistungen von ICP werden hauptsächlich dazu dienen, vorübergehende Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage von Aires-Aktien zu korrigieren

· Aires beabsichtigt, den Handel mit den Aktien des Unternehmens zu fördern

Toronto, ON – 4. Dezember 2024 – American Aires Inc. (American Aires oder Aires Tech oder Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF), ein Vorreiter im Bereich fortschrittlicher Technologien zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung (EMF) und Wohlempfinden gibt bekannt, dass das Unternehmen die Dienste von ICP Securities Inc. (ICP) mit der Bereitstellung automatisierter Market-Making-Dienstleistungen beauftragt, einschließlich der Nutzung seines proprietären Algorithmus ICP Premium in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften der CSE Exchange und anderen anwendbaren Gesetzen. ICP ist eine unabhängige Partei des Unternehmens. Die Market-Making-Aktivitäten von ICP werden in erster Linie dazu dienen, vorübergehende Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage der Aktien des Unternehmens zu korrigieren. ICP ist für die Kosten verantwortlich, die beim Kauf und Verkauf der Aktien des Unternehmens entstehen, und keine dritte Partei stellt Mittel oder Wertpapiere für die Marktmachertätigkeiten bereit. Die Vereinbarung enthält keine Leistungsfaktoren und keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen im Zusammenhang mit dem Auftrag. ICP und seine Kunden können in Zukunft eine Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens erwerben.

Josh Bruni, CEO von American Aires, kommentierte: Wir beauftragen ICP, um unseren bestehenden und potenziellen Aktionären einen optimalen Handelszugang zu unseren Stammaktien zu ermöglichen. Als börsennotiertes Unternehmen sind wir uns unserer doppelten Verantwortung bewusst, sowohl den verbraucherorientierten Teil unseres Unternehmens auszubauen als auch die Robustheit des öffentlichen Marktsegments von Aires zu fördern. Da die Aktienmärkte komplexer und automatisierter sind als je zuvor, ist ICP eine proaktive und konforme Investition in die Maximierung unserer Beteiligung an diesen Märkten.

Ian Clark, CEO von ICP Securities Inc., kommentierte: Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit American Aires Inc. und die Nutzung unseres ICP Premium-Algorithmus zur Verbesserung der Marktstabilität und -liquidität, was mit ihrer Vision von Innovation und Wachstum übereinstimmt.

ICP erhält eine monatliche Gebühr von 7.500 CAD zuzüglich anfallender Steuern. Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und ICP wurde mit einem Startdatum am 4. Dezember 2024 unterzeichnet und gilt für vier (4) Monate (die Anfangslaufzeit) und verlängert sich automatisch um jeweils einen (1) Monat (jeder Monat wird als Zusatzlaufzeit bezeichnet), es sei denn, eine der Parteien kündigt sie mindestens dreißig (30) Tage vor dem Ende der Anfangslaufzeit oder einer Zusatzlaufzeit, je nachdem, was zutrifft.

Über ICP Securities Inc.

ICP Securities Inc. ist ein in Toronto ansässiges CIRO-Händler-Mitglied, das sich auf automatisiertes Market Making und Liquiditätsbereitstellung spezialisiert hat und über einen proprietären Market-Making-Algorithmus, ICP Premium, verfügt, der die Liquidität und die Qualität der Notierungen verbessert. ICP wurde 2023 mit Schwerpunkt auf Marktstruktur, Ausführung und Handel gegründet und hat seine eigene proprietäre Technologie genutzt, um einer breiten Palette von öffentlichen Emittenten und institutionellen Investoren hochwertige Liquiditätsbereitstellungs- und Ausführungsdienstleistungen anzubieten.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel „WIFI“ und an der OTC Pink unter dem Symbol „AAIRF“ notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.investors.airestech.com.

*Hinweis: Basierend auf internen und von Experten begutachteten Forschungsstudien und klinischen Versuchen von American Aires Inc. Weitere Informationen finden Sie unter airestech.com/pages/tech.

