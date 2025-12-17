Vidac Pharma stärkt die Marktliquidität und treibt gleichzeitig die klinische Pipeline voran

Aktionäre und Management erhöhen den Streubesitz und reinvestieren Erlöse, um die Entwicklung mit starkem Momentum zum Beginn des Jahres 2026 zu beschleunigen

London, UK, 17. Dezember 2025 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) dankt seinen Aktionären für ihre kontinuierliche Unterstützung des Unternehmens.

Zum Abschluss des Jahres 2025 blickt Vidac Pharma auf ein starkes und positives Geschäftsjahr zurück, das durch die genehmigte und gestartete Phase-2-Klinikstudie bei aktinischer Keratose (AK) gekennzeichnet ist. Vor diesem Hintergrund freut sich das Unternehmen, seinen Ausblick für das Jahr 2026 zu teilen. Die Hauptaktionäre und geschäftsführenden Direktoren des Unternehmens beabsichtigen, den Streubesitz und die Marktliquidität der Aktie durch den Verkauf eines Teils ihrer persönlichen Aktienbestände zum Marktpreis zu erhöhen. Die Nettoerlöse aus diesen Verkäufen sollen in das Unternehmen reinvestiert werden, um die Entwicklung der Projekte und klinischen Programme weiter zu beschleunigen.

Diese Maßnahmen zeigen zusammen mit der kürzlich erfolgten Integration des Handels auf XETRA (Deutsche Börse) das Vertrauen der geschäftsführenden Direktoren in die Wachstumsdynamik von Vidac Pharma, die klinische Strategie des Unternehmens sowie das für das kommende Jahr angestrebte Wertschöpfungspotenzial.

Die Genehmigung und der Start unserer Phase-2-Klinikstudie sowie unser jüngster Eintritt in den Handel auf XETRA stellen wichtige Meilensteine für Vidac Pharma dar, sagte Dr. Max Herzberg, Chief Executive Officer von Vidac Pharma. Mit Blick auf das Jahr 2026 spiegelt die geplante Reinvestition der Hauptaktionäre und des Managements unser starkes Vertrauen in die Strategie des Unternehmens sowie unser Engagement wider, unsere Pipeline weiter voranzubringen und langfristigen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Vidac Pharma blickt mit Zuversicht auf das Jahr 2026 und wünscht allen Aktionären, Partnern und Stakeholdern ein sehr erfolgreiches neues Jahr.

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein klinisch tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung von First-in-Class-Arzneimitteln zur Behandlung von Patienten mit einer Reihe onkologischer und onkodermatologischer Erkrankungen widmet. Vidac entwickelt neuartige Krebsmedikamente durch die Modulation des hyperglyklytischen Tumormikromilieus, indem es gezielt die Überexpression und Fehlverankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen adressiert. Dadurch wird das Tumormikromilieu normalisiert und selektiv ein programmierter Zelltod ausgelöst, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu beeinträchtigen.

VDA-1102, der erste Wirkstoffkandidat von Vidac Pharma, hat Wirksamkeit bei fortgeschrittener aktinischer Keratose (AK) gezeigt, während Zwischenresultate aus einer Phase-2-Studie bei kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) beim Menschen einen vielversprechenden klinischen Nutzen gezeigt haben.

Wichtige Hinweise

Diese Pressemitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holdings Plc dar, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zur Strategie, Planung und den zukünftigen Geschäftsaussichten des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

