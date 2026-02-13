Valentinstag und Business: Fokus, Mindset und Ziele

Beate Glöser zeigt, wie Klarheit, innere Einstellung und Glaubenssätze zu Erfolg und erfüllten Beziehungen führen.

Freiburg, 13. Februar 2026 – Morgen wird er wieder gefeiert, der weltliche Tag der Liebe, der Valentinstag. Während ihn die einen als kitschig oder rein kommerziell abtun, ist er für andere ein bedeutungsvoller Anlass, die Liebe bewusst zu feiern. Paare beschenken sich mit Pralinen, Blumen oder kleinen Aufmerksamkeiten und nehmen sich Zeit füreinander. Seinen Ursprung hat der Brauch im heiligen Valentin, dem Schutzpatron der Liebenden, der Paare trotz Verbots traute und damit zum Symbol für Mut, Hingabe und echte Verbundenheit wurde.

Liebe und Business haben viele Parallelen. In einer Beziehung sind gemeinsame Vorstellungen und Klarheit bei der Richtung entscheidend und im Business sorgen klare Ziele, Visionen und Strategien für nachhaltigen Erfolg. Bei beiden Bereichen spielt Klarheit eine zentrale Rolle. In der Liebe bedeutet Klarheit, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und zu kommunizieren, im Business schafft sie Fokus und Orientierung. Die innere Einstellung und die eigenen Glaubenssätze sind für beide Lebensbereiche ebenso essentiell.

Genau darüber spricht die Vortragsrednerin in ihrem Vortrag zu Erfolg, Ziele, innere Einstellung, Glaubenssätze, Klarheit „Vom Wünschen zum Erreichen: Leicht durchs Leben“. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und mit praxisnahen Beispielen zeigt die Vortragsrednerin wie Menschen wieder in ihre eigene Kraft kommen. Anhand ihres eigenen Werdegangs demonstriert die erfolgreiche Unternehmerin, wie man seine Ziele nicht verbissen, sondern mit Leichtigkeit erreicht.

In ihrem Vortrag lässt Beate Glöser das Publikum die eigene wahre Größe entdecken und zeigt auf, welche Glaubenssätze zu welchen Erfolgen und Zielen führen. Ihre Impulse und praxisnahen Anleitungen wirken nicht nur im Berufsleben, sondern lassen sich auf alle Lebensbereiche übertragen. Auch Beziehungen profitieren von mehr Klarheit, gestärktem Selbstwert und einer bewussten inneren Einstellung.

Liebe und Business folgen denselben inneren Prinzipien, Klarheit, die richtige innere Einstellung und bewusste Glaubenssätze sind die Schlüssel für erfüllte Beziehungen und nachhaltigen Erfolg. Wer diese bewusst gestaltet, kann sein Leben herzlich und erfolgreich zugleich gestalten.

Wer sich intensiv mit den Themen Glaubenssätze, innere Einstellung, Klarheit, Ziele und Erfolg beschäftigen möchte, hat die Möglichkeit, einen Vortrag von der inspirierenden Rednerin Beate Glöser oder eines ihrer praxisorientierten Seminare zu besuchen. Die Vortragsrednerin und Unternehmerin wird von der Redner-Agentur Heinrich Kürzeder vertreten und bereichert jedes Event mit ihrer authentischen, erfrischenden Art sowie ihrer langjährigen Erfahrung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greatness Academy GmbH

Frau Beate Glöser

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

Deutschland

fon ..: 0761 / 2089595

web ..: https://www.rednermacher.de/redner/motivation-mut-erfolg-leichtigkeit-ziele-beate-gloeser/

email : info@greatness-academy.de

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

Pressekontakt:

Greatness Academy GmbH

Frau Silke Baur

Kaiser-Joseph-Str. 254

79098 Freiburg im Breisgau

fon ..: 0761 / 2089595

email : silke@greatness-academy.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.