Gold im Blickpunkt

Die US-Konjunktur scheint sich abzukühlen. Dies beflügelt die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung.

Es ist der jüngste US-Arbeitsmarktbericht, der die Hoffnung für eine Leitzinssenkung in den USA im September wieder wachsen lässt. Die Arbeitslosenquote ist angestiegen und ist so hoch wie seit Ende 2021 nicht mehr. Aktuell wird für dieses Jahr von zwei Zinssenkungen ausgegangen. Sinkende Leitzinsen sind dann wiederum gut für höhere Goldpreise. Ob man die Zinssenkung im September oder doch erst im November oder Dezember sehen wird, sie wird kommen. Natürlich sorgt die bisherige Verzögerung der Zinssenkung für Enttäuschung, hatte man doch Anfang des Jahres mit einem früheren Zeitpunkt gerechnet.

Aber auch wenn es noch eine Weile preislich seitwärts gehen sollte, dann ist die Zeit noch gut für einen Einstieg in den Goldmarkt. Denn die Goldminenaktien werden bei steigenden Preisen nachziehen. Und darauf warten die Anleger. Denn so richtig sind viele Goldminenaktien noch nicht auf die höheren Goldpreise angesprungen. Geht es jedoch bei den Preisen der Goldminenaktien bergauf, dann meist ziemlich plötzlich und ziemlich stark. Betrachtet man die letzten Lockerungszyklen, so führten niedrigere Zinssätze dazu, dass die Werte von Goldaktien stark nach oben gegangen sind. Gold gekauft haben in letzter Zeit vor allem die Zentralbanken. Der Grund liegt darin, dass sie langfristige Positionen abseits des US-Dollar aufbauen möchten.

Metals Focus beispielsweise geht davon aus, dass die Käufe der Zentralbanken hoch bleiben werden, ähnlich wie in 2023. Die geopolitischen Krisen existieren weiter und so wird die Abkehr vom US-Dollar und der Wunsch nach weiterer Diversifizierung weiter auf dem Schirm der Zentralbanken stehen. Private Anleger können sich mit Werten wie beispielsweise Sibanye-Stillwater oder Aurania Resources vertraut machen.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – legt den Schwerpunkt auf Kupfer und Edelmetalle in Südamerika. Das Vorzeigeprojekt liegt in den Anden in Peru.

Bei Gold und Platinmetallen und zunehmend auch Batteriemetallen engagiert sich Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – mit seinen Projekten in Südafrika und in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

