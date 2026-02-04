Happy Water Jahresauftakt 2026: Keynote von Beate Glöser

Beim Jahresauftakt des Happy Water Teams begeisterte Beate Glöser mit ihrer Keynote „Moneyflow trifft Waterflow“ zu Entscheidung, Motivation, Mut, Klarheit und erfolgreicher Vision.

Freiburg, 04. Februar 2026 – Bei der Jahresauftaktveranstaltung des Happy Water Teams in Düsseldorf setzte Keynote Speakerin Beate Glöser mit ihrer Keynote „Moneyflow trifft Waterflow“ inspirierende Impulse. Im Fokus standen innere Haltung, Motivation, Gedanken und Emotionen, authentische Kundenkommunikation sowie nachhaltiger Erfolg. Die Unternehmerin teilte außerdem Einblicke in ihren eigenen Werdegang und zeigte, wie sie Entscheidungen trifft und mit Motivation und Leichtigkeit agiert, selbst wenn manches noch unklar ist.

In ihrer Keynote zeigte Beate Glöser, welche zentrale Rolle innere Haltung und die Kraft der Gedanken für die Kommunikation spielen. Jede Entscheidung beginnt mit einem Gedanken, aus dem eine Emotion entsteht, die wiederum Handeln und Energie bestimmt. Wer bewusst eine positive innere Haltung einnimmt, strahlt diese Energie aus und wirkt damit authentisch auf Kunden, ohne auf Verkaufsstrategien zurückgreifen zu müssen. Kunden spüren, wenn jemand wirklich von seinem Produkt überzeugt ist, entwickeln Vertrauen und treffen Kaufentscheidungen aus Überzeugung.

Diese innere Klarheit zeigt sich für Beate Glöser nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in bewussten Alltagsentscheidungen. Dazu gehört für sie der regelmäßige Genuss von ionisiertem Wasser, das durch seine besondere Struktur als frisch, lebendig und angenehm im Geschmack beschrieben wird. Ähnlich wie natürliche Wasserquellen wird es mit Klarheit, Energie und einem gesteigerten Wohlbefinden in Verbindung gebracht.

In ihrer Keynote zu Entscheidung, Motivation, Mut, Klarheit im Kopf, Leichtigkeit im Herzen zeigt die Speakerin und Unternehmerin, wie wichtig eine klare Vision für das eigene Unternehmen ist. Sie ist überzeugt, wer Entscheidungen aus einer klaren inneren Haltung trifft und dabei Mut und Motivation einbringt, erzielt nachhaltigen Erfolg. Gleichzeitig betont sie, dass Ziele mit Leichtigkeit erreicht werden können und gibt dafür praxisnahe Tipps und Methoden.

Die Keynote Speakerin Beate Glöser vermittelt auf nahbare und inspirierende Weise, welche Entscheidungen sie zu ihren Zielen geführt haben und wie sie jeden Tag mit Motivation, Klarheit und Leichtigkeit an ihrer Vision arbeitet. Außerdem zeigt sie, wie Klarheit den Mut wachsen lässt, Ziele auf ungewöhnlichen Wegen zu erreichen, und wie es gelingt, die eigene Motivation langfristig aufrechtzuerhalten.

Die erfolgreiche Unternehmerin Beate Glöser war nicht nur zum zweiten Mal auf einem Happy Water-Event der Gründerin Susanne Dulle als Keynote Speakerin zu Gast, sondern ist inzwischen selbst eine begeisterte Happy Water Kundin. Sie ist überzeugt, dass bewusste Entscheidungen für die eigene Gesundheit im Alltag beginnen. Ionisiertes Wasser kann dabei unterstützen, den Körper besser zu hydrieren, das eigene Wohlbefinden zu fördern und neue Energie für berufliche und persönliche Ziele zu gewinnen.

Interessierte, die sich mit bewusster Hydration, innerer Klarheit und ganzheitlichem Wohlbefinden näher beschäftigen möchten, sind eingeladen, mit Beate Glöser und ihrem Team ins Gespräch zu kommen und sich unverbindlich auszutauschen.

Beate Glöser ist Erfolgsunternehmerin, Keynote Speakerin und Gründerin der Greatness Academy mit Herz und Leidenschaft. Als Business – und Keynote Speakerin im Premiumsegment hilft sie Unternehmerinnen ihr Business auf das nächste Level zu heben und in die Sichtbarkeit zu kommen. Beate inspiriert durch ihre klare Kommunikation und vermittelt ihrem Publikum mit Leichtigkeit Themen, sodass diese umsetzbar sind.

Die zweifache Familienmutter blickt auf über 500 Trainingstage mit mehreren Tausend Teilnehmern zurück. Sie erzählt erfrischend echt und emotional aus ihrem Privatleben – und zeigt uns, wie wir in Einklang mit unseren Gefühlen leben können. Mit ihrer aufrichtigen Offenheit spricht sie über Emotionen und das, was oft unausgesprochen bleibt. Ihre Zuhörer führt sie verlässlich in die Umsetzung und hilft ihnen so, ihre Ziele zu erreichen.

Die ehemalige Kita-Leiterin, ist der Partner für Menschen und Unternehmen, die nachhaltige Veränderung in der Tiefe erreichen wollen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, Motivation mit Tiefe zu verbinden – und für ihre klare Botschaft: Wer sich selbst vertraut, gestaltet Zukunft. In Workshops, Leadership-Formaten und auf großen Bühnen schafft sie Räume für echte Veränderung. Persönlich. Nahbar. Und immer mit dem Ziel, Potenziale sichtbar zu machen – im Team wie im Individuum.

