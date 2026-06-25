GoldMining veröffentlicht Halbjahresbericht 2026 für Aktionäre

Vancouver, British Columbia – 25. Juni 2026 / IRW-Press / GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) (das Unternehmen oder GoldMining – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) freut sich, die folgende Mitteilung des Präsidenten und CEO von GoldMining zu veröffentlichen, um die Aktionäre über die jüngsten Fortschritte des Unternehmens bei der Weiterentwicklung und Wertsteigerung seines Projektportfolios zu informieren und gleichzeitig die Bilanz zu stärken, die Barmittel und öffentlich gehandelte Wertpapiere umfasst.

Wichtige Highlights des ersten Halbjahres 2026:

Starke Bilanz: Das Unternehmen ist schuldenfrei und verfügt über Barmittel und öffentlich gehandelte Wertpapiere im Wert von rund 185 Millionen US-Dollar Bargeldbestände zum 28. Februar 2026. Die Werte der börsennotierten Wertpapiere basieren auf den Schlusskursen dieser Aktien am 24. Juni 2026 und, sofern zutreffend, unter Verwendung eines USD:CAD-Wechselkurses von 1,42 $.

, deren Gesamtwert fast der gesamten Marktkapitalisierung von GoldMining entspricht.

Erschließung des Projektwerts: GoldMining legte in diesem Jahr zwei fundierte vorläufige wirtschaftliche Bewertungen (PEAs) für die Projekte São Jorge und La Mina vor, in denen konzeptionell modellierte Nettobarwerte nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % (NPV5%) von 532 Millionen US-Dollar bzw. 1,0 Milliarden US-Dollar aufgezeigt wurden. Darüber hinaus veröffentlichte die zu 74 % im Besitz von GoldMining befindliche Tochtergesellschaft U.S. GoldMining Inc. (U.S. GoldMining) ebenfalls eine erste PEA für ihr zu 100 % im Besitz befindliches Gold-Kupfer-Projekt Whistler mit einem konzeptionellen NPV5% von 2,0 Milliarden US-Dollar Siehe die technischen Berichte des Unternehmens mit dem Titel NI 43-101-konformer technischer Bericht und vorläufige wirtschaftliche Bewertung der Gold-Kupfer-Lagerstätte La Mina, Antioquia, Republik Kolumbien mit Stichtag 22. April 2026, den technischen Bericht mit dem Titel Gold-Kupfer-Projekt Whistler, NI 43-101-konformer technischer Bericht und vorläufige wirtschaftliche Bewertung mit Stichtag 2. März 2026 sowie die Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Juni 2026, die jeweils im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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Aktive Impulsgeber: GoldMining ist nicht nur ein Ressourceninhaber; das Unternehmen betreibt derzeit drei Bohranlagen in seinem Portfolio in Brasilien und Kolumbien, wobei weitere Bohranlagen in Alaska (über U.S. GoldMining) mobilisiert werden, um das Ressourcenwachstum durch Bohrungen aktiv voranzutreiben und kurzfristige Impulsgeber zu schaffen.

Eingebettete Optionalität: Das Unternehmen verfügt über eine umfangreiche globale Ressourcenbasis, darunter 13,1 Millionen Unzen Goldäquivalent (Unzen AuÄq) in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet sowie weitere 9,0 Millionen Unzen AuÄq in der Kategorie vermutet, und verfolgt laufend Initiativen, um den Wert seiner potenziellen, distriktgroßen Projekte wie des hochgradigen Goldprojekts Yellowknife in Kanada zu erschließen.

Die vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen (PEAs) sind vorläufiger Natur, und es besteht keine Gewissheit, dass die gemeldeten Ergebnisse realisiert werden. Die PEA für die Projekte São Jorge und La Mina umfasst vermutete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen darauf anzuwenden, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass eine dieser PEAs, einschließlich der darin dargelegten konzeptionellen Wirtschaftlichkeitsberechnungen, realisiert wird.

An unsere Aktionäre, Stakeholder und Partner,

Das erste Halbjahr 2026 war für GoldMining eine Zeit des Wandels. Während der allgemeine Goldmarkt starken makroökonomischen Rückenwind bot, lag unser Fokus weiterhin ausschließlich auf internem Wachstum: der systematischen Entwicklung, Quantifizierung und Erschließung des fundamentalen Werts, der in unserem Portfolio steckt.

Seit Jahren betrachtet der Markt GoldMining in erster Linie durch die Brille unserer auf Gold ausgerichteten Ressourcenbasis im Umfang von mehreren Millionen Unzen. Wir sind zwar stolz auf dieses Fundament, das wir strategisch in Jahren mit deutlich niedrigeren Goldpreisen aufgebaut haben, doch unsere bisherige Umsetzung in diesem Jahr hat bewiesen, dass wir nicht nur ein Ressourceninhaber sind – wir sind ein aktiver, katalysatorgetriebener Entwickler mit dem Team, dem Kapital und der Kapazität, unsere erstklassigen Projekte rasch voranzutreiben. Um dies zu veranschaulichen: Derzeit sind drei Bohrgeräte in unserem Portfolio im Einsatz, darunter zwei in Brasilien (São Jorge) und eines in Kolumbien (Yarumalito), und weitere Bohrgeräte werden in Alaska (über U.S. GoldMining) mobilisiert.

Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte möchte ich die drei zentralen Stützen hervorheben, die unsere Strategie bestimmen:

1. Das Leistungsversprechen

Wir verfügen über eine der solidesten Bilanzen im Junior-Bergbausektor. Derzeit sind wir schuldenfrei und halten Barmittel sowie börsennotierte Wertpapiere im Wert von rund 185 Millionen US-Dollar. Darin enthalten sind unsere strategischen Beteiligungen an U.S. GoldMining, Gold Royalty Corp. und NevGold Corp. Zum Vergleich: Unsere Marktkapitalisierung belief sich zum Börsenschluss am 24. Juni 2026 auf 191 Millionen US-Dollar.

Hinter dieser Bilanz steht unser zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliches globales Gold- und Gold-Kupfer-Portfolio. Dieses umfasst eine globale Ressourcenbasis von 13,1 Millionen Unzen AuÄq in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet sowie weitere 9,0 Millionen Unzen AuÄq in der Kategorie vermutet. Innerhalb dieses Portfolios haben wir kürzlich solide PEAs für unsere Projekte São Jorge und La Mina vorgelegt, in denen konzeptionell ein Barwert NPV5% von 532 Millionen US-Dollar bzw. 1,0 Milliarden US-Dollar für die Projekte dargelegt wurde – berechnet auf der Grundlage von prognostizierten Goldpreisen, die deutlich unter den aktuellen Spotpreisen liegen. Unser Fokus für den Rest des Jahres 2026 liegt auf der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, um die Marktanerkennung dieser zugrunde liegenden Projektwirtschaftlichkeit voranzutreiben.

2. Das Team und die Kapazitäten für raschen Fortschritt

Das schiere Volumen der technischen Arbeit, die unser Team in den letzten Monaten geleistet hat, unterstreicht unsere interne Umsetzungskapazität. Wir haben erfolgreich zwei PEAs für unsere Projekte São Jorge und La Mina vorgelegt und damit grundlegend gezeigt, dass beide Projekte in der Ressourcenphase das Potenzial haben, zu wirtschaftlichen, realisierbaren Minen zu werden.

In São Jorge im brasilianischen Bundesstaat Pará ergab unsere PEA einen soliden konzeptionellen NPV 5% von 532 Millionen US-Dollar. Noch wichtiger ist, dass der anfängliche Kapitalbedarf – einschließlich einer Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben in Höhe von 25 % – bei lediglich 202 Millionen US-Dollar liegt – ein sehr attraktives Verhältnis von 2,6 zwischen dem NPV5% im Basisszenario und dem Anfangskapital. In einer Zeit immer höherer Kapitalanforderungen stellt São Jorge ein Projekt mit hoher Kapitaleffizienz und infrastrukturellen Vorteilen dar, das durch die ideale Lage des Projekts unterstützt wird: Es grenzt an bestehende Stromleitungen, asphaltierte Highways und verfügt über verfügbare qualifizierte Arbeitskräfte. Die PEA prognostiziert einen robusten internen freien Cashflow, gestützt auf ein stabiles Goldförderprofil von durchschnittlich über 50.000 Unzen pro Jahr bei einer anfänglichen Lebensdauer der Mine von fast 11 Jahren, wobei derzeit Explorationsarbeiten auf einem aussichtsreichen, regional angelegten Landpaket durchgeführt werden.

3. Entwicklung eines Weltklasse-Distrikts in Kolumbien

Ein Eckpfeiler unserer Strategie zur Wertschöpfung liegt im ergiebigen Mid-Cauca-Gürtel in Kolumbien, einem geologischen Trend von Weltklasse, der einige der bedeutendsten Gold-Kupfer-Entdeckungen des letzten Jahrzehnts beherbergt. Innerhalb dieses Gebiets hat GoldMining eine bedeutende Präsenz von Distriktgröße konsolidiert, die die Projekte La Mina, Titiribi und Yarumalito umfasst. Neben dem geologischen Potenzial und der Ressourcenbasis sind wir auch von den jüngsten Ergebnissen der Präsidentschaftswahlen und dem progressiven Kurs Kolumbiens sehr ermutigt.

Unsere Strategie hier stützt sich auf die starken wirtschaftlichen Kennzahlen der jüngsten PEA für La Mina. Die Studie legt einen konzeptionellen NPV5% im Basisszenario von 1,0 Mrd. US-Dollar dar bei einer schnellen Amortisationszeit von 2,7 Jahren. La Mina ist ein Vorzeigeprojekt für interne Wertschöpfung und demonstriert eine robuste Wirtschaftlichkeit, die in erster Linie durch Gold, aber auch durch bedeutende Kupfervorkommen getragen wird – und das mitten im Zentrum unseres kolumbianischen Portfolios.

La Mina ist nur ein Teil unseres kolumbianischen Portfolios. Auf unserem nahegelegenen Projekt Yarumalito läuft derzeit unser vollständig finanziertes 1.200 Meter umfassendes Bohrprogramm. Mit den Bohrungen werden derzeit vorrangige Ziele innerhalb der mineralisierten Porphyr-Einheit aktiv untersucht – aufbauend auf bedeutenden historischen Abschnitten, um die Ressourcenbasis des Gebiets aggressiv zu erweitern. Zu den benachbarten Projekten zählen die Goldmine Marmato der Aris Mining Corporation sowie das Projekt Guayabales der Collective Mining Ltd. Durch die Weiterführung der Explorationsarbeiten und detailliertere technische Studien ist unser Team in einer einzigartigen Position, um potenziell bezirksumfassende Synergien zu erschließen, die Entwickler einzelner Projekte nicht erreichen können.

Ausblick auf die zweite Hälfte des Jahres 2026

Die in den letzten zehn Jahren gesäten Samen tragen nun Früchte. In der zweiten Jahreshälfte 2026 können Anleger mit einer Reihe potenzieller Impulse rechnen. Von den laufenden Bohrergebnissen in Yarumalito und São Jorge bis hin zu den Fortschritten bei der Vormachbarkeitsstudie und den Genehmigungsverfahren in São Jorge sind unsere Aktivitäten darauf ausgerichtet, die Risiken unserer Liegenschaften zu minimieren, mit dem Ziel, fundamentalen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Parallel dazu prüfen wir weiterhin Möglichkeiten, Wert aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Liegenschaften freizusetzen, indem wir mit Dritten zusammenarbeiten, die ihre Schwerpunktbereiche um hochwertige Projekte erweitern möchten.

Darüber hinaus bewahren wir uns Optionen in erstklassigen Jurisdiktionen, wobei unser hochgradiges Goldprojekt Yellowknife in Kanada, auf dem sich die historische, ehemals produzierende Mine Discovery befindet, besonders hervorsticht. Zusätzlich zu unseren gezielten Entwicklungsaktivitäten prüfen wir kontinuierlich Möglichkeiten, Wert aus Yellowknife und unseren anderen Liegenschaften freizusetzen.

Die Aktionäre von GoldMining verfügen über eine beispiellose, Jurisdiktionen übergreifende Hebelwirkung bei der Entdeckung und Entwicklung durch unsere zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Projekte sowie durch unsere Beteiligung von rund 74 % an U.S. GoldMining am Explorationsprogramm und der Weiterführung der Vormachbarkeitsstudien im Anschluss an deren eigene PEA mit einem NPV5% von 2,0 Milliarden US-Dollar für das Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska.

Wir danken Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen und Ihre Unterstützung, während wir in diese spannende Phase der Wertrealisierung eintreten.

Mit freundlichen Grüßen,

Alastair Still, Präsident und CEO

GoldMining Inc.

Qualifizierte Personen

Imola Götz, M.Sc. P.Eng., F.E.C., Vice President, Project Development (Projektentwicklung) des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne der Definition in National Instrument 43-101 (NI 43-101), hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über GoldMining Inc.

GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Goldprojekten in Nord-, Mittel- und Südamerika konzentriert. Dank seiner disziplinierten Akquisitionsstrategie verfügt GoldMining mittlerweile über ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Martin Dumont

VP, Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Hinweis für die Leser

Weitere Informationen zu den hierin enthaltenen Mineralressourcenschätzungen finden Sie in der globalen Ressourcentabelle des Unternehmens unter www.goldmining.com/projects/global-resource-statement/, einschließlich Informationen zu einzelnen Metalläquivalenten und zugrunde liegenden Annahmen sowie Verweise auf die entsprechenden technischen Berichte und die darin genannten technischen Berichte.

Die Offenlegung bezüglich der Projekte des Unternehmens, einschließlich der hierin enthaltenen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen (PEAs) und Mineralressourcenschätzungen, wurde vom Unternehmen gemäß NI 43-101 erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen zu Mineralprojekten durch Emittenten festlegt. NI 43-101 unterscheidet sich erheblich von den Offenlegungspflichten der United States Securities and Exchange Commission (SEC), die im Allgemeinen für US-Unternehmen gelten, die den Offenlegungspflichten der SEC unterliegen. Beispielsweise werden die Begriffe angedeutete Mineralressource und vermutete Mineralressource in NI 43-101 unter Bezugnahme auf die in den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven festgelegten Richtlinien definiert. Dementsprechend sind die hierin oder in den Projektbeschreibungen des Unternehmens enthaltenen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungspflichten der SEC berichten.

Anleger werden darauf hingewiesen, nicht davon auszugehen, dass nachgewiesene oder angedeutete Mineralressourcen ganz oder teilweise jemals in Reserven umgewandelt werden. Anleger sollten sich zudem bewusst sein, dass vermutete Mineralressourcen mit einer hohen Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz sowie ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit behaftet sind. Nach kanadischen Vorschriften dürfen geschätzte vermutete Mineralressourcen außer in seltenen Fällen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien dienen.

Weitere Informationen zu den Projekten des Unternehmens und den hierin offengelegten Ressourcenschätzungen finden Sie im aktuellen Jahresinformationsformular des Unternehmens sowie in den technischen Berichten, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zukunftsgerichtete Aussagen), die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen handelt, die keine historischen Tatsachen darstellen, umfassen unter anderem die Ergebnisse der PEAs, die Pläne und Erwartungen des Unternehmens, zukünftige Chancen sowie die Geschäftsstrategien und -pläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Geschäfts und der Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Anleger werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, darunter: die mit der Exploration und Erschließung von Liegenschaften verbundenen Risiken, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Aufwendungen, Risiken im Zusammenhang mit behördlichen und umweltrechtlichen Vorschriften, soziale Aspekte sowie Genehmigungs- und Lizenzierungsfragen und Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der künftig benötigten Finanzmittel. Diese sowie weitere Risiken, einschließlich derjenigen, die im Jahresinformationsformular von GoldMining für das am 30. November 2025 endende Geschäftsjahr und in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, als zutreffend erweisen werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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