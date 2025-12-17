Katar: Zusammenarbeit zwischen FREQUENTIS und Bayanat

Wien (IRW-Press/17.12.2025) –

*

Ein integriertes Display der nächsten Generation vereint Wetter-, Flugplatz-, Landebahn- und Support-Systeme auf einem Bildschirm eine einzige Informationsquelle

*

Die Fluglots:innen profitieren von einem verbesserten Situationsbewusstsein, vereinfachten Arbeitsabläufen und rascheren Entscheidungen

*

Das Projekt bringt die Vision der QCAA für ein voll vernetztes, zukunftssicheres OneATM-Ökosystem voran und markiert einen neuen Meilenstein in der zwanzigjährigen Partnerschaft zwischen Bayanat und Frequentis

Die Zivilluftfahrtbehörde von Katar (QCAA) hat Bayanat Engineering Qatar mit der Lieferung eines hochmodernen Display-Systems von Frequentis beauftragt. Es handelt sich um eine fortschrittliche Plattform, die verändert, wie Fluglots:innen den nationalen Luftraum sehen, beurteilen und managen.

Das neue System vereint alle wichtigen Datenpunkte und bietet Fluglots:innen ein einheitliches Lagebild, indem es Wetter-, Flugplatz-, Landebahn- und Support-Informationen in einer einzigen, harmonisierten Schnittstelle zusammenführt. Dies wird das Situationsbewusstsein, sowie die Sicherheit und Betriebseffizienz in den Flugverkehrskontrollzentren und Flughäfen Katars erheblich verbessern. Es wird Fluglots:innen schnellere und klarere Entscheidungen ermöglichen, während der Luftverkehrssektor in Katar weiter wächst.

Als Hauptauftragnehmer wird Bayanat Engineering Qatar die gesamte Lieferung, Integration und Inbetriebnahme des Systems leiten und dabei die Expertise und bewährten Lösungen von Frequentis im Bereich Air Traffic Management (ATM) nutzen. Frequentis arbeitet seit über 20 Jahren mit Bayanat Engineering Qatar zusammen und pflegt eine langjährige Partnerschaft mit der QCAA. Bereits zuvor wurden Systeme wie Sprachkommunikation, elektronische Flugstreifen und das Aeronautical Information Management geliefert. Dieses Projekt erweitert die Flugsicherung in Katar um eine neue Ebene der Intelligenz und Konnektivität und bringt das Land einem nahtlosen OneATM-Ökosystem einen Schritt näher.

„Wir fühlen uns durch das anhaltende Vertrauen der QCAA geehrt“, sagt Hasan Ezzeddine, Managing Partner bei Bayanat Engineering Qatar. „Dieses Projekt spiegelt unseren Einsatz für zukunftsgerichtete Flugsicherungslösungen wider und stärkt unsere strategische Partnerschaft mit Frequentis. Zusammen erschaffen wir die nächste Generation eines verbundenen, effizienten und resilienten Flugsicherungsbetriebs im Staat Katar.“

Die Lösung umfasst vollständig redundante Frequentis smartTOOLS, ein integriertes Informations- und Kontrollsystem, das auf 78 Arbeitsplätzen installiert wird und das Bereichskontrollzentrum, das Anflugkontrollzentrum, die Flugsicherungstower der internationalen Flughäfen Hamad und Doha sowie Notfallmaßnahmen abdeckt. Eine spezielle Testumgebung bietet der QCAA ein sicheres Umfeld, um neue Funktionen und Datensätze zu testen und zu validieren, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen.

„Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit der QCAA durch unsere starke Partnerschaft mit Bayanat Engineering Qatar zu vertiefen“, sagt Fawaz Baroud, Geschäftsführer von Frequentis Middle East. Dieses System bringt alle operativen Elemente zusammen und wird den Fluglots:innen der QCAA ein einheitliches Lagebild ermöglichen sowie eine nahtlose Integration der Daten über alle ATM-Umgebungen hinweg gewährleisten. Dies spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation, Sicherheit und die Zukunft des Air Traffic Managements in Katar wider.“

Mit diesem Meilenstein tritt Katars Flugsicherung in eine neue Phase ein stärker vernetzt, intelligenter und bereit für die Zukunft des Fliegens.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.500 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Frequentis AG

Stefan Marin

Innovationsstraße 1

1100 Wien

Österreich

email : stefan.marin@frequentis.com

Pressekontakt:

Frequentis AG

Stefan Marin

Innovationsstraße 1

1100 Wien

email : stefan.marin@frequentis.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.