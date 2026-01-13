TempraMed schließt eine vollständig gezeichnete Privatplatzierung in Höhe von 2,5 Millionen C$ ab

Vancouver, BC – 12. Januar 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen), ein Innovator im Bereich Medizintechnik, der die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten vollständig gezeichneten, nicht vermittelten Privatplatzierung (das Angebot) bekannt zu geben. Dabei wurden 3.322.153 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,76 $ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 2.524.836,28 C$ entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Bestand des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem Aktienkaufwarrant des Unternehmens (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber des Warrants bis zum 12. Juli 2027 zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 1,00 $ pro Warrant-Aktie.

Der Abschluss dieser stark nachgefragten Eigenkapitalfinanzierung mit signifikanter institutioneller Beteiligung ist eine eindeutige Bestätigung der Strategie, Technologie und Dynamik von TempraMed, sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen zentrale Wachstumsmeilensteine umgesetzt – darunter die Expansion in mehrere internationale Märkte, der Abschluss hochwertiger Vertriebspartnerschaften sowie die Erweiterung des Produktportfolios – und damit eine zunehmend beschleunigte Nachfrage sowohl bei Kunden als auch bei Investoren ausgelöst. Die große Resonanz auf diese Finanzierung spiegelt das wachsende institutionelle Vertrauen in unsere Vision wider, TempraMed zu einem globalen führenden Anbieter von Lösungen zur Temperaturkontrolle von Medikamenten zu machen. Mit dem zusätzlichen Kapital konzentrieren wir uns auf eine disziplinierte Umsetzung: die Ausweitung unserer kommerziellen Reichweite, die Einführung neuer Produkte und den nachhaltigen Aufbau von Aktionärswert, während wir uns auf einen kritischen, globalen Bedarf im Gesundheitswesen konzentrieren.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot als Working Capital und zum Ausbau seines Warenbestands zu verwenden, um sicherzustellen, dass es Aufträge innerhalb seines wachsenden Vertriebsnetzes erfüllen kann.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von 146.536,15 $ in bar und gab 189.307 Aktien (die Vermittleraktien) sowie 1.500 Aktienkaufwarrants des Unternehmens (die Vermittler-Warrants) aus. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Vermittler bis zum 12. Juli 2027 zum Kauf einer Aktie (jeweils eine Vermittler-Warrant-Aktie) zu einem Preis von 1,00 $ pro Vermittler-Warrant-Aktie.

Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 12. Mai 2026 abläuft.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nur in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiervorschriften einzelner Bundesstaaten oder gemäß den Ausnahmeregelungen davon angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Ergebnisse der Jahreshauptversammlung

Das Unternehmen teilt außerdem mit, dass die im Management-Informationsrundschreiben vom 10. November 2025 für die ordentliche und außerordentliche Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens (die Jahreshauptversammlung) genannten Kandidaten zu Direktoren des Unternehmens gewählt wurden. Über 42 % aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens waren auf der Hauptversammlung vertreten. Die Aktionäre stimmten der Wiederwahl von Ilan Cohen, Ron Nagar, Nancy Goertzen, John Sinclair und Julia Becker als Direktoren zu. Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass die Aktionäre des Unternehmens Ran Enoch in das Board gewählt haben.

Herr Enoch ist ein digitaler Unternehmer, Führungskraft und Berater mit über 20 Jahren Erfahrung mit Online-Unternehmen, Start-ups, der Leitung von Unternehmen und Regierungskunden. Ran verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Akquisition und dem Management etablierter digitaler Vermögenswerte sowie in der Abwicklung von E-Commerce-Verkäufen in Höhe von über 1 Milliarde US$, Webentwicklungsinitiativen und Investitionen in Start-ups. Ran schloss sein Studium an der Ben-Gurion-Universität mit einem MBA mit Auszeichnung bzw. am Technion – Israel Institute of Technology mit einem B.Sc. in Ingenieurwissenschaften ab.

Die Aktionäre der Versammlung genehmigten außerdem die Ernennung von MNP LLP zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens und die Verabschiedung des Equity Incentive Plan des Unternehmens, gemäß dem das Unternehmen bis zu 14.687.069 Aktienoptionen, Restricted Share Units, Deferred Share Units und Performed Share Units an berechtigte Teilnehmer ausgeben kann, vorbehaltlich der Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung wurden am 19. Dezember 2025 im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, von der FDA zugelassene, raumfahrttaugliche und problemlos zu handhabende Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bewährten Produktlinie – darunter VIVI Cap und VIVI Epi – und einer in Vorbereitung befindlichen intelligenten Technologieplattform ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente – überall und jederzeit. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien treibt TempraMed die Zukunft des Medikamentenschutzes und der Therapietreue voran.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, prognostizieren, schätzen, erwarten, Strategie, zukünftig, wahrscheinlich, könnte, sollte, wird und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind Aussagen zu Informationen über zukünftige Pläne, Erwartungen und Ziele des Unternehmens insgesamt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen kann seine Pläne, Prognosen oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Angemessenheit unseres Cashflows und unserer Erträge, die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite, Entwicklungen und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die Verbraucherstimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, staatliche Vorschriften, Wettbewerb, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen, die Auswirkungen technologischer und sozialer Veränderungen auf die Produkte und die Branche.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

