TempraMed meldet die Erteilung eines indischen Designpatents für sein VIVI Cap Smart-Produkt

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der kontinuierlichen globalen IP-Strategie, der den Schutz von VIVI Cap Smart auf internationalen Märkten erweitert

Highlights

– Das erteilte Patent schützt das Design von VIVI Cap Smart in wichtigen internationalen Wachstumsmärkten

– Stärkt die Position des Unternehmens im Bereich geistiges Eigentum in einem der weltweit größten Gesundheits- und Verbrauchermärkte

– Unterstützt die Vermarktungsstrategie und strategische Gespräche mit Geräteherstellern

– Die Laufzeit des Designschutzrechts endet am 16. Mai 2039

– Das Unternehmen geht Finanzierungsvereinbarungen ein, um die Bestandsbildung für ein wachsendes Portfolio zu unterstützen

Vancouver, BC – 14. Mai 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich bekannt zu geben, dass das indische Designschutzrecht Nr. 417105-001 (das Design) für VIVI Cap Smart nun offiziell vom indischen Patentamt erteilt wurde.

Das Design schützt wichtige Designaspekte des VIVI Cap Smart-Produkts des Unternehmens, dessen weltweiter Verkauf bereits begonnen hat. VIVI Cap Smart baut auf dem Erfolg des ursprünglichen VIVI Cap-Produkts auf, das Insulin und GLP-1-Pens kontinuierlich vor Temperaturschwankungen schützt, ohne dass ein Eingreifen des Benutzers oder eine Wartung erforderlich ist. Wenn Insulin und GLP-1 Temperaturen ausgesetzt werden, die von der Raumtemperatur abweichen, kann dies die Wirksamkeit des Arzneimittels beeinträchtigen oder es beschädigen, was zu einer suboptimalen Behandlung führen kann. Mit seiner proprietären Technologie in Raumfahrtqualität schützt das Produktportfolio von TempraMed Insulin und andere lebenswichtige Medikamente vor Beeinträchtigungen, wodurch sowohl Medikamentenverluste als auch negative Auswirkungen auf Patienten reduziert werden.

VIVI Cap Smart bietet eine integrierte digitale Ebene zur Unterstützung des täglichen Medikamentenmanagements, weil Anwender die Injektionszeitpunkte automatisch verfolgen und über eine optionale verbundene mobile Anwendung die Insulinanwendung präzise protokollieren können. Diese wichtigen Daten können gespeichert, nachverfolgt und mit Gesundheitsdienstleistern geteilt werden, um einen integrierten Behandlungsplan zu gewährleisten.

Ohne den Umfang des Designs einzuschränken, gehören zu den Elementen der von TempraMed entwickelten Architektur für Wärmedämmung und intelligente Überwachung beispielsweise:

– Kontinuierlicher Temperaturschutz für das Medikament

– Tragbar, langlebig und einfache Handhabung

– Integrierter Timer und Elektronik zur Unterstützung der Therapie-Einhaltung und Fernüberwachung

Diese Funktionen positionieren VIVI Cap Smart an der Schnittstelle von häuslicher Gesundheitsversorgung, digitaler Gesundheit und vernetzten medizinischen Geräten und unterstützen die Strategie von TempraMed, über den Schutz einer einzelnen Injektion hinaus skalierbare, multiformatige Medikamentenmanagementlösungen zu entwickeln.

Indien ist mit rund 89,8 Millionen Erwachsenen, die heute an Diabetes erkrankt sind, einer der bedeutendsten Diabetesmärkte der Welt und diese Zahl wird bis 2050 voraussichtlich 156,7 Millionen erreichen diabetesatlas.org/data-by-location/country/india

, sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. Die Gewährung unseres indischen Designschutzes ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen IP-Strategie von TempraMed und stärkt unsere Fähigkeit, VIVI Cap Smart in einem Markt zu vermarkten, in dem Millionen von Patienten täglich auf temperaturempfindliche injizierbare Medikamente angewiesen sind. Während TempraMed seine globale Präsenz in Nordamerika, Europa, Asien und anderen wachstumsstarken Gesundheitsmärkten ausbaut, ist der Schutz unserer Kerninnovationen unerlässlich, um langfristig einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, das Vertrauen der Partner zu stärken und einen dauerhaften Shareholder Value zu schaffen. Ein starker Patent- und Designschutz ermöglicht es uns, unsere Technologie zu verteidigen, die Kommerzialisierung zu beschleunigen und unser Ziel zu verfolgen, ein weltweit führender Anbieter im Bereich temperaturkontrolliertes Medikamentenmanagement zu werden.

Die Erteilung des indischen Designpatents erweitert das wachsende Portfolio von TempraMed an erteilten Patenten und Designs in wichtigen internationalen Jurisdiktionen, einschließlich kürzlich erteilter Schutzrechte in weiteren bedeutenden internationalen Märkten. Zusammen untermauern diese Meilensteine die mehrjährige Strategie des Unternehmens, weltweit zu expandieren, neue Produktkategorien einzuführen und Partnerschaften in Gesundheitssystemen, Apothekennetzwerken und Ökosystemen für Medizinprodukte auszubauen.

Dank einer starken Grundlage patentierter, FDA-registrierter Technologien und zunehmender Validierung durch medizinische Fachkräfte und Vertriebspartner weltweit, einschließlich der Validierung des ROI-Modells für Krankenkassen, das von Hunderten medizinischen Fachkräften bestätigt wurde, die TempraMeds VIVI Cap Patienten empfehlen, finden Sie weitere Informationen zur ROI-Validierung von VIVI Cap in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. März 2026. TempraMed verfolgt sein Ziel, die Sicherheit, Wirksamkeit und Zugänglichkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten, unbeirrt weiter.

Royalty-Kaufvereinbarung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine am 11. Mai 2026 abgeschlossene Royalty-Kaufvereinbarung (die erneuerte RPA) mit einem unabhängigen Käufer (der Käufer) verlängert hat. Die erneuerte RPA ersetzt die zuvor zwischen dem Unternehmen und dem Käufer am 6. Oktober 2023 abgeschlossene (und geänderte) Royalty-Kaufvereinbarung, wobei die Bedingungen der erneuerten RPA im Wesentlichen denen der ursprünglichen Vereinbarung entsprechen, die im geprüften konsolidierten Jahresabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr offengelegt sind.

Im Rahmen der erneuerten RPA hat sich der Käufer verpflichtet, an das Unternehmen 500.000 US$ zu zahlen (ausgezahlt als Netto-Barzahlung von etwa 365.000 US$ nach Verrechnung des ausstehenden Saldos aus der vorherigen Vereinbarung), im Austausch für das Recht, 10 % der Konzernumsätze des Unternehmens zu erhalten, zusammen mit einer wiederkehrenden monatlichen Servicegebühr sowie einer einmaligen Verwaltungsgebühr. Die Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen der erneuerten RPA sind durch ein fortlaufendes Sicherungsrecht an im Wesentlichen sämtlichen Vermögenswerten des Unternehmens besichert. Die erneuerte RPA enthält außerdem Negativverpflichtungen, die die Fähigkeit des Unternehmens einschränken, zusätzliche Verbindlichkeiten von mehr als 1.000.000 US$ einzugehen, Vermögenswerte außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs zu veräußern, sowie weitere übliche Vereinbarungen und Kündigungs- bzw. Verzugsklauseln. Das Unternehmen kann alle im Rahmen der erneuerten RPA ausstehenden Beträge jederzeit nach dem 11. August 2026 zurückzahlen, vorbehaltlich einer 30-tägigen Mitteilung an den Käufer.

Das Unternehmen wird die Mittel aus der erneuerten RPA zur Unterstützung seines Lagerbestands verwenden.

Weitere Einzelheiten zur vorherigen Lizenzkaufvereinbarung sind in Note 7(b) des geprüften konsolidierten Jahresabschlusses des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr enthalten, die im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bereits auf dem Markt erhältlichen Produktlinie – darunter VIVI CapTM, VIVI Cap SmartTM, VIVI EpiTM und VIVI MedTM – ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente – überall und jederzeit. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien wird TempraMed seine globale Expansion fortsetzen, um Lösungen für den Medikamentenschutz und die Therapietreue anzubieten.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE HAT DIESE PRESSEMITTEILUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DEREN GENAUIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT; EBENSO WENIG HAT DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER DER CSE DIES GETAN ODER ÜBERNIMMT ER EINE SOLCHE VERANTWORTUNG.

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Wörtern wie voraussehen, glauben, erwarten, beabsichtigen, könnte, planen, wird, sollte, Strategie, Zukunft, potenziell und ähnlichen Ausdrücken oder an Aussagen über Ereignisse oder Umstände zu erkennen, die in der Zukunft eintreten könnten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressmitteilung gehören unter anderem Aussagen hinsichtlich: der Fähigkeit des Unternehmens, das indische Designschutzrecht aufrechtzuerhalten, einschließlich der Zahlung von Aufrechterhaltungsgebühren und aller sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Designschutzrechts; des erwarteten Umfangs und der Stärke der Position des Unternehmens im Bereich des geistigen Eigentums in Indien und weltweit; der Vermarktungsstrategie des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Rolle des Designschutzrechts bei der Unterstützung der Vermarktung; der Pläne des Unternehmens, potenzielle strategische Partnerschaften anzustreben, unter anderem mit potenziellen Partnern für die Vermarktung; der erwarteten Marktchancen für VIVI Cap Smart in Indien und ganz Asien; der Pläne des Unternehmens, in den Bereich für Mehrfachdosen- und Mehrformat-Medikamentenaufbewahrungssysteme zu expandieren; der Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktkategorien zu entwickeln und sein globales IP-Portfolio zu erweitern; der erwarteten Vorteile der Produkte des Unternehmens für Patienten, Ärzte und Gesundheitssysteme; der vom Unternehmen beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus der erneuerten RPA; der Fähigkeit des Unternehmens, die Auflagen und sonstigen Verpflichtungen aus der erneuerten RPA zu erfüllen; und der Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Einnahmen zu erzielen, um seinen Verpflichtungen aus der erneuerten RPA nachzukommen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen, Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Annahme, dass das erteilte Designschutzrecht einen sinnvollen kommerziellen Schutz bietet; die Annahme, dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um seine Kommerzialisierungs- und IP-Strategien umzusetzen; die Annahme, dass geeignete Kommerzialisierungspartner zu akzeptablen Bedingungen gefunden und unter Vertrag genommen werden; dass die Marktbedingungen in Indien und Asien die Nachfrage nach den Produkten und der Technologieplattform des Unternehmens stützen werden; dass Ärzte, Händler und andere Interessengruppen die Produkte des Unternehmens weiterhin unterstützen werden; dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen aus der erneuerten RPA weiterhin nachkommen wird; dass das Unternehmen ausreichende Einnahmen erzielen wird, um seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Lizenzgebühren und Servicegebühren gemäß der erneuerten RPA nachzukommen; und dass keine Vertragsverletzung im Rahmen der erneuerten RPA eintreten wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Versäumnis, die erforderlichen Formalitäten für die Erteilung oder Aufrechterhaltung des Designschutzrechts zu erfüllen; Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums in ausländischen Rechtsordnungen, einschließlich Indien; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; Änderungen der regulatorischen Anforderungen oder der Regierungspolitik; die Fähigkeit des Unternehmens, Vermarktungspartner zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu finden und zu gewinnen; das Risiko, dass das Designschutzrecht oder andere Rechte an geistigem Eigentum nicht zu kommerziellen Verkäufen, Umsätzen oder Partnerschaften führen; das Risiko, dass Statistiken oder Daten Dritter bezüglich Patientengruppen und Marktchancen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, möglicherweise nicht die tatsächliche Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens widerspiegeln; Wettbewerbsentwicklungen bei der temperaturkontrollierten Lagerung von Medikamenten und bei intelligenten Kühltechnologien; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; das Risiko einer Vertragsverletzung im Rahmen der erneuerten RPA und die daraus resultierenden vorzeitigen Rückzahlungsverpflichtungen; die durch die Negativklauseln in der erneuerten RPA auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Verbindlichkeiten einzugehen, andere umsatzbasierte Finanzierungen abzuschließen oder bestimmte Unternehmenstransaktionen durchzuführen; die Auswirkungen des im Rahmen der erneuerten RPA gewährten Sicherungsrechts auf die Vermögenswerte des Unternehmens; die Cross-Default-Klauseln in der erneuerten RPA, die im Falle eines Verzugs im Rahmen anderer Vereinbarungen eine vorzeitige Fälligkeit auslösen könnten; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen, wie in seinem geprüften Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr dargelegt; und sonstige Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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