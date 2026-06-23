EcoModular treibt den Antrag für das EIC-STEP-Scale-Up-Programm voran, um die Expansion der europäischen Fertigung zu unterstützen

Die KI-native Robotikplattform beauftragt Catalyze, den europäischen Spezialisten für Innovationsfinanzierung, mit der Vorbereitung des Antrags für das STEP-Scale-Up-Programm des Europäischen Innovationsrats, wobei sein EU Manufacturing Hub als Anker für eine geplante europäische Expansion dienen soll

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DUBLIN, IRLAND / ACCESS Newswire / 22. Juni 2026 / EcoModular, die KI-native Robotikplattform für die volumetrische Fertigung, die von Ascotway Limited betrieben wird und eine Direktnotierung am Nasdaq Capital Market anstrebt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Catalyze B.V., eine führende europäische Beratungsfirma für Innovationsfinanzierung, mit der Vorbereitung und Einreichung eines Antrags für das STEP-Scale-Up-Programm des Europäischen Innovationsrats (European Innovation Council, EIC) beauftragt hat. Der Antrag wird für die Bewertungsrunde des Programms mit Stichtag 9. September 2026 vorbereitet.

Das EIC-STEP-Scale-Up-Programm ist Teil der Plattform Strategic Technologies for Europe (STEP) der Europäischen Union und wird vom Europäischen Innovationsrat verwaltet. Es soll europäischen Unternehmen, die strategische Technologien in den Bereichen Digitalisierung, saubere und ressourceneffiziente Technologien sowie Biotechnologie skalieren, Investitionsunterstützung bieten und verfügt für das Jahr 2026 über ein Programmbudget von 300 Millionen Euro. Die Anträge werden in festgelegten Bewertungsrunden geprüft, wobei die Ergebnisse einer unabhängigen Expertenbewertung und gegebenenfalls der Due-Diligence-Prüfung des EIC-Fonds unterliegen.

Der Antrag von EcoModular stützt sich auf den EU Manufacturing Hub, die volumetrische Fertigungsanlage des Unternehmens, die als Produktions- und Skalierungsbasis für das robotergestützte, KI-gesteuerte Fertigungsmodell der Plattform dienen soll. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Schwerpunkt der Plattform auf Automatisierung, Ressourceneffizienz und nachhaltiger Produktion eng mit den strategischen Technologieprioritäten übereinstimmt, die das Programm unterstützen soll.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Catalyze gemeinsam mit dem Management von EcoModular die Bewerbungsstrategie, die Entwicklung und Ausarbeitung des Antrags, die Budgetplanung und die Erstellung der Begleitunterlagen sowie das gesamte Einreichungsmanagement leiten. Die Vereinbarung wurde im Namen von EcoModular vom Chief Executive Officer und Mitbegründer Edvinas Cinga unterzeichnet.

Die Vorbereitung eines Antrags für das EIC-STEP-Scale-Up-Programm ist ein bewusster Schritt im Rahmen unserer europäischen Scale-up-Strategie, sagte Edvinas Cinga, Chief Executive Officer und Mitbegründer von EcoModular. Unsere Plattform wurde entwickelt, um die volumetrische Fertigung schneller, effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Die strategischen Technologieprioritäten des Europäischen Innovationsrats decken sich weitgehend mit dem, was wir in unserem EU Manufacturing Hub aufbauen, und die Einbindung eines Spezialisten vom Kaliber von Catalyze verleiht dem Antrag die nötige fachliche Gründlichkeit, die er verdient.

Die Zusammenarbeit garantiert weder eine Einladung zu einem Interview noch eine Investitionsentscheidung. Das Ergebnis hängt vom unabhängigen Bewertungsverfahren des Europäischen Innovationsrats und gegebenenfalls von der Due-Diligence-Prüfung des EIC-Fonds ab.

Auf dem Weg zu unserem geplanten Börsengang an der Nasdaq ist der disziplinierte Zugang zu strategischem europäischem Wachstumskapital ein wichtiger Bestandteil unserer Finanzierung der nächsten Entwicklungsphase, sagte Niall Shanahan, Vorsitzender und Mitbegründer von EcoModular. Dieser Antrag spiegelt diese Disziplin wider. Wir gehen dabei nach den eigenen Vorzügen des Vorhabens vor und werden die Stakeholder auf dem Laufenden halten, sobald es etwas Wesentliches zu berichten gibt.

Über EcoModular

EcoModular ist eine KI-native Robotikplattform für die volumetrische Fertigung, die eine Direktnotierung am Nasdaq Capital Market anstrebt. EcoModular wird von Ascotway Limited betrieben, einer in Irland gegründeten Gesellschaft, und koordiniert sowie betreibt erstklassige Robotiklösungen, um die volumetrische Fertigung in großem Maßstab bereitzustellen, wobei sich das geistige Eigentum des Unternehmens auf Systemintegration, Koordinationssoftware und Produktionsmethodik konzentriert. Das Unternehmen baut eine europäische Produktionsbasis auf, um seine Plattform und Wachstumsstrategie zu unterstützen.

Über Catalyze

Catalyze B.V. ist eine in Amsterdam ansässige Innovationsberatung, die Unternehmen und Forschungseinrichtungen dabei unterstützt, europäische und nationale Innovationsfördermittel zu sichern, darunter auch Programme, die vom Europäischen Innovationsrat verwaltet werden. Neben der Bereitstellung von Unternehmensberatung und Projektmanagement-Dienstleistungen sind weitere Informationen unter www.catalyze-group.com verfügbar.

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Simona Mileskait

EcoModular

simona@ecomodular.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die Absicht von EcoModular, einen Antrag für das EIC STEP Scale-Up-Programm vorzubereiten und einzureichen, den Zeitpunkt einer solchen Einreichung, die Möglichkeit einer Einladung zu einem Vorstellungsgespräch, das Ergebnis der Bewertung oder einer Investition, die Entwicklung und die beabsichtigte Rolle des EU Manufacturing Hub des Unternehmens, die europäische Scale-up-Strategie des Unternehmens sowie die geplante Direktnotierung am Nasdaq Capital Market. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass ein Antrag wie derzeit geplant eingereicht wird, dass er positiv bewertet wird, dass eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ausgesprochen wird oder dass eine Finanzierung oder Investition gewährt oder erhalten wird. Die geplante Nasdaq-Notierung des Unternehmens unterliegt weiterhin einer Reihe von Bedingungen, einschließlich der behördlichen Prüfung, und wird möglicherweise nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht vollzogen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und gilt nicht als Angebot, Aufforderung oder Verkauf in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. EcoModular übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

QUELLE: Ascotway Ltd

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