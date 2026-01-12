Small-Cap-News zu American Tungsten: Mit Wolfram auf dem Weg zum Giganten

Highlights:

– Historische Wolfram Mine in den USA – Start der Produktion geplant

– Wolfram in einer einzigartigen Hausse

– Erfolgreiche Finanzierung: Knapp 18 Mio. CAD zu 2,58 Cad

– Bohrergebnisse in Kürze erwartet

– Unterbewertung: Marktkapitalisierung von 100. Mio. CAD

Auf dem Weg zum ersten Wolfram-Produzenten in den USA

American Tungsten Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf aussichtsreiche Wolfram- und Magnetitprojekte in Nordamerika. Im Mittelpunkt steht das fortgeschrittene IMA-Minenprojekt im US-Bundesstaat Idaho, das gezielt in Richtung einer kommerziellen Wiederaufnahme der Produktion entwickelt wird.

Das Projekt befindet sich in einem bergbaufreundlichen Rechtsraum und umfasst eine ehemals produzierende Wolfram-, Silber- und Molybdänlagerstätte innerhalb des Idaho-Porphyrgürtels. Die Mine liegt auf privaten, patentierten Bergbauclaims und gilt als genehmigungsfähig. Vor dem Hintergrund der wachsenden Knappheit kritischer Metalle in Nordamerika bietet das Unternehmen eine kurzfristige Chance zur Wiederinbetriebnahme einer klar definierten mineralisierten Intrusion.

Im Dezember 2025 begann das Phase-1-Bohrprogramm, das darauf abzielt, die bekannten Adern weiter zu definieren und damit die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase zu schaffen. Das Unternehmen kommuniziert, dass diese Arbeiten den Weg zur kommerziellen Produktion 2026 ebnen sollen.

Warum ist Wolfram für die USA so wichtig?

1. Unverzichtbar für Militär und Rüstungsindustrie

Wolfram hat den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle und ist extrem hart. Deshalb wird es unter anderem verwendet für:

– panzerbrechende Munition

– Raketen- und Flugzeugtechnik

– hitzebeständige Legierungen

– Waffenläufe und Schutzpanzerungen

Ohne Wolfram sind viele moderne Waffensysteme nicht herstellbar. Für das US-Verteidigungsministerium ist das Metall daher ein kritischer Rohstoff.

2. Schlüsselrohstoff für Hightech und Industrie

Auch außerhalb des Militärs ist Wolfram unverzichtbar, z.B. für:

– Halbleiter- und Chipproduktion

– Elektromobilität

– Luft- und Raumfahrt

– Maschinenbau und Werkzeugindustrie

– Energietechnik

Nahezu jede Hochtechnologie-Nation ist auf Wolfram angewiesen.

Stabile Nachfrage nach Wolfram in den nächsten Jahren

China kontrolliert über 82% der globalen Produktion und mehr als die Hälfte der bekannten Reserven. Exportkontrollen und strengere Minenquoten haben das Angebot weiter eingeschränkt, was zu einer Reduzierung der Exporte führt (z.B. sanken die APT-Exporte aus China 2025 auf minimale Mengen). Zudem wird die jährliche Wachstumsrate des globalen Angebots auf nur 2,5% in den nächsten 3-5 Jahren geschätzt.

Auf der Nachfrageseite hingegen ist mit einem deutlichen Wachstum zu rechnen, nicht nur aus dem militärischen Bereich. Für Bohrausrüstung und Präzisionswerkzeuge ist Wolfram unersetzlich – ca. 31% des Bedarfs kommen aus diesem Sektor. Zudem wird Wolfram für die Automobilindustrie stärker nachgefragt, aber auch für Halbleiter und Photovoltaik. Insgesamt ist mit einem kontinuierlichen Wachstum von 6-8% pro Jahr in den nächsten fünf Jahren zu rechnen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82453/smallcap-Tung-IRWpress12.01.2026.001.png

Der Preis für Tungsten hat sich innerhalb eines Jahres verdreifacht und bietet weiteres Aufwärtspotenzial. Ein Ende der Fahnenstange ist nicht abzusehen.

Fazit: Weiter enormes Aufwärtspotenzial

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82453/smallcap-Tung-IRWpress12.01.2026.002.png

Durch den aktuellen Boom und die besonders große Nachfrage aus den USA ist mit einem raschen Neustart der Mine zu rechnen. Regulatorisch und finanziell sollte es keine Probleme geben. Eine Kreditlinie für den Start der Produktion über 20 Mio.USD ist bereits vorhanden, zudem verfügt die Gesellschaft über 20 Mio.USD Cash.

Die Durchschnittsgehalte lagen bei ca. 0,5% Tungstendioxid. Zudem ist die Liegenschaft auch durch einen hohen Silbergehalt von 60g/t Silber interessant. Bei einer geplanten 500Tonnen/Tag-Mühle könnten ca. 8% des US-Bedarfs gedeckt werden. In Kürze werden zudem die neuesten Bohrergebnisse erwartet, die mit Spannung verfolgt werden.

Attraktive Einstiegschance:

Nach dem Rücksetzer vom Hoch bei fast 5CAD notiert die Aktie aktuell bei etwa 2,00CAD, was unter dem Niveau der letzten Finanzierung bei 2,56CAD liegt. Neue Höchststände in den nächsten Monaten sind gut möglich.

Erstempfehlung am 12.01.2026 bei 2,00 CAD

Autor: Andreas Schmidt

Unternehmensinformationen:

– Land: Kanada

– Geschäft: Wolfram und Silber Explorer

– CEO: Ali Haji

– Kontakt:

o +1 (416) 300-7398

o 1500, 1055 West Georgia Street

o Vancouver, BC V6E 4N7

o CA

o americantungstencorp.com/

o ir@americantungstencorp.com

Risikohinweis / Wichtige Anlegerinformationen

Allgemeine Unternehmensrisiken

Die dargestellten Informationen betreffen Unternehmen, deren Geschäftsentwicklung mit erheblichen Risiken verbunden ist. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das jeweilige Geschäftsmodell nicht wie geplant umsetzen lässt. Insbesondere besteht das Risiko, dass die erzielten Erlöse nicht ausreichen, um nachhaltig positive Ergebnisse oder einen positiven Deckungsbeitrag zu erwirtschaften. Konjunkturelle Schwankungen, verändertes Konsumverhalten sowie externe wirtschaftliche Faktoren können die Geschäftsentwicklung zusätzlich negativ beeinflussen.

Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken

Die Gesellschaften sind unter Umständen fortlaufend auf die Zuführung externer Finanzmittel angewiesen. Der Fortbestand des Geschäftsbetriebs kann davon abhängen, ob es gelingt, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Konditionen zu sichern. Sollte dies nicht möglich sein, kann dies die Umsetzung der Geschäftsstrategie erheblich beeinträchtigen oder gefährden. Die zukünftige Finanzierung ist unter anderem abhängig vom Kapitalmarktumfeld, der Entwicklung des Aktienkurses sowie der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Unerwartete Marktereignisse oder erhöhte Volatilität können die Kapitalaufnahme erheblich erschweren oder unmöglich machen.

Risiken von Kapitalanlagen

Die dargestellten Informationen richten sich nicht an Anleger mit geringer Risikotragfähigkeit. Kapitalanlagen in Aktien oder vergleichbare Wertpapiere sind mit erheblichen Risiken verbunden und können bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Investitionen sollten ausschließlich mit frei verfügbaren Mitteln erfolgen, die nicht für die Sicherung des Lebensunterhalts oder zur Altersvorsorge benötigt werden.

Es besteht keine Gewähr, dass Wertpapiere jederzeit oder zu einem bestimmten Preis über die Börse veräußert werden können. Unter Umständen kann ein Verkauf nur eingeschränkt oder über einen längeren Zeitraum möglich sein.

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die in diesem Newsletter veröffentlichten Informationen stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) oder anderer einschlägiger Vorschriften dar. Sie dienen ausschließlich der allgemeinen Information.

Alle Angaben beruhen auf Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen wird jedoch nicht übernommen.

Informationsquellen und Analysegrundlagen

Zur Analyse der dargestellten Unternehmen werden unter anderem öffentlich zugängliche Informationen herangezogen, insbesondere Geschäftsberichte sowie behördliche Veröffentlichungen wie SEC- oder SEDAR-Filings. Darüber hinaus können Gespräche mit Vertretern der Unternehmen geführt werden. Diese Informationen stellen jedoch keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar.

Bei Rohstoffunternehmen werden unter anderem das Vorhandensein von nach NI-43-101 (kanadischer Standard) geprüften Ressourcen und Reserven, die wirtschaftliche Abbaufähigkeit sowie die vorhandene Infrastruktur berücksichtigt. Auch diese Faktoren unterliegen Unsicherheiten und können sich jederzeit ändern.

Bewertungsmethodik

Die Bewertung von Unternehmen basiert auf einer Analyse des jeweiligen Marktumfelds, der Wettbewerbssituation sowie der erwarteten Marktentwicklung. Dabei werden unter anderem Kennzahlen wie erwartete Umsätze, Umsatz je Aktie sowie prognostizierte Ergebnisse herangezogen. Ergänzend erfolgt ein Vergleich mit ausgewählten Wettbewerbsunternehmen (Peer-Group-Vergleich).

Prognosen und Kursziele stellen keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung dar. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den dargestellten Erwartungen abweichen.

Schlussbestimmung

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für materielle oder immaterielle Schäden, die aus der Nutzung der bereitgestellten Informationen entstehen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Anleger sollten vor einer Investitionsentscheidung eine unabhängige und qualifizierte Beratung, beispielsweise durch einen zugelassenen Finanzberater, in Anspruch nehmen.

Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte

Die Herausgeberin erhält eine Vergütung für die Erstellung und Verbreitung dieser Ausgabe von Small Cap News. Der Auftraggeber handelt im Interesse des Emittenten der besprochenen Wertpapiere oder eines Aktionärs des betreffenden Unternehmens. Aktien von American Tungsten Corp. befinden sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Small Cap News, der GCM Global Capital Management GmbH oder verbundenen Unternehmen. Für diese Veröffentlichung wurde eine Vergütung gezahlt.

Haftungshinweis

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

