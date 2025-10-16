Tokenwell gibt die Einbindung seiner Plattform in die Kryptobörse Crypto.com Exchange bekannt und erweitert damit für Privatanleger den Zugang zu Krypto-Baskets

Toronto, ON / IRW-Press / 16. Oktober 2025 / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) (Tokenwell oder das Unternehmen), eine Digital-Asset-Plattform für den Börsenmarkt mit Fokus auf indexbasierte Krypto-Investments, hat heute die strategische Eingliederung der Plattform in die Kryptobörse Crypto.com Exchange bekannt gegeben. Tokenwell wird damit erstmals Partner einer wichtigen Wertpapierbörse.

Diese Zusammenarbeit soll es Privatanlegern ermöglichen, ihre Crypto.com Exchange-Konten direkt über Tokenwell zu verbinden und damit Zugang zu diversifizierten Krypto-Baskets zu erhalten, die von CoinDesk Indices und Coin Metrics entwickelt wurden. Über eine direkte API-Anbindung können Nutzer professionell strukturierte Krypto-Baskets kaufen, verwalten und verkaufen, während ihre Vermögenswerte sicher auf der Crypto.com Exchange verbleiben.

Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf Tokenwells Weg, professionelle Krypto-Investments überall auf der Welt einfach, sicher und zugänglich zu machen. Damit unterstreicht Tokenwell sein Bekenntnis zur Zusammenarbeit mit etablierten Branchenführern, um den Vertrieb auszuweiten und den Nutzern eine größere Reichweite auf regulierten Märkten anzubieten.

Markteinstieg in den USA erfolgt

Die Tokenwell-App ist ab sofort für US-Bürger verfügbar und kann über den Apple App Store und den Google Play Store heruntergeladen werden. Die Anleger können ihre Konten bei der Crypto.com Exchange verbinden und mit nur wenigen Klicks in die diversifizierten Krypto-Baskets von Tokenwell investieren. Alle Käufe erfolgen in US-Dollar.

Expansion nach Europa als nächster Schritt

Im Anschluss an den Markteintritt in den Vereinigten Staaten plant Tokenwell die Expansion nach Europa, beginnend mit dem deutschen Markt. Investitionen in Euro werden voraussichtlich ab dem 31. Oktober 2025 möglich sein.

Kommentar der Führungsriege

Diese Partnerschaft mit Crypto.com ist für Tokenwell ein wichtiger Meilenstein im Rahmen seiner Bemühungen, den Zugang zu professionellen Krypto-Investments demokratischer zu gestalten, so Timothy Burgess, CFA, Chief Executive Officer von Tokenwell. Durch die direkte Einbindung in eine internationale Tier-1-Börse ermöglichen wir Privatanlegern den sicheren und einfachen Zugang zu diversifizierten Krypto-Baskets über eine Plattform, der sie bereits jetzt ihr Vertrauen schenken.

Unsere Zusammenarbeit mit Tokenwell zeigt, dass Crypto.com sich dafür einsetzt, über vertrauenswürdige Partnerschaften noch mehr Anlegern den Zugang zu digitalen Assets zu ermöglichen. Gemeinsam stellen wir Privatanlegern weltweit Krypto-Investment-Tools in institutioneller Qualität zur Verfügung, so Karl Turner, ein Direktor der Crypto.com Exchange.

Änderung der Optionsbedingungen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 2. September 2025 die Unverfallbarkeitsbedingungen für 1.000.000 Aktienoptionen geändert hat. Zuvor galt für die Optionen im Hinblick auf die Unverfallbarkeit der folgende Zeitplan: Ab dem Datum, das sechs (6) Monate nach dem Zuteilungsdatum liegt, wird alle sechs Monate ein Viertel (1/4) der Optionen unverfallbar. Die 1.000.000 Aktienoptionen können auch weiterhin zu einem Preis von 0,32 $ ausgeübt werden. Es gelten jedoch nun die folgenden abgeänderten Unverfallbarkeitsbedingungen: Ab dem Datum, das drei (3) Monate nach dem Zuteilungsdatum liegt, wird alle drei (3) Monate ein Viertel (1/4) der Optionen unverfallbar. Die Bedingungen für die ebenfalls am selben Tag zugeteilten 225.000 Aktienoptionen bleiben davon unberührt.

Für das Unternehmen

~Timothy Burgess~

Timothy J. Burgess

CEO und Direktor

Über Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920)

Tokenwell ist eine börsennotierte, hochmoderne Kryptowährungs-Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Digital Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen. Tokenwell legt den Fokus auf Innovation und nutzerzentriertes Design und ermächtigt Einzelpersonen und Unternehmen, sich selbstbewusst und vertrauensvoll an der Krypto-Wirtschaft zu beteiligen. Für weitere Informationen über Tokenwell, seine bevorstehenden Markteinführungen sowie Produktvorteile und -features werden Krypto-Nutzer auf die Website www.tokenwell.io verwiesen. Laden Sie die Tokenwell-App auf iOS oder Android herunter. Potenziellen Anlegern empfehlen wir, www.tokenwell.com zu besuchen. Alle anderen Interessierten laden wir ein, uns auf LinkedIn, X & Discord zu folgen bzw. sich für unseren News Alert zu registrieren und so kostenlos und zeitnah über Neuigkeiten aus dem Unternehmen informiert zu werden.

Nähere Informationen

Tokenwell Platforms Inc.

E-Mail: info@tokenwell.com

Web: tokenwell.com (Investoren)

Web: tokenwell.io (Produkte & Dienstleistungen)

Über Crypto.com

Crypto.com wurde im Jahr 2016 gegründet und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Das Unternehmen ist auf dem Gebiet der Einhaltung der regulatorischen Anforderungen, der Sicherheit und des Datenschutzes branchenführend. Unsere Vision ist einfach und lautet: Cryptocurrency in Every Wallet (Kryptowährungen gehören in jede Wallet). Crypto.com hat sich zum Ziel gesetzt, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch Innovationen zu forcieren und die nächste Generation von Entwicklern, Kreativen und Unternehmern in die Lage zu versetzen, ein faireres und gerechteres digitales Ökosystem zu entwickeln. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter crypto.com.

Haftungsausschluss zu Tokenwell – Tokenwell Inc. ist kein Anlageberater oder Berater für den Rohstoffhandel. Tokenwell gibt keine Empfehlungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit von Investitionen in Verbindung mit seinen Produkten ab. Die Vermögenswerte verbleiben auf den eigenen Handelsplattformen der Nutzer. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter tokenwell.com nachzulesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Sätze, die Wörter wie glauben, beabsichtigen, planen, können, erwarten, sollten, könnten, voraussehen, schätzen, vorhersagen, prognostizieren oder deren Verneinungen bzw. andere ähnliche Ausdrücke mit zukunftsgerichteter oder vorausschauender Bedeutung enthalten, sollten generell als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden und umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder Betriebsleistungen, Geschäftsstrategien und potenziellen Marktchancen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus unsicher sind und Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem unsere Fähigkeit, unser Geschäft und unsere Geschäftstätigkeit auszubauen, die damit verbundenen Kosten oder Aufwendungen, der Wettbewerb in unserer Branche und die sich weiterentwickelnden Regeln und Vorschriften, die für digitale Vermögenswerte und unsere Branche gelten. Sie sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die Informationen hierin genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tokenwell Platforms Inc.

Timothy Burgess

333 Terminal Avenue Suite 220

V6A 4C1 Vancouver, BC

Kanada

email : tim@tokenwell.com

Pressekontakt:

Tokenwell Platforms Inc.

Timothy Burgess

333 Terminal Avenue Suite 220

V6A 4C1 Vancouver, BC

email : tim@tokenwell.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.