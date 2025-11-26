Kupfer – faszinierende Eigenschaften und Chancen für Anleger

Die Kupfernachfrage wird weiter steigen, da besteht Einigkeit. Ein wichtiger Treiber sind die wachsenden Rechenzentren.

Laut einer Studie könnte der steigende Kupferbedarf der Rechenzentren das jährliche Defizit bis 2035 bis auf sechs Millionen Tonnen ansteigen lassen. Auch der Ausbau von Stromnetzen und erneuerbaren Energien wie etwa die Windenergie treiben die Nachfrage an. Kupfer gehört zu den vielfältigsten Rohstoffen in der Industrie. In diesen Bereichen wird mit einer Verdopplung des Bedarfs gerechnet. Dabei scheint sich ein Engpass am Kupfermarkt abzuzeichnen.

Es fehlen ausreichende Neuentdeckungen, während bei bestehenden Anlagen die Erzqualitäten sinken. Die Bereiche, in denen Kupfer verbaut wird, sind immens groß. Ob als Legierung, beispielsweise in Armaturen oder im Schiffsbau, in Kabeln im Telekommunikationsbereich und in der Computertechnik und auch für die Herstellung der Lithium-Ionen-Batterien, Kupfer ist praktisch allgegenwärtig. So ist der Kupferverbrauch auch in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. In diesem Jahr haben die meisten Industriemetalle Gewinne für sich verbuchen können, dabei konnte besonders Kupfer ordentlich im Preis zulegen.

Aktuell ist der Preis des rötlichen Metalls nahe am Rekordhoch von mehr als 11.000 US-Dollar je Tonne. Produktionsausfälle, ein schwaches Produktionswachstum in den vergangenen Jahren sowie ein steigender Bedarf lassen ein Defizit immer wahrscheinlicher werden. Dies gilt besonders auch dann, wenn sich der wichtige Bausektor in China wieder erholt. Die dortige Regierung soll bereits über weitere Stimulierungsmaßnahmen für den Baubereich nachdenken. Investitionen in Unternehmen mit Kupfer in den Projekten sollten sich mit Blick auf die Zukunft lohnen.

Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ – besitzt Projekte mit Kupfer und Gold in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Meridian Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

