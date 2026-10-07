Reinigungsfirma gründen: Neues Praxisbuch von Salih Daglar erschienen

Salih Daglars neuer Ratgeber begleitet den Start in die Selbstständigkeit: mit Beispielkalkulationen, Wegen zu ersten Kunden und einem Plan für die ersten 90 Tage.

Von den Startkosten bis zum ersten Auftrag: Der Ratgeber zeigt, wie aus guter Reinigungsarbeit ein wirtschaftlich geführter Betrieb wird.

Berlin, 7. Oktober 2026 – Welche Kosten entstehen bei der Gründung einer Reinigungsfirma? Wie wird ein Angebot kalkuliert? Und wie gewinnt ein neuer Betrieb seine ersten Kunden? Diese Fragen behandelt Salih Daglar in seinem Buch „Reinigungsfirma gründen“. Der Ratgeber ist am 3. Oktober 2026 bei BoD erschienen und als Hardcover im Buchhandel erhältlich.

Das Buch richtet sich an Reinigungskräfte, die sich selbstständig machen möchten, an Menschen, die nebenberuflich starten, und an Inhaber kleiner Reinigungsbetriebe. Auf 276 Seiten führt es von der ersten Planung über Preise und Angebote bis zur Organisation des laufenden Geschäfts.

Preise rechnen, die den Betrieb tragen

Ein voller Kalender allein sagt wenig darüber aus, ob sich ein Auftrag lohnt. Deshalb nimmt die Kalkulation im Buch viel Raum ein. Neben der Zeit am Objekt gehören auch Material, Fahrten, Verwaltung und Ausfallzeiten in die Rechnung. Wer diese Kosten kennt, kann den eigenen Preis begründen und prüfen, welche Aufträge zum Betrieb passen.

Neun Beispielkalkulationen machen das Vorgehen greifbar. Sie zeigen unterschiedliche Reinigungsobjekte und helfen dabei, den Rechenweg auf die eigene Situation zu übertragen. Ergänzend behandelt das Buch Startkapital, einen Geschäftsplan für die ersten drei Jahre sowie den Aufbau von Angeboten und Rechnungen.

Vom ersten Kontakt zum passenden Auftrag

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Kundengewinnung. Der Ratgeber stellt sieben Wege zu ersten Kunden vor und beschreibt, wie eine Besichtigung vorbereitet wird, welche Angaben ein Angebot braucht und wie eine Nachfrage nach dem Angebot aussehen kann. Auch Verkaufsgespräche, typische Einwände und der eigene Internetauftritt werden behandelt.

Dabei geht es um einen nachvollziehbaren Ablauf: geeignete Kunden ansprechen, den Bedarf klären, die Leistung sauber beschreiben und einen wirtschaftlichen Preis anbieten. Die Beispiele sollen Gründern helfen, diese Schritte selbst anzuwenden.

Einen Betrieb aufbauen und führen

Mit dem ersten Auftrag beginnt der Alltag als Unternehmer. Das Buch greift deshalb auch Personal, Arbeitsabläufe, Verträge, Zahlungseingänge und den Einkauf auf. Es erläutert, wie Aufgaben geplant und Zuständigkeiten festgelegt werden können. Ein Plan für die ersten 90 Tage unterstützt dabei, aus den einzelnen Themen konkrete nächste Schritte zu machen.

Salih Daglar bringt seine Erfahrung aus dem eigenen Reinigungsbetrieb sowie aus Programmierung und Online-Marketing ein. Sein Anliegen ist, die kaufmännische Seite der Reinigung verständlich zu machen: Wer gute Arbeit leistet, soll auch nachvollziehen können, wie daraus ein tragfähiges Unternehmen entsteht.

Im Buchhandel erhältlich

„Reinigungsfirma gründen“ ist unter der ISBN 9783696714772 im Buchhandel bestellbar. Das Hardcover kostet 36,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Direkte Angebote gibt es unter anderem bei BoD, Thalia, Amazon, bücher.de, Dussmann und jpc. Die jeweilige Lieferzeit nennt der Händler.

Informationen zum Buch und zu seinen Inhalten:

https://salih-daglar.de/buecher/reinigungsfirma-gruenden/

Verlagsangebot:

https://buchshop.bod.de/reinigungsfirma-gruenden-salih-daglar-9783696714772

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alles-Clean24

Herr Salih Daglar

Storkower Straße 139B

10407 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 224 940 36

web ..: https://www.alles-clean24.de/

email : info@alles-clean24.de

Salih Daglar ist Unternehmer und Autor aus Berlin. Er führt seit 2008 Alles-Clean24 und beschäftigt sich mit dem Aufbau und der Organisation von Reinigungsbetrieben. Sein Hintergrund in Programmierung und Online-Marketing fließt in seine Arbeit ein. Im Buch „Reinigungsfirma gründen“ verbindet er betriebliche Erfahrung mit nachvollziehbaren Rechenwegen und konkreten Arbeitsschritten.



Pressekontakt:

Alles-Clean24

Herr Salih Daglar

Storkower Straße 139B

10407 Berlin

fon ..: 030 224 940 36

email : info@alles-clean24.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.