F3 Uranium reicht Formular 40-F für die Notierung an der NASDAQ ein

Kelowna, British Columbia, 17. Dezember 2025 / IRW-Press / F3 Uranium Corp. (F3 oder das Unternehmen) (TSX.V: FUU) (FWB: GL7) (OTCQB: FUUFF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) eine Registrierungserklärung auf Formular 40-F (das Formular 40-F) im Zusammenhang mit seinem Antrag auf Zulassung seiner Stammaktien (Aktien) zum Handel am Nasdaq Capital Market (die Nasdaq) eingereicht hat.

Die Einreichung des Formulars 40-F ist ein wichtiger Schritt in der auf die USA ausgerichteten Wachstumsstrategie des Unternehmens. Vorbehaltlich der Wirksamkeitserklärung durch die SEC und die Zulassung durch die Nasdaq würde die Notierung an der Nasdaq die Präsenz von F3 auf den US-Kapitalmärkten ausweiten. F3 geht davon aus, dass der Handel mit seinen Aktien an der Nasdaq nach Wirksamwerden des Formulars 40-F und Genehmigung des Antrags auf Notierung unter dem Kürzel FUU beginnen wird. Die Aktien können auch weiterhin unter dem Kürzel FUU an der Toronto Stock Exchange Venture (die TSXV) gehandelt werden.

Die Zulassung der Aktien zum Handel an der Nasdaq steht nach wie vor unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die entsprechenden Mitarbeiter der Nasdaq, die für die Prüfung der Notierungsvoraussetzungen zuständig sind, und der Erfüllung aller geltenden Standards und regulatorischen Anforderungen für eine Notierung an der Nasdaq, wozu auch die Erklärung der Wirksamkeit des Formulars 40-F durch die SEC gehört. Das Unternehmen wird die Notierung seiner Aktien an der TSXV weiterhin aufrechterhalten. F3 wird weitere Informationen zu seinem Antrag auf Notierung an der Nasdaq bekannt geben, sobald diese verfügbar sind.

Über F3 Uranium Corp.:

F3 ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die hochgradige Zone JR und die neu entdeckte Zone Tetra, 13 km südlich im Gebiet PW in seinem Projekt Patterson Lake North (PLN) im westlichen Athabasca-Becken, konzentriert. F3 verfügt derzeit über 3 Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken: Patterson Lake North, Minto und Broach. Auf der westlichen Seite des Athabasca-Beckens in Saskatchewan lagern einige der weltweit größten hochgradigen Uranlagerstätten, unter anderem das Projekt Triple R von Paladin und das Projekt Arrow von NexGen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf die Geschäftspläne des Unternehmens, die fortgesetzte Notierung an der TSXV, die Erwirkung der Notierung an der Nasdaq sowie die Einreichung und das Wirksamwerden der Registrierungserklärung auf Formular 40-F. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind häufig an Begriffen wie annehmen, beabsichtigen, erwarten, planen oder können bzw. Variationen dieser Begriffe zu erkennen. Sie dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kenntlich zu machen. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung, einschließlich Aussagen über die Eignung des Konzessionsgebiets für die Exploration, zukünftige Zahlungen, die Ausgabe von Aktien und Arbeitsverpflichtungsfonds sowie den Abschluss einer endgültigen Optionsvereinbarung in Bezug auf das Konzessionsgebiet, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Obwohl das Management des Unternehmens davon ausgeht, dass die Annahmen und Erwartungen, die diesen Aussagen oder Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören Risiken in Bezug darauf, dass die Notierung an der Nasdaq nicht erwirkt wird; dass das Formular 40-F von der SEC nicht für wirksam erklärt wird; und dass dem Unternehmen keine Finanzmittel zur Verfügung stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens auf der Basis der ihr derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

