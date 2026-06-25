TIS warnt: Unternehmen sind auf die Auswirkungen des Finanztransaktionsstandards ISO 20022 nicht ausreichend vorbereitet

Treasury Intelligence Solutions (TIS) berichtet, dass es nun auch bei Unternehmen zu Störungen im Zahlungsverkehr kommt, da Banken im Rahmen des neuen Standards für Transaktionsnachrichten strengere Datenstandards durchsetzen und dabei kritische Lücken auftreten.

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 25. Juni 2026 / TIS hat heute einen Aufruf zum Handeln an die Treasury-, Finanz- und IT-Teams von Unternehmen gerichtet: ISO 20022 ist nicht mehr nur ein Thema für Banken, und Unternehmen, die dies lediglich als Upgrade der Nachrichtenübermittlung betrachten, müssen möglicherweise mit Zahlungsverzögerungen, abgelehnten Transaktionen, erhöhtem manuellem Aufwand und Abstimmungsproblemen rechnen.

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TIS ist der Entwickler einer preisgekrönten cloudbasierten Plattform für das Management des globalen Cashflows, der Liquidität und des Zahlungsverkehrs. Hunderte von Kunden weltweit vertrauen auf die TIS-Plattform für ein tägliches Cash-Management im Umfang von 80 Milliarden $ und ein jährliches Transaktionsvolumen von 2,7 Billionen $.

Der Aufruf von TIS geht auf die Maßnahmen des globalen Finanzkommunikationsnetzwerks SWIFT zurück, ISO 20022 schrittweise als einzigen Standard für bankübergreifende Zahlungsaufträge einzuführen. Der neue Standard schreibt ein bestimmtes Format für Nachrichten vor, die grenzüberschreitende Zahlungen von Unternehmen begleiten.

Ab November 2026 wird das Netzwerk bestimmte Datenformate für diese Transaktionen vorschreiben und eine Klasse von Zahlungsnachrichten außer Kraft setzen. Darüber hinaus werden die US-amerikanischen Großbetragszahlungssysteme Fedwire und CHIPS vollständig auf ISO 20022 umstellen und ältere Formate nicht mehr unterstützen. Grenzüberschreitende Zahlungen von Unternehmen, die nicht dem ISO 20022-Standard entsprechen, werden abgelehnt.

Jonathan Paquette, Chief of Strategy bei TIS, wies darauf hin, dass Unternehmen unter zunehmendem Druck stehen, die ISO-20022-Anforderungen zu erfüllen, da die Frist im November rasch näher rückt. Da wichtige Ressourcen im Sommer aufgrund von Ferien knapp sind, haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen und die notwendigen Systemänderungen abzuschließen. In Verbindung mit uneinheitlichen Rückmeldungen der Banken und einer begrenzten Testbereitschaft führt dies dazu, dass Unternehmen nicht voll und ganz darauf vertrauen können, rechtzeitig vollständig vorbereitet zu sein, damit Zahlungen nahtlos abgewickelt werden, sobald der Standard in Kraft tritt.

Der November kommt schneller, als den meisten Unternehmen bewusst ist, sagte Paquette. Angesichts der schnell näher rückenden Frist und der begrenzten Ressourcen im Sommer wenden sich viele Unternehmen an Partner wie TIS, um bewährte Technologie und Fachkompetenz zu nutzen und ihre ISO-20022-Bereitschaft zu beschleunigen. Die Priorität liegt nun auf der Verbesserung der Datenqualität und auf Tests, um sicherzustellen, dass Zahlungen nicht fehlschlagen, wenn der Standard in Kraft tritt.

Das neue Whitepaper von TIS mit dem Titel ISO 20022 After the Deadlines: What Corporate Treasury and IT Teams Need to Know in 2026 erläutert, warum die nächste Phase der Umstellung Auswirkungen auf die tägliche Arbeit der Treasury-, Finanz-, Compliance- und IT-Teams haben wird.

Anfang 2025, zwei Jahre nach Beginn der Umsetzung von ISO 20022, war der Bekanntheitsgrad in der Corporate-Treasury-Community nach wie vor uneinheitlich. Fast ein Viertel der befragten Unternehmen kannte ISO 20022 nicht, und von denjenigen, die den Standard kannten, hatte die Hälfte noch nicht mit den Vorbereitungen begonnen.

Ab November 2026 werden unstrukturierte Adressdaten für viele grenzüberschreitende Zahlungen nicht mehr akzeptiert, MT101-Zahlungsauslösungsnachrichten werden auslaufen, und Fedwire sowie CHIPS werden die vollständige Durchsetzung von ISO 20022 einleiten.

Zukünftige Meilensteine werden die Auswirkungen weiter verstärken: 2027 werden die bisherigen Ausnahmemeldungen und Untersuchungsmeldungen auslaufen, und 2027 sowie 2028 werden die MT9xx-Abrechnungs- und Berichtsnachrichten zugunsten von ISO 20022-CAMT-Nachrichten schrittweise abgeschafft.

Laut TIS sind die betrieblichen Auswirkungen bereits deutlich erkennbar:

– Zahlungsrückweisungen und -verzögerungen treten immer häufiger auf, wenn Adressdaten, regulatorische Felder oder Angaben zu den Geschäftspartnern die erweiterte Validierung nicht bestehen.

– Der Bedarf an manuellen Eingriffen nimmt zu, da Ausnahmen und Korrekturen wieder an die Treasury- und Betriebs-Teams zurückverlagert werden.

– Die Cash-Transparenz und die Abstimmung stehen unter Druck, da sich die Berichtsformate bankenübergreifend uneinheitlich ändern.

– Die unterschiedlichen Auslegungen der einzelnen Banken erhöhen die Komplexität, und die Datenqualität wird zu einem Compliance-Problem, da Unternehmen nachweisen müssen, dass sie die Vollständigkeit, Struktur und Richtigkeit der Zahlungsdaten an der Quelle kontrollieren.

Das TIS-Whitepaper fordert Unternehmen nachdrücklich auf, Flickwerk-Lösungen zu vermeiden, die zwar unmittelbare Transaktionsablehnungen beheben, aber gleichzeitig zukünftige Risiken schaffen. TIS empfiehlt Unternehmen, eine gemeinsame Zuständigkeit zwischen Treasury, Compliance und IT zu definieren, die Abdeckung der Nachrichtenformate über Zahlungs- und Berichtsabläufe hinweg zu überprüfen, die Funktionen von ERP, TMS und Bankschnittstellen aufeinander abzustimmen, die Stammdatenverwaltung zu stärken und Validierungsprozesse unter realen Betriebsbedingungen bank- und regionenübergreifend zu testen.

Um Unternehmen bei der Einschätzung ihres Risikos zu unterstützen, bietet TIS einen personalisierten ISO 20022-Health-Check für Treasury- und IT-Teams an. Die Bewertung dient dazu, Lücken in der Bereitschaft in den Bereichen Strategie, Bankkoordination, Zahlungs- und Berichtsformate, Datenbereitschaft, Abstimmung, Governance, Ressourcenausstattung und Ausführung zu identifizieren.

TIS bietet ein umfassendes Spektrum an technischen Lösungen zur Einhaltung der ISO 20022-Standards, einschließlich regel- und KI-basierter Zuordnung unstrukturierter Adressdaten zu den korrekten strukturierten ISO-Segmenten. TIS bietet außerdem Dienstleistungen zur Konvertierung von Kontoauszügen an, um Unternehmen zu unterstützen, die noch nicht bereit sind, CAMT-Kontoauszugsformate in nachgelagerte Systeme zu übernehmen, und so Störungen bei der Automatisierung von Cash-Management-, Abstimmungs- und Zuordnungsprozessen zu vermeiden.

Lesen Sie, wie die globale Personalvermittlungsagentur Adecco gemeinsam mit TIS die Umstellung auf ISO 20022 vorbereitet, oder wenden Sie sich an TIS, um mehr zu erfahren.

Über TIS

TIS unterstützt CFOs, Treasurer und Finance-Teams bei der Transformation ihrer globalen Cashflow-, Liquiditäts- und Zahlungsprozesse. Unsere mehrfach ausgezeichnete Cloud-Plattform mit ihrem Best-in-Class-Servicemodell ermöglicht dem gesamten Office of the CFO bereits seit 2010 effektivere Zusammenarbeit sowie ein Höchstmaß an Effizienz, Automatisierung und Kontrolle. Mit TIS können Anwender in wichtigen Bereichen wie Cash-Prognosen, Working Capital, ausgehende Zahlungen, Finanznachrichten, Betrugsprävention, Zahlungskonformität und mehr überragende Leistungen erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter tispayments.com. Gestalten Sie Ihren Ansatz für globale Cashflows, Liquidität und Zahlungen neu.

Medienkontakt:

Thomas Müllertz

thomas.mullertz@tispayments.com

QUELLE: Treasury Intelligence Solutions

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