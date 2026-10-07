Vom Buch zur Plattform: Mein Reinigungsunternehmen macht Praxiswissen zugänglich

Mein Reinigungsunternehmen bündelt frei zugängliche Ratgeber, Rechenbeispiele und digitale Ansätze für Gründer und kleine Reinigungsbetriebe. Die Grundlage bilden Salih Daglars Praxisbücher.

Nach ersten positiven Rückmeldungen zu seinem Gründungsratgeber stellt Salih Daglar ein Onlineangebot für Gründung, Kundengewinnung und Betriebsführung vor.

Berlin, 7. Oktober 2026 – Das Wissen aus einem Praxisbuch soll auch dort helfen, wo im Arbeitsalltag eine konkrete Frage auftaucht. Mit mein-reinigungsunternehmen.de stellt der Berliner Unternehmer und Autor Salih Daglar eine Plattform für Menschen vor, die eine Reinigungsfirma gründen oder ihren bestehenden Betrieb weiterentwickeln möchten. Sie verbindet frei zugängliche Ratgeber mit Rechenbeispielen, persönlicher Begleitung und digitaler Unterstützung.

Nach Angaben des Autors gab es bereits in den ersten drei Tagen nach Erscheinen seines Buches „Reinigungsfirma gründen“ positive Rückmeldungen. Diese hätten ihn darin bestärkt, das Wissen auch online zugänglich zu machen und um praktische Anwendungen zu ergänzen. Daglar bedankt sich bei den ersten Leserinnen und Lesern für ihr Interesse. Konkrete Verkaufszahlen nennt er nicht.

Fragen aus dem Alltag eines Reinigungsbetriebs

Die Plattform ordnet ihre Inhalte in vier Bereiche: Gründen, Kunden gewinnen, Betrieb führen und Digitalisieren. Der Einstieg richtet sich nach der Aufgabe, die gerade ansteht. Wer erst plant, findet Informationen zu Voraussetzungen, Startkosten und Preisen. Wer bereits arbeitet, kann sich mit Aufträgen, Personal, Qualität und betrieblichen Abläufen beschäftigen.

Grundlage sind unter anderem Themen aus Daglars Büchern „Reinigungsfirma gründen“ und „Unternehmen gründen und führen“. Die Website bereitet sie als einzelne Ratgeber auf. Zum Lesen der öffentlich zugänglichen Fachartikel ist kein Buchkauf erforderlich.

Eigene Kunden gewinnen und Anfragen besser bearbeiten

Ein Schwerpunkt sind Reinigungsaufträge für Selbstständige und kleine Unternehmen. Behandelt werden die Suche nach passenden Zielkunden, die Sichtbarkeit am eigenen Standort und der Weg von der Anfrage zum Angebot. Auch Auftragsportale, direkte Ansprache und Ausschreibungen werden eingeordnet.

Die zentrale Frage lautet: Wie entsteht aus einzelnen Anfragen eine planbare Kundengewinnung? Dazu gehören verständliche Leistungen, eine passende Website, verlässliche Rückmeldungen und wirtschaftliche Angebote. Standortinformationen und Rechenbeispiele sollen bei der Planung helfen. Schätzungen werden als Modelle gekennzeichnet und von amtlichen Zahlen getrennt.

Mehr Zeit für den Aufbau des eigenen Unternehmens

Weitere Inhalte betreffen Aufgaben, die neben der Reinigung anfallen: Einsätze planen, Mitarbeiter einarbeiten, Qualität prüfen und Rechnungen im Blick behalten. Das Angebot soll helfen, Verantwortung und Abläufe so zu ordnen, dass ein Betrieb wachsen kann und nicht jede Aufgabe dauerhaft beim Inhaber bleibt.

Unter dem Namen R Ultimate stellt die Plattform außerdem einen modularen Softwareansatz vor. Gewünschte Funktionen werden nach dem Bedarf des jeweiligen Betriebs vereinbart und entwickelt. Ein bereits eingesetztes Website-Modul wird anhand eigener Projekte erläutert. Persönliche Begleitung und individuelle Umsetzung ergänzen das frei zugängliche Wissen.

Mein Reinigungsunternehmen wird von der Daglar & Butters GbR in Berlin betrieben. Die Plattform ist unter https://mein-reinigungsunternehmen.de/ erreichbar. Ratgeber stehen unter https://mein-reinigungsunternehmen.de/wissen/ bereit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mein Reinigungsunternehmen · Daglar & Butters GbR

Herr Salih Daglar

Storkower Straße 139B

10407 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 367 468 96

web ..: https://mein-reinigungsunternehmen.de/

email : info@mein-reinigungsunternehmen.de

Mein Reinigungsunternehmen ist ein eigenständiger Auftritt der Daglar & Butters GbR. Die Plattform verbindet Branchenwissen, persönliche Begleitung und die Entwicklung digitaler Werkzeuge für Reinigungsbetriebe. Salih Daglar und Martin Butters bringen ihre Erfahrung aus eigenen Reinigungsprojekten ein. Dazu gehört das Reinigungsangebot Alles-Clean24. Die öffentlich zugänglichen Ratgeber richten sich an Gründer, selbstständige Reinigungskräfte und bestehende Unternehmen.



Pressekontakt:

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