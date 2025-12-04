Tokenwell erweitert die Zusammenarbeit mit Talos auf die Entwicklung von Krypto-Basket

Toronto, ON / 4. Dezember 2025 / IRW-Press / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) (Tokenwell oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Beziehung zu Talos, einem führenden Anbieter von institutionellen Kryptodaten und -analysen, der zu Beginn dieses Jahres Coin Metrics übernommen hat, erweitert hat.

Das neue Abkommen gewährt Tokenwell das Recht, einen eigenen Krypto-Basket zu entwickeln, der unter Anwendung von Coin Metrics Multi Asset Series Methodology von Talos konzipiert und neu gewichtet wird. Dieser Basket befindet sich zurzeit in der Entwicklungs- und Backtesting-Phase und soll eine bedeutsame Ergänzung der institutionellen Produktpalette von Tokenwell werden und im ersten Quartal 2026 auf der Tokenwell-Plattform verfügbar sein.

Coin Metrics Multi Asset Series Methodology von Talos wurde konzipiert, um Kombinationen von technischen Signalen systematisch zu bewerten, die den Kapitalerhalt priorisieren und gleichzeitig Möglichkeiten unter sich ändernden Marktbedingungen nutzen. Die Strategie von Tokenwell besteht darin, diesen quantitativen Analyserahmen anzuwenden, um mehrere Indikatoren, einschließlich Dynamiksignale, Volatilitätsbänder und Kennzahlen zur relativen Stärke, zu kombinieren und so die optimale Marktpositionierung zu ermitteln.

Die wesentlichen Designelemente des eigenen Krypto-Baskets werden voraussichtlich Folgendes beinhalten:

– Technische Analyse mit mehreren Indikatoren unter Anwendung bewährter Dynamik- und Trendfolgestrategien

– Systematische Risikomanagementprotokolle zum Schutz des Portfoliowerts unter widrigen Bedingungen

– Regelbasierte Neugewichtung, die emotionale Entscheidungen reduziert

– Dynamische Vermögensallokation anhand der umfassenden Coin Metrics-Marktdaten und technischen Indikatoren von Talos

– Monatliche Neugewichtung zur Aufrechterhaltung einer optimalen technischen Positionierung

Im Gegensatz zu traditionellen Buy-and-Hold-Produkten wurde dieser technisch ausgerichtete Basket konzipiert, um sich durch disziplinierte, datengestützte Handelssignale an die Marktdynamik anzupassen. Das Backtesting wird voraussichtlich im Januar 2026 abgeschlossen werden und der Basket wird so konzipiert sein, dass er Tokenwell-Nutzern eine eigene, professionelle Strategie in einem automatisierten, transparenten Format bietet.

Diese erweiterte Partnerschaft unterstreicht unser Bestreben, datengestützte, professionell konzipierte Krypto-Baskets anzubieten, sagte Timothy Burgess, CFA, Chief Executive Officer von Tokenwell. Durch die Vertiefung unserer Beziehung zu Coin Metrics, nunmehr Talos, setzen wir unseren Weg fort, institutionelles Design und Zugänglichkeit für den Einzelhandel miteinander zu verbinden.

Tokenwell begann seine Zusammenarbeit mit Coin Metrics im Juli 2025 – bevor das Unternehmen von Talos übernommen wurde – durch ein Datenlizenzabkommen, das einen frühen Zugang zu den Coin Metrics Bletchley Indexes (CMBI) ermöglichte. Seither hat Talos Tokenwell beim Leistungsvergleich, der Indexmodellierung und der ersten Entwicklung von Baskets unterstützt, was schließlich zur Einführung des CMBI10E Basket führte. Dieses neue Abkommen stellt den nächsten Schritt in einer sich kontinuierlich weiterentwickelnden Partnerschaft dar, zumal sich beide Teams in Richtung eines moderneren, institutionellen Basket-Designs bewegen.

Darüber hinaus können Investoren nun über die Tokenwell-App, die im App Store und im Google Play Store erhältlich ist, auf den CMBI10E- und den CoinDesk 20 Basket zugreifen.

Über Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920)

Tokenwell ist eine börsennotierte, hochmoderne Kryptowährungs-Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Digital Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen. Tokenwell legt den Fokus auf Innovation und nutzerzentriertes Design und ermächtigt Einzelpersonen und Unternehmen, sich selbstbewusst und vertrauensvoll an der Krypto-Wirtschaft zu beteiligen. Für weitere Informationen über Tokenwell, seine bevorstehenden Markteinführungen sowie Produktvorteile und -features werden Krypto-Nutzer auf die Website www.tokenwell.io verwiesen. Laden Sie die Tokenwell-App auf iOS oder Android herunter. Potenziellen Anlegern empfehlen wir, www.tokenwell.com zu besuchen. Alle anderen Interessierten laden wir ein, uns auf LinkedIn, X & Discord zu folgen bzw. sich für unseren News Alert zu registrieren und so kostenlos und zeitnah über Neuigkeiten aus dem Unternehmen informiert zu werden.

Über Talos

Talos bietet institutionelle Technologie und Daten, die den gesamten Lebenszyklus von Investitionen in digitale Assets unterstützen, einschließlich Liquiditätsbeschaffung, Preisfindung, Handel, Abwicklung und Portfoliomanagement. Die Plattform von Talos wurde von einem Team mit langjähriger Erfahrung beim Aufbau institutioneller Handels-, Portfolio- und Datensysteme entwickelt und verbindet Institutionen über eine einzige Schnittstelle mit wichtigen Anbietern im Ökosystem der digitalen Assets – Börsen, OTC-Desks, Prime Brokern, Kreditgebern, Verwahrstellen und vielem mehr. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.talos.com.

Haftungsausschluss zu Tokenwell – Tokenwell Platforms Inc. ist kein Anlageberater oder Berater für den Rohstoffhandel. Tokenwell gibt keine Empfehlungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Investitionen in Verbindung mit seinen Produkten ab. Die Vermögenswerte verbleiben auf den eigenen Handelsplattformen der Nutzer. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter tokenwell.com nachzulesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Sätze, die Wörter wie glauben, beabsichtigen, planen, können, erwarten, sollten, könnten, voraussehen, schätzen, vorhersagen, prognostizieren oder deren Verneinungen bzw. andere ähnliche Ausdrücke mit zukunftsgerichteter oder vorausschauender Bedeutung enthalten, sollten generell als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden und umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu der Entwicklung eines neues Krypto-Basket-Tools, zukünftigen Ereignissen oder Betriebsleistungen, Geschäftsstrategien und potenziellen Marktchancen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind und Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, unsere Entwicklung fortzusetzen, unsere Bemühungen, unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit auszubauen, die damit verbundenen Kosten oder Aufwendungen, der Wettbewerb in unserer Branche und die sich weiterentwickelnden Regeln und Vorschriften, die für digitale Vermögenswerte und unsere Branche gelten. Sie sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die Informationen hierin genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

