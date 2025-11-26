TheaMou by Theo kündigt bei der Athens Fashion Week die weltweite Wiederbelebung der ursprünglichen Olympischen Spiele und die Operation PAME BROSTA an

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81975/TheometricsGlobal_1112283_de.001.png

TheaMou belebt die Athens Fashion Week mit einer Wiederbelebung der Göttinnen-Kriegerinnen, die ihre Wurzeln im antiken Griechenland haben

ATHEN, GRIECHENLAND / ACCESS Newswire / 26. November 2025 / TheaMou by Theo (Meine Göttin auf Griechisch), das kreative Dach, unter dem MeaDea by Theo, Iellele by Theo, MiDiosa by Theo und ähnliche kulturelle Initiativen vereint sind, präsentierte am 14. November 2025 auf der Athens Fashion Week seine Ancient Greek Goddess & Warrior Collection. Gründer Sam Stathis nutzte die Bühne der Athens Fashion Week, um offiziell die Operation PAME BROSTA (auf Griechisch Vorwärts gehen) zu starten und die weltweite Wiederbelebung der ORIGINAL OLYMPIC GAMES anzukündigen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81975/TheometricsGlobal_1112283_de.002.jpeg

Sam Stathis mit Olympic Angels auf der Athens Fashion Week

Sam Stathis mit Olympic Angels und TheaMou von MeaDea Models auf der Athens Fashion Week

Drei olympische Engel von Theo, allesamt gekrönte nationale Schönheitsköniginnen (Miss Griechenland-Star Hellas, Stella Mihailidou, Miss Italien, Federica Rizza, und Miss Niederlande, Elize DeJong), eröffneten die Modenschau und symbolisierten die Wiederbelebung der wahren Flamme Griechenlands durch göttliche Weiblichkeit und mutige Eleganz.

Die Kollektion, inspiriert von der Genesis, dem ersten Funken der Schöpfung, und ausgedrückt durch TheaMous femininen Ethos, verwandelte MeaDea by Theo die antike griechische Symbolik in eine zukunftsorientierte, moderne Form. Die Kollektion verband antike griechisch inspirierte Abendkleider mit strukturierten, kriegerischen Prêt-à-porter-Silhouetten und würdigte damit den zeitlosen Geist Griechenlands, während sie das Licht der Anfänge in die Zukunft der globalen Mode projizierte.

Die Show startete die Operation PAME ( – Auf geht’s!), eine globale Kulturinitiative, die Hellenen und Philhellenen weltweit dazu aufruft, die Flamme der Einheit, Exzellenz, Liebe und Weisheit wieder zu entfachen.

Durch Mode verbindet TheaMou die Welt mit dem wahren Licht Griechenlands ( – Phos tou Alithino): dem Licht der Erleuchtung, der Schöpfung, der inneren Schönheit und der göttlichen Bestimmung.

Die Bewegung orientiert sich an den fünf göttlichen menschlichen Eigenschaften:

1. Körper & Schönheit – Soma (): Harmonie von körperlicher Präsenz, Anmut und Auftreten.

2. Verstand & Weisheit – Sofia (): Intelligenz, Klarheit und erlernte Exzellenz.

3. Herz & Seele – Psihi (): Emotionale, spirituelle und moralische Essenz.

4. Mut – Tharos (): Tapferkeit, zu handeln, die Wahrheit zu schützen und mit Stärke zu führen.

5. Zweck und Vision – Skopos (): Der innere Kompass, der Sinn, Schicksal und Beitrag leitet.

Aufbauend auf der Dynamik ihres Debüts auf der New York Fashion Week und einer strategischen Allianz mit Prada verbindet diese Präsentation in Athen Griechenland, die USA und die globale Diaspora von Olympia bis Los Angeles und trägt die wahre Flamme der Kreativität, Bildung, des Unternehmertums und des nachhaltigen Wohlstands weiter.

Diese Präsentation auf der Athens Fashion Week war weit mehr als eine Modenschau, sie vereinte die drei Säulen der Bewegung: die kulturelle Vision von TheaMou, die Olympic Angels von Theo und den Start der Operation PAME. Ihre tiefere Mission besteht darin, neue Designer zu entdecken, zu fördern und auf die globale Bühne zu bringen, so wie MeaDea by Theo vorgestellt und international bekannt gemacht wurde.

Über TheaMou (Meine Göttin)

TheaMou ist der künstlerische und kulturelle Dachverband, der MeaDea by Theo, Iellele by Theo, MiDiosa by Theo und ähnliche globale Initiativen vereint.

Seine Mission ist es, das göttliche Weibliche, Eleganz mit Stärke und Schönheit mit Sinn durch Mode, Kunst, Bildung, Wellness und aufgeklärtes Unternehmertum wiederzubeleben. TheaMou ehrt das Erbe Griechenlands und befähigt gleichzeitig eine neue Generation, mit Würde, Mut und Visionen aufzusteigen.

Über Olympic Angels by Theo

(WCRF + Chariot Resurrection + Magna Graecia enthalten)

Olympic Angels by Theo ist eine globale kulturelle Wiederbelebungsbewegung – kein Schönheitswettbewerb -, die ins Leben gerufen wurde, um das antike griechische Ideal des vollständigen Menschen wiederherzustellen und die grundlegenden olympischen Traditionen, die die Zivilisation geprägt haben, wiederzubeleben.

Die Initiative richtet Wettbewerbe auf olympischem Niveau auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene aus, die jedes Jahr in einem Finale in Olympia, Griechenland, gipfeln, um Gott, Tugend und die zeitlosen Werte von Magna Graecia zu ehren.

Ein zentraler Pfeiler der Mission ist die Wiederbelebung der ursprünglichen Olympischen Spiele in Zusammenarbeit mit der World Chariot Racing Federation (WCRF), um das erste und bedeutendste Ereignis der Antike wiederzubeleben – die olympischen Wagenrennen. Durch diese Wiederbelebung dienen Olympic Angels als Botschafter des Erbes, verbinden das antike Olympia mit der modernen Welt und verbinden Griechenland, die Diaspora und die Philhellenen wieder mit der wahren Flamme.

Die Finalistinnen werden nicht nur für ihre Schönheit ausgewählt, sondern auch dafür, dass sie die fünf göttlichen menschlichen Eigenschaften verkörpern, die einen vollständigen Menschen ausmachen: Körper, Geist, Herz, Mut und Zielstrebigkeit.

Die Mission besteht darin, gute Menschen zu fördern, den ursprünglichen olympischen Geist Griechenlands wiederzubeleben und die nächste Generation durch Exzellenz, Bildung und die Werte, die die westliche Zivilisation geprägt haben, zu inspirieren.

Über die Operation PAME ( – Auf geht’s!) Bewegung

Die Operation PAME ist ein internationaler Aufruf an alle Hellenen, die griechische Diaspora und Philhellenen weltweit, das wahre Licht Griechenlands wiederzubeleben – Einheit, Weisheit, Liebe, Exzellenz und Kreativität.

Ins Leben gerufen von Theometrics Global und unterstützt von den Olympic Angels by Theo, verbindet PAME die Welt wieder mit der Flamme, die im antiken Olympia entzündet wurde und sich durch moderne Bildung, Unternehmertum, Kunst und nachhaltigen Wohlstand fortsetzt.

PAME ist kein Spendenaufruf, sondern eine Einladung, in die Zukunft zu investieren – in Familien, Kinder, Kultur und Gemeinschaft.

Weitere Informationen: theouniverse.io/Travel-and-Entertainment/Theamou

Kontaktinformationen

Direktorin von Theometrics Communications

Marketing – Kommunikation

info@theouniverse.io

212.627.8220

QUELLE: Theometrics Global

Verwandte Bilder

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81975/TheometricsGlobal_1112283_de.003.jpeg

Sam Stathis mit den Olympic Angels, Miss Griechenland, Miss Niederlande, Miss Italien

Sam Stathis mit den Olympic Angels, Miss Griechenland, Miss Niederlande, Miss Italien, bei der Athens Fashion Week TheaMou by MeaDea Runway Show

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81975/TheometricsGlobal_1112283_de.004.jpeg

Paris Valtadoros, Tonia Fousekis, Sam Stathis

Paris Valtadoros, Tonia Fousekis, Sam Stathis auf der Athens Fashion Week 2025

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.