Individuelle Aktienstrategien: Passgenau für jede Lebenssituation

Die Anpassung der Anlagestrategie an die persönliche Lebenssituation ist entscheidend für den langfristigen Anlageerfolg.

Die Wahl der Anlagestrategie sollte immer auf der individuellen Lebenssituation basieren. Verschiedene Lebensphasen bringen unterschiedliche finanzielle Bedürfnisse, Ziele und Risikotoleranzen mit sich. Daher ist es sinnvoll, die Auswahl von Aktien und anderen Anlageklassen entsprechend dem Lebensalter und den damit verbundenen Umständen zu treffen, um eine optimale Balance zwischen Risiko und Rendite zu erreichen.

„In jungen Jahren, typischerweise im Alter von 20 bis 30 Jahren, haben Anleger den Vorteil eines langen Anlagehorizonts. Dies ermöglicht es ihnen, höhere Risiken einzugehen, da sie genügend Zeit haben, potenzielle Verluste auszugleichen. In dieser Phase sind Aktien besonders attraktiv, da sie historisch gesehen höhere Renditen bieten als festverzinsliche Wertpapiere. Junge Anleger können von der langfristigen Wachstumsdynamik profitieren, die Aktienmärkte bieten, und durch regelmäßige Investitionen in breit diversifizierte Aktienportfolios ein solides Fundament für ihr Vermögen schaffen“, betont Finanz-Analytiker Haimo Wassmer aus Nettetal (Wassmer Wealth Management, www.wwm.finance).

Mit zunehmendem Alter, etwa ab 30 bis 50 Jahren, verschieben sich die finanziellen Prioritäten. Familiengründung, Immobilienkauf und die Absicherung der eigenen Existenz stehen oft im Vordergrund. Daher sollte die Anlagestrategie angepasst und das Portfolio breiter diversifiziert werden. Eine ausgewogene Mischung aus Aktien, Anleihen und möglicherweise Immobilieninvestitionen kann in dieser Lebensphase angemessen sein. Anleihen und Immobilien bieten eine gewisse Stabilität und regelmäßige Einkünfte, die helfen können, die Volatilität der Aktienmärkte auszugleichen. Ab einem Alter von 50 bis 60 Jahren, wenn der Ruhestand näher rückt, nimmt die Risikotoleranz in der Regel weiter ab. In dieser Phase sollten Anleger verstärkt auf Sicherheit und Kapitalerhalt setzen. Der Fokus verlagert sich auf den Schutz des angesammelten Vermögens und die Sicherstellung regelmäßiger Einkünfte im Ruhestand. Hier sind Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die weniger volatil sind und stabile Erträge liefern, von Vorteil. Zudem können defensive Aktien, die weniger schwankungsanfällig sind und kontinuierliche Dividenden zahlen, eine sinnvolle Ergänzung sein.

„Im Ruhestand schließlich, ab 60 Jahren und darüber hinaus, wird der Erhalt des Kapitals und die Generierung stabiler Einkünfte zur obersten Priorität. Das Portfolio sollte nun überwiegend aus risikoarmen Anlagen bestehen, wie Anleihen, Geldmarktfonds und möglicherweise auch aus Produkten, die eine lebenslange Einkommensquelle bieten. Dabei ist es wichtig, dennoch eine gewisse Aktienquote beizubehalten, um den Inflationsschutz zu gewährleisten und das Vermögen langfristig zu sichern“, sagt Haimo Wassmer weiter. „Die Aufteilung des Ruhestands in zeitliche Abschnitte lässt eine gewisse Aktienquote zu, da zum Beispiel im Alter von 65 noch genug Zeit für den Abschnitt bis beispielsweise 80 Jahren bleibt, um die Aktieninvestments innewohnenden Schwankungen auszusitzen. So kann auch im Ruhestand eine durchaus ordentliche Rendite erzielt werden“, führt Haimo Wassmer weiter aus.

Somit helfen individuelle Aktienstrategien dabei, die finanziellen Ziele in jeder Lebensphase zu erreichen. Sie ermöglichen eine breite Diversifikation und eine professionelle Verwaltung des Portfolios, abgestimmt auf die spezifischen Bedürfnisse und Risikotoleranzen des Anlegers. Durch die Auswahl geeigneter Aktien und Anlageklassen kann die Anlagestrategie flexibel angepasst werden, um auf Marktentwicklungen und Lebensveränderungen schnell zu reagieren. Ein weiterer Vorteil einer individuellen Aktienstrategie ist die Möglichkeit, die eigene Finanzplanung effizient und maßgeschneidert zu gestalten. Anstatt auf vorgefertigte Produkte zu setzen, können Anleger ihre Portfolios selbst gestalten oder professionelle Beratung in Anspruch nehmen, um die optimale Strategie zu entwickeln. Dies kann zu einer effizienteren Umsetzung der Anlagestrategie führen, indem man von der Expertise und den Marktkenntnissen von Finanzexperten profitiert.

Eine Möglichkeit, Risiken gezielt zu reduzieren und laufend eine gute Rendite zu erreichen, ist der nobelpreisgekrönte Investmentansatz nach Eugene Fama, welcher seit über 40 Jahren ausschließlich für akkreditierte Berater über den internationalen Vermögensverwalter „Dimensional“ umgesetzt wird. Haimo Wassmer gehört zu den Beratern, die nach diesem Investmentansatz arbeiten. Er sagt: „Zusammengefasst ist die Anpassung der Anlagestrategie an die Lebenssituation von entscheidender Bedeutung für den langfristigen Anlageerfolg. Durch die Auswahl geeigneter Anlageklassen in den verschiedenen Lebensphasen und die Nutzung individueller Aktienstrategien zur Diversifikation und professionellen Verwaltung des Portfolios können Anleger ihre finanziellen Ziele effizienter und sicherer erreichen. Es ist ratsam, regelmäßig die eigene Lebenssituation und die Anlagestrategie zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um stets optimal aufgestellt zu sein.“

Über Wassmer Wealth Management

Individuelle Finanzkonzepte nach dem Motto „mit weniger Aufwand mehr erreichen“: Dafür steht Wassmer Wealth Management („WWM“) in Nettetal. Inhaber Haimo Wassmer verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und der Beratung anspruchsvoller Privatkunden wie Unternehmern, Ärzten und anderen Freiberuflern und verfügt über eine umfassende Expertise im Vermögensmanagement und in der Ruhestandsplanung. Ausgangspunkt ist immer eine umfangreiche und detaillierte Vermögensanalyse unter Zuhilfenahme innovativer Software-Lösungen. Damit zeigt Haimo Wassmer den Mandanten von WWM ihre Vermögensverhältnisse genau auf, ermittelt die tatsächlichen Renditen der vorhandenen Kapitalanlagen und entwickelt eine Strategie, vorab definierte finanzielle Ziele mit so wenig eigenem Einsatz wie möglich zu erreichen. Haimo Wassmer verfügt über langjährig bewährte Zugänge zu hochprofessionellen Investmentlösungen angesehener und etablierter Gesellschaften (Wertpapiere, Erneuerbare Energien, Immobilien), die sich durch ein optimiertes Rendite-Risiko-Management auszeichnen und welche in der Regel normalerweise nur institutionellen Großinvestoren zur Verfügung stehen. Jede Lösung ist umfangreich geprüft, um den Mandanten den Zugang zu nur wirklich einwandfreie Investitionsmöglichkeiten zu ermöglichen, die ihre Zwecke auch langfristig erfüllen können. Ebenso ist Haimo Wassmer Gründer und Geschäftsführer der e:mendata GmbH mit Sitz in Nettetal. Der IT-Dienstleister für die Finanzdienstleistungsindustrie bietet selbstentwickelte Tools, um Finanzdienstleistern die Beratung zu erleichtern und alle Möglichkeiten zu eröffnen, die sie für eine individuelle Finanz- und Ruhestandsplanung sowie die Berechnung der Rentabilität von Lösungen auch in der betrieblichen Altersvorsorge und zum Beispiel bei Photovoltaik-Investments benötigen. Weitere Informationen unter www.wwm.finance und www.emendata.de.

