TempraMed schließt Partnerschaft mit Israels führender Apothekenkette Super-Pharm und startet landesweite Produkteinführung

Super-Pharm betreibt Filialen im ganzen Land und erreicht jährlich Millionen von Verbrauchern

Vancouver, BC – 10. Februar 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) (TempraMed oder das Unternehmen), ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, die Einführung seiner Produkte bei Super-Pharm bekannt zu geben, Israels größter und führender Apotheken- und Gesundheitshandelskette. Super-Pharm betreibt Filialen im ganzen Land und erreicht jährlich Millionen von Verbrauchern.

Durch die Einführung werden TempraMeds Produkte zum Schutz vor Temperaturschwankungen für Patienten, die Insulin, Adrenalin-Autoinjektoren und andere temperaturempfindliche Medikamente verwenden, über eine der vertrauenswürdigsten Gesundheitsplattformen des Landes allgemein zugänglich.

Diese Expansion stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Vermarktung für TempraMed dar. Sie erhöht den Bekanntheitsgrad, verbessert den Zugang am Point of Care, die Aufklärung über die Produkte und erhöht das Potenzial für die Akzeptanz durch die Verbraucher in einem Kernmarkt, in dem chronische Erkrankungen wie Diabetes und anaphylaktische Reaktionen weit verbreitet sind.

Dies ist ein bedeutender kommerzieller Wendepunkt für TempraMed. Wir setzen unsere klare Vermarktungsstrategie in Israel, einem für uns wichtigen Kernmarkt, sowie auf globaler Ebene konsequent weiter um, sagte der CEO von TempraMed, Ron Nagar. Super-Pharm ist aus dem Gesundheitswesen in Israel nicht mehr wegzudenken. Die Einführung unserer Produkte bei Super-Pharm erweitert unsere Reichweite bei den Verbrauchern erheblich und stärkt die Position von TempraMed als Marktführer im Bereich des persönlichen Temperaturmanagements temperaturempfindlicher Medikamente. Dies ist ein weiterer Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie, über stark frequentierte Einzelhandels- und Gesundheitskanäle zu expandieren. Durch die landesweite Einführung unserer Produkte in Apotheken haben wir nun Zugang zu Millionen potenzieller Kunden in ganz Israel sowie zu großen HMO-Kunden.

Strategische Bedeutung

Die Einführung bei Super-Pharm ergänzt die jüngsten Expansionen von TempraMed im institutionellen Bereich und im Apothekenbereich und untermauert darüber hinaus die klar definierte Multi-Channel-Vertriebsstrategie des Unternehmens. Dazu gehören:

– Globale Kostenträger im Gesundheitswesen, Netzwerke und HMOs

– Nationale Apothekenketten in Kernmärkten

– Online- und Direktvertriebsplattformen

Die Platzierung bei Super-Pharm bietet eine Kombination aus Produktzugänglichkeit, Aufklärung und Validierung und unterstützt so eine nachhaltige Nachfrage und Wiederholungskäufe. Zusammen mit der kürzlich erfolgten Einführung bei Maccabi Pharm sorgt dies für die Akzeptanz und Unterstützung durch zwei bedeutende landesweite Apothekenketten und stärkt die Markenführerschaft von TempraMed im Bereich Medikamentenschutz.

Das Unternehmen betrachtet Israel als strategischen Markt für die Einführung und Validierung im Hinblick auf eine breitere internationale Expansion. Dabei dienen erfolgreiche Einzelhandels-Einführungen als Modell für weitere Partnerschaften in Europa, Nordamerika und anderen wachstumsstarken Regionen.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bereits auf dem Markt erhältlichen Produktlinie – darunter VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med – ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente – überall und jederzeit. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien wird TempraMed seine globale Expansion fortsetzen, um Lösungen für den Medikamentenschutz und die Therapietreue anzubieten.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie voraussichtlich, beabsichtigen, planen, Ziel, anstreben, glauben, prognostizieren, schätzen, erwarten, Strategie, zukünftig, wahrscheinlich, könnte, sollte, wird und ähnlichen Verweisen auf zukünftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind unter anderem Aussagen zu: den erwarteten Vorteilen und dem Umfang des Rollouts in den Apotheken von Super-Pharm in Israel; der Fähigkeit des Unternehmens, das Verbraucherbewusstsein, die Aufklärung und die Akzeptanz seiner Produkte durch nationale Apotheken-Einzelhandelskanäle zu fördern; Erwartungen hinsichtlich der nachhaltigen Nachfrage und wiederholter Kundenkäufe infolge der Partnerschaft mit Super-Pharm; der Fähigkeit des Unternehmens, über institutionelle Gesundheitskanäle zu expandieren, darunter HMOs, Kostenträger und zusätzliche Apothekenpartner; der Stärkung der Markenpräsenz des Unternehmens und der Führungsposition in der Kategorie des Temperaturschutzes von Medikamenten; der Multi-Channel-Vertriebsstrategie des Unternehmens, einschließlich globaler Kostenträger im Gesundheitswesen, nationaler Apothekenketten und Direct-to-Consumer-Plattformen; der Verwendung des israelischen Marktes als strategischer Markt für die Einführung und Validierung im Vorfeld einer breiteren internationalen Expansion und der Fähigkeit des Unternehmens, das Einzelhandel-Rollout-Modell in Europa, Nordamerika und anderen wachstumsstarken Regionen umzusetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Garantien für zukünftige Leistungen. Sie basieren vielmehr ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der Zukunft unseres Geschäfts, zukünftiger Pläne und Strategien, Prognosen, erwarteter Ereignisse und Trends, der Wirtschaft und anderer zukünftiger Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie den innewohnenden Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse und unsere Finanzlage können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen, sind unter anderem die folgenden: die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsbeziehung mit Super-Pharm aufrechtzuerhalten und auszubauen; Risiken im Zusammenhang mit dem Erfolg und der Skalierbarkeit des Rollouts im nationalen Apothekeneinzelhandel; die Fähigkeit des Unternehmens, eine nachhaltige Verbrauchernachfrage und wiederholte Käufe über das Apothekennetzwerk von Super-Pharm zu generieren; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Partnerschaften mit Apothekenketten, HMOs, Kostenträgern und institutionellen Partnern in Israel und international zu sichern; Risiken im Zusammenhang mit der Marktakzeptanz und der Akzeptanz der Temperaturschutzprodukte des Unternehmens durch Verbraucher und Gesundheitsdienstleister; die Fähigkeit des Unternehmens, die Lieferkette, die Logistik und den Vertrieb über ein nationales Apotheken-Einzelhandelsnetzwerk zu verwalten; Regulierungs- und Compliance-Risiken in Israel und anderen internationalen Märkten; die Angemessenheit des Cashflows und der Erträge des Unternehmens zur Unterstützung der laufenden Kommerzialisierungsbemühungen; die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen und/oder Kredite; der Wettbewerb durch bestehende oder neue Marktteilnehmer auf dem Markt für temperaturkontrollierte Medikamentenlagerung; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage in Israel und weltweit; Wechselkursschwankungen; der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater; sowie andere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben ihre Basis ausschließlich in Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, ob schriftlich oder mündlich, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TempraMed Technologies Ltd.

Ron Nagar

2600 – 1066 W Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@tempramed.com

Pressekontakt:

TempraMed Technologies Ltd.

Ron Nagar

2600 – 1066 W Hastings Street

V6E 3X1 Vancouver, BC

email : info@tempramed.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.