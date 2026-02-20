Masterminds Education bei den UAE Business Awards 2026 als Most Nurturing Early Education Environment ausgezeichnet; standardisiert frühkindliches Lernmodell mit maximal 12 Schülern pro Klasse, aufgeteilt in zwei Lerngruppen zu je sechs Schülern

Der in Dubai ansässige Anbieter wird zum zehnten Mal in Folge ausgezeichnet und bekräftigt sein ganzheitliches Kinderprogramm, das in besonders kleinen Lerngruppen durchgeführt wird

DUBAI, AE / ACCESS Newswire / 20. Februar 2026 / Masterminds Education gab heute bekannt, dass es bei den UAE Business Awards 2026 mit zwei Auszeichnungen geehrt wurde: Most Nurturing Early Education Environment 2026 (Förderlichstes Umfeld für frühkindliche Bildung 2026) und Child Development Excellence Award 2026. Die Auszeichnungen verlängern die Rekordserie von Masterminds auf 10 Jahre in Folge und unterstreichen den Fokus der Organisation auf eine wirkungsvolle frühkindliche Bildung, die auf Beständigkeit, Beziehungen und Ergebnissen basiert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83082/mastermindsNR02202026_DE_PRCOM.001.jpeg

Im Rahmen der Stärkung der Betriebsbedingungen, die hinter der Auszeichnung Most Nurturing stehen, kündigte das Masterminds Early Learning Center in Dubai eine Optimierung seiner frühkindlichen Bildungsstruktur an: Ab dem Schuljahr 2026/27 wird das Early Learning Center mit einer maximalen Klassengröße von 12 Schülern von der Vorschule bis zur KG2 betrieben, die in zwei Lerngruppen zu je sechs Schülern innerhalb jeder Klasse organisiert sind. Masterminds betonte, dass es sich hierbei um eine Standardisierung und Verfeinerung eines bereits bestehenden Modells mit kleinen Klassen handelt, das seit langem unter dem Marktdurchschnitt liegt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83082/mastermindsNR02202026_DE_PRCOM.002.jpeg

In vielen Schulen umfassen frühkindliche Bildungsklassen in der Regel 20 bis 27 Kinder, was eine nachhaltige Aufmerksamkeit, individuelles Feedback und eine hochwertige Lehrer-Kind-Interaktion erschwert.

Masterminds erklärte, dass die Struktur in kleineren Gruppen die praktische Umsetzung der Förderung stärkt: Sie ermöglicht engere Lehrer-Kind-Beziehungen, anhaltende Aufmerksamkeit, emotionale Sicherheit und konsistente Routinen, die den Kindern helfen, sich sicher, anerkannt und selbstbewusst zu fühlen, während sie sich in intellektueller, sprachlicher, körperlicher, sozialer und kreativer Hinsicht entwickeln. Da das Lernen zunehmend durch Technologien außerhalb des Klassenzimmers geprägt wird, ist Masterminds davon überzeugt, dass der nachhaltigste Vorteil in der frühkindlichen Bildung nach wie vor zutiefst menschlicher Natur ist: beständige Beziehungen, eine reichhaltige Sprache, zielgerichtetes Spielen und die Fähigkeit, durch echte Interaktion Selbstvertrauen und Charakter zu entwickeln.

Die Entscheidung basiert auf Erkenntnissen aus der Unterrichtspraxis und der Entwicklungsforschung, darunter eine laufende Zusammenarbeit mit der Wharton Neuroscience Initiative, bei der ein durchgängiges Thema der Zusammenhang zwischen Gruppengröße, Aufmerksamkeit und Lerntiefe ist. Masterminds stellte fest, dass Lerngruppen von etwa sechs Kindern dazu beitragen, dass Kinder sich stärker einbringen können, während gleichzeitig eine höhere Qualität der Interaktionen und ein individuelleres Feedback ermöglicht werden.

Förderung ist kein Slogan, sondern entsteht durch tägliche Struktur, Zeit, Aufmerksamkeit und die Qualität der Lehrer-Kind-Beziehungen, sagte Tania Siddiqi, Schulleiterin. Diese Anerkennung spiegelt wider, was wir jeden Tag priorisieren, und die Entscheidung, die Klassengröße in der frühkindlichen Bildung auf 12 Schüler zu standardisieren, stärkt die Bedingungen, unter denen Kinder sich entfalten können.

Shamail Siddiqi, Mitbegründer und CEO von Masterminds Education, fügte hinzu: Da die Nachfrage auf dem Markt wächst, kann es leicht zu einer Verwässerung der Qualität kommen. Wir haben uns für den umgekehrten Weg entschieden: Wir schützen die Tiefe, Konsistenz und Ergebnisse, indem wir die Bedingungen stärken, die es Kindern ermöglichen, sich zu entfalten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83082/mastermindsNR02202026_DE_PRCOM.003.png

Ein ganzheitliches Programm, das in den Kern des Schultages integriert ist

Das Early Learning Center von Masterminds richtet sich an Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren und folgt einem ganzheitlichen Modell, das als integriertes Tagesprogramm konzipiert ist. Zu den Programmelementen gehören:

– Täglicher Sprachunterricht in Englisch, Arabisch und Französisch

– Frühe Lese- und Mathematikgrundlagen mit strukturierter Konzeptentwicklung

– Musikunterricht, einschließlich Suzuki-Geige und Klavier

– Tägliche körperliche Entwicklung, einschließlich Schwimmen und Gymnastik, sowie koordinierte Bewegungs- und Ballfertigkeiten

– Wissensaufbau und -vertiefung zur Erweiterung des Wortschatzes, des Allgemeinwissens und des konzeptionellen Verständnisses

Masterminds richtet sich sowohl an Familien mit Wohnsitz in Dubai als auch an internationale Familien, die nach Dubai umziehen, mit einem englischsprachigen Programm und integrierten Arabisch- und Französischkursen, die auf globale Mobilität ausgerichtet sind.

Erfahren Sie mehr unter Masterminds Early Learning Center.

Über Masterminds Education

Masterminds Education wurde 2016 in Dubai gegründet und verfolgt einen ganzheitlichen Bildungsansatz, der sich auf die intellektuelle, körperliche und soziale Entwicklung konzentriert. Die Organisation umfasst das Masterminds Early Learning Center (für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren) und die Masterminds VIP Micro-School (für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren), die beide auf hochkarätigen Unterricht, mehrsprachiges Lernen, integrierte Bereicherung und strukturierte, anspruchsvolle Lehrinhalte ausgerichtet sind. Masterminds ist dafür bekannt, dass es fachspezifisches Lernen in das Kernprogramm integriert und einen konsequenten Fokus auf Tiefe, Beziehungen und Ergebnisse legt.

Medienkontakt

Masterminds Education

E-Mail: info@masterminds.ae

Telefon: +971 4 346 9210

Website: www.masterminds.ae

QUELLE: Masterminds Education

