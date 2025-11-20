OMP Miami Conference 2025 – Themenschwerpunkt: Transforming Supply Chain Vision into REAL Impact with Human-AI Synergy

Miami, Florida / ACCESS Newswire / 20. November 2025 OMP, ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Lieferkettenplanungslösungen, konnte bei der OMP REAL Conference 2025 in Miami internationale Supply-Chain-Führungsexperten, Technologieinnovatoren und strategische Partner begrüßen. Bei der Veranstaltung vom 18. bis 19. November wurde gezeigt, wie agentenbasierte KI, entscheidungsorientierte Planung und die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI die Zukunft der Lieferkettenplanung neu gestalten. Als besonderes Highlight wurde UnisonIQ, ein von OMP entwickelter moderner KI-Orchestrierungsrahmen, vorgestellt, der in allen internationalen Lieferketten raschere und intelligentere Entscheidungen ermöglichen soll.

Podiumsdiskussion im Rahmen der OMP-Konferenz

Transforming supply chain vision into REAL impact with human-AI synergy (Wie Synergien zwischen Mensch und KI im Supply-Chain-Sektor Visionen in die Praxis umsetzen)

Führende Fortune-500-Unternehmen berichten über ihre Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Marktführer im Bereich Supply Chain wie Arxada, AstraZeneca, Beiersdorf, Eastman, Johnson & Johnson, Kraft Heinz, Land O’Lakes und Visy überzeugten mit Erfahrungsberichten, die greifbare Ergebnisse lieferten:

– AstraZeneca erläuterte, wie das Unternehmen Unison Planning in allen Geschäftsbereichen weltweit eingeführt und eine entscheidungsorientierte Planung implementiert hat, um die Agilität und Entscheidungssicherheit in einem volatilen Marktumfeld zu verbessern.

– Beiersdorf berichtete darüber, wie KI-gestützte Erkenntnisse Planer in der Lage versetzen, fundiertere und effizientere Entscheidungen entlang der gesamten Lieferkette zu treffen.

– Eastman stellte die Einbindung von Nachhaltigkeitsthemen in zentrale Planungsprozesse vor und veranschaulichte, wie das Unternehmen wirtschaftliche Performance und Umweltziele miteinander in Einklang bringt.

– Teilnehmer von Kraft Heinz, Johnson & Johnson und Land O’Lakes betonten die wachsende Bedeutung von Zusammenarbeit und gemeinsamer Innovation, auf die Unternehmen zurückgreifen, um ihre Lieferketten resilienter und anpassungsfähiger zu machen.

Agentenbasierte KI im Blickpunkt

Unter dem Motto der Konferenz – REAL – Real expertise. Real solutions. Real results – konnten sich die Teilnehmer von den tiefgreifenden Veränderungen in der Lieferkettenplanung durch die KI überzeugen. Der Hauptredner Kevin O’Marah, Mitbegründer und Chief Research Officer von Zero100, teilte spannende Einblicke, wie agentenbasierte und autonome KI die Rolle von Planern grundlegend verändert und die Resilienz der Lieferkette neu definiert.

Das Unison Plaza diente als Innovationsforum, in dem OMP-Experten ihr Produkt Unison Planning samt dem KI-Orchestrierungsrahmen UnisonIQ und dem KI-Assistenten Unison Companion vorstellten. Live-Vorführungen verdeutlichten, wie KI-gestützte Entscheidungsintelligenz für permanente Transparenz, Agilität und Zusammenarbeit über die gesamten Lieferketten hinweg sorgt. Strategische Allianzpartner wie Microsoft Azure, Rulex, Nulogy, EY, Deloitte und Bluecrux präsentierten ihre Innovationen für das Ökosystem, mit denen der digitale Wandel in allen Branchen beschleunigt wird.

Eine durch Fortschritt vereinte Community

Unsere Kunden stehen an der Spitze der Supply-Chain-Innovation, so Paul Vanvuchelen, CEO von OMP. Dank der Synergien zwischen Mensch und KI sind sie in der Lage, die internationalen Lieferketten neu zu definieren und messbare Auswirkungen auf Effizienz, Service und Resilienz zu erzielen. Diese Konferenz hat unsere Community zusammengebracht und unser gemeinsames Engagement für die Gestaltung der Zukunft der Lieferkettenplanung neuerlich unter Beweis gestellt.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen – die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier und Verpackung- profitieren von OMPs einzigartiger Unison PlanningTM.

Kontaktinformationen:

Philip Vervloesem

Chief Commercial & Markets Officer

pvervloesem@omp.com

+1-770-956-2723

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.