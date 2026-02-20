VENDORMAX stärkt Genehmigungsquoten durch vendor-zentrierte Plattformstrategie

VENDORMAX erweitert gezielt ihre Genehmigungsstrukturen und richtet die Plattformarchitektur konsequent am Vertriebserfolg ihrer Absatzpartner im B2B-Finanzierungsmarkt aus.

Die VENDORMAX GmbH erweitert ihre Genehmigungsstrukturen deutlich und stärkt damit gezielt die Vertriebserfolge ihrer Absatzpartner. Durch eine konsequent vendor-zentrierte Plattformstrategie differenziert sich das Unternehmen klar von marktüblichen Finanzierungsplattformen, die primär aus Finanzierungssicht strukturiert sind.

Im Fokus steht die systematische Erhöhung von Genehmigungsquoten – insbesondere für Neukunden und Unternehmen mit mittlerer Bonität. Dadurch werden zusätzliche Marktpotenziale erschlossen und bislang ungenutzte Umsatzchancen aktiviert. Absatzpartner profitieren von stabileren Abschlussquoten und einer signifikanten Reduzierung finanzierungsbedingter Umsatzverluste.

Während viele Plattformmodelle ihre Prozesse entlang interner Risikostrukturen von Finanzierungsgesellschaften aufbauen, richtet VENDORMAX sämtliche Workflows konsequent am Vertriebserfolg des Vendors aus. Genehmigungslogiken, Partnerstruktur und Prozessarchitektur werden dabei kontinuierlich weiterentwickelt, um Finanzierungslösungen auch in komplexeren Bonitätskonstellationen realisierbar zu machen.

Parallel dazu baut VENDORMAX ihr Netzwerk strategischer Finanzierungspartner weiter aus. Die Plattformintegration erfolgt nahtlos in bestehende CRM-, Shop- und Vertriebsprozesse und ermöglicht eine medienbruchfreie, strukturierte Abwicklung von Finanzierungsanfragen in Echtzeit.

„Unser Ansatz beginnt nicht bei der Finanzierungsgesellschaft, sondern beim Vertrieb unseres Partners“_, erklärt Jörg Kommer, Geschäftsführer der VENDORMAX GmbH. _“Wir analysieren systematisch, an welchen Stellen klassische Prozesse Umsatz verhindern – und entwickeln genau dort erweiterte Genehmigungsmöglichkeiten. Das verschafft unseren Partnern einen messbaren Wettbewerbsvorteil.“

Mit dieser strategischen Weiterentwicklung festigt VENDORMAX ihre Position als spezialisierte Plattform für strukturierte Absatzfinanzierungen im B2B-Umfeld und setzt einen klaren Fokus auf nachhaltige Umsatzsteigerung für ihre Partnerunternehmen.

Damit stärkt VENDORMAX nicht nur die Abschlussquote, sondern die strukturelle Skalierbarkeit der Plattformarchitektur.

Weiterführende Informationen:

https://vendormax.de/

https://vendormax.de/#plattform

https://vendormax.de/vendormax-in-30-sekunden/

Die VENDORMAX GmbH ist eine Tochtergesellschaft der CONFIDEX GmbH und spezialisiert auf digitale Absatzfinanzierung im B2B-Bereich.

Über die VENDORMAX-Plattform können Händler und Hersteller Finanzierungen direkt im Verkaufsprozess anstoßen – automatisiert, transparent und sicher.

