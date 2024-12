Warum Individualität in der Ruhestandsplanung wichtig ist

Die Planung des Ruhestands ist eine persönliche Angelegenheit, die über einfache finanzielle Überlegungen hinausgeht. Jeder Mensch hat individuelle Lebensziele, Erwartungen und Rahmenbedingungen.

Die Ruhestandsplanung ist ein zentraler Baustein für die finanzielle Absicherung im Alter und gewinnt in Zeiten des demografischen Wandels zunehmend an Bedeutung. Ein langfristig solides Konzept für den Ruhestand sorgt nicht nur für finanzielle Sicherheit, sondern schafft auch Raum für persönliche Lebensziele und Wünsche. Doch die Herausforderung besteht darin, dass es kein allgemeingültiges Rezept für die Ruhestandsplanung gibt. Jeder Mensch hat individuelle Lebensumstände, Erwartungen und finanzielle Möglichkeiten. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, die persönliche Situation genau zu analysieren und eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln.

„Die Individualität in der Ruhestandsplanung beginnt bereits mit der Frage nach dem Zeitpunkt des Ruhestands. Während manche Menschen das Ziel haben, möglichst früh in den Ruhestand zu gehen, möchten andere so lange wie möglich aktiv bleiben und arbeiten. Diese Entscheidung hat erhebliche Auswirkungen auf die Finanzplanung, denn wer früher aus dem Berufsleben ausscheidet, muss über einen längeren Zeitraum hinweg von seinem Vermögen leben“, betont Finanz-Analytiker Haimo Wassmer aus Nettetal (Wassmer Wealth Management, www.wwm.finance). Gleichzeitig entfallen frühere Erwerbseinkommen, und es müssen andere Einkommensquellen erschlossen werden, um den gewünschten Lebensstandard zu halten. Hier zeigt sich, dass es nicht nur um die finanzielle Dimension der Planung geht, sondern auch um die Frage, wie man den eigenen Lebensabend gestalten möchte.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Individualität in der Ruhestandsplanung ist die Lebensweise und die damit verbundenen Ausgaben. Jeder Mensch hat unterschiedliche Vorstellungen davon, wie er seinen Ruhestand verbringen möchte. Manche bevorzugen ein ruhiges Leben in ihrem Eigenheim, andere möchten die Welt bereisen oder neue Hobbys entdecken. Solche Lebensziele sind eng mit den finanziellen Anforderungen verbunden. Eine genaue Analyse der zukünftigen Lebenshaltungskosten und der notwendigen Budgets für geplante Aktivitäten ist daher unerlässlich. Nur so kann sichergestellt werden, dass die finanzielle Planung auch den persönlichen Bedürfnissen und Wünschen entspricht.

Dazu ist ein professionelles Liquiditätsmanagement erforderlich, betont Haimo Wassmer. „Dieses startet mit der Ermittlung der benötigten Liquidität nach Inflation und Steuern für jedes Jahr in der Zukunft. Unter Zuhilfenahme historischer Nettorenditen wird im zweiten Schritt eine Sollkonzeption mit dem dafür mindestens zu erbringenden Aufwand ermittelt. Unter Anwendung des urheberrechtlich geschützten und seit 30 Jahren bewährten „Stufenkonzeptes“ führt dies in der Praxis zu Einsparungen in der Größenordnung von 30 bis 50 Prozent des sonst Üblichen. Im dritten Schritt werden bestehende Vermögenspositionen auf ihren Liquiditätsbeitrag für die Sollkonzeption hin bewertet. Erst diese Berechnung ist der tatsächliche Indikator dafür, welche Anlagestrategie mit welchem finanziellen Aufwand verbunden werden muss. Nur durch kontinuierliche Erträge aus dem Vermögen kann der Ruhestand abgesichert werden.“

Die individuelle Risikobereitschaft spiele ebenfalls eine entscheidende Rolle. Einige Menschen bevorzugten eine konservative Anlagestrategie, die auf Sicherheit und stabile Erträge abziele. Andere seien bereit, höhere Risiken einzugehen, um potenziell höhere Renditen zu erzielen. Diese Entscheidung wirke sich maßgeblich auf die Struktur des Ruhestandsportfolios aus. Eine konservative Strategie könne mehr auf festverzinsliche Wertpapiere und sichere Geldanlagen setzen, während eine risikobereitere Person möglicherweise stärker in Aktien oder andere wachstumsorientierte Anlagen investierten. Auch hier zeige sich, dass eine pauschale Herangehensweise nicht zielführend sei – es bedürfe einer detaillierten Analyse der individuellen Präferenzen und Ziele.

Neben den finanziellen Überlegungen ist die gesundheitliche und familiäre Situation ein weiterer zentraler Faktor, der die Ruhestandsplanung beeinflusst. Menschen, die gesundheitliche Herausforderungen haben oder Familienmitglieder pflegen, benötigen möglicherweise andere finanzielle Ressourcen als jene, die gesund sind und in einem stabilen familiären Umfeld leben. In diesem Zusammenhang spielt auch die Absicherung gegen unvorhergesehene Ereignisse eine wichtige Rolle. Maßnahmen wie private Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen oder Risikolebensversicherungen müssen in die Planung einbezogen werden, um sicherzustellen, dass im Bedarfsfall genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.

Haimo Wassmer betont auch einen anderen Aspekt: „Ein häufig unterschätzter Aspekt der Ruhestandsplanung ist die Berücksichtigung von Steuern. Individuelle steuerliche Situationen können die Nettorente und die verfügbaren Einnahmen stark beeinflussen. Wer etwa Kapitalanlagen besitzt oder über verschiedene Einkommensquellen verfügt, muss die steuerlichen Auswirkungen dieser Einkünfte berücksichtigen. Eine individuelle Planung sorgt dafür, dass auch dieser Faktor mit in die Kalkulation aufgenommen wird, um die Steuerlast zu optimieren und somit die finanzielle Basis im Ruhestand zu stärken.“ Schließlich sollte auch die Frage des Erbes oder der Weitergabe von Vermögenswerten in die individuelle Ruhestandsplanung einfließen. Während einige Menschen ihr Vermögen so einsetzen möchten, dass sie bis zum Lebensende davon profitieren können, haben andere den Wunsch, ihren Nachkommen etwas zu hinterlassen. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Anlagestrategie und die Liquiditätsplanung. Es ist daher wichtig, schon frühzeitig zu entscheiden, wie das eigene Vermögen genutzt werden soll und welche Rolle es für die zukünftige Generation spielen könnte.

Über Wassmer Wealth Management

Individuelle Finanzkonzepte nach dem Motto „mit weniger Aufwand mehr erreichen": Dafür steht Wassmer Wealth Management („WWM") in Nettetal. Inhaber Haimo Wassmer verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und der Beratung anspruchsvoller Privatkunden wie Unternehmern, Ärzten und anderen Freiberuflern und verfügt über eine umfassende Expertise im Vermögensmanagement und in der Ruhestandsplanung.

