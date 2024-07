Uran – wachsende Nachfrage und knappe Vorräte

Russland kann aufgrund von Sanktionen ab 11. August kein Uran mehr exportieren. Dies wird die Uranpreise antreiben.

Bedeutende Mengen Uran produzieren Kanada, Kasachstan und Australien. Wenn Russland demnächst gesperrt ist, könnte Kanada wieder weltgrößtes Uranproduzentenland werden. Uran ist gefragt wie nie. Rund 90 Atomkraftwerke befinden sich in der Planung, 61 sind im Bau befindlich und stillgelegte Atommeiler werden wiederbelebt. Investorenlegenden wie Bill Gates oder Warren Buffett setzen auf die Atomenergie. Bill Gates macht Milliarden US-Dollar locker, damit sein Start-up-Unternehmen kleine Reaktoren bauen kann. Mit dem Bau der Anlage in Wyoming wurde gerade begonnen, abgeschlossen soll das Projekt in 2030 sein. Die Kosten sollen sich auf etwa vier Milliarden US-Dollar belaufen. Das Besondere an den Kernkraftwerken von Bill Gates ist die Kühlung mit Natrium. So können nämlich die Reaktoren für die Hälfte der Kosten von herkömmlichen mit Wasser gekühlten Reaktoren hergestellt werden. Der Brennstoff für das Projekt soll aus den USA oder von den Verbündeten kommen. Die Atomkraft gewinnt (fast) weltweit zusehends an Bedeutung im Kampf gegen den Klimawandel.

Und auch der Strombedarf steigt. So wird die künstliche Intelligenz, sprich die Stromnachfrage von KI-Rechenzentren in den nächsten Jahren exponentiell ansteigen, so die Internationale Energieagentur (IEA). Da sind Investitionen im Technologiebereich nötig und es wird die Kernenergiebranche vorantreiben. Kein Wunder also, dass beispielsweise die USA und Japan stillgelegte Kernkraftwerke wieder zum Leben erwecken wollen. Kleine modulare Reaktoren, wie die von Bill Gates Start-up, planen auch Südkorea oder Schweden. Die Marktaussichten für Uran sind also äußerst vielversprechend. Zu sehen ist dies am Uranpreis und auch den wachsenden Übernahmeaktivitäten. Investitionen, besonders zeitnahe, in Uranunternehmen sollten also unter einem guten Stern stehen. Da gibt es zum Beispiel IsoEnergy oder Uranium Royalty.

Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – ist das einzige Royalty-Unternehmen im Uranbereich und sorgt so für Diversifizierung.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – ist in den besten Urangebieten in den USA, Kanada (Athabascabecken, Saskatchewan), Australien und Argentinien vertreten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

