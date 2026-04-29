Solutiance AG: 11 neue Kunden, Auftragseingang steigt

Potsdam (IRW-Press/29.04.2026) –

* Auftragseingang Q1 bei 1,4 MEUR (+17%)

* Umsatz Q1 wetterbedingt bei 1,0 MEUR (-38%)

* EBT Q1 wetterbedingt bei -0,3 MEUR

* 11 neue Kunden (2025 Q1: 3)

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), KI-gestützter Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat den Auftragseingang im ersten Quartal um +17% auf 1,4 MEUR (2025 Q1: 1,2 MEUR) gesteigert. Aufgrund schlechter Wetterverhältnisse in Januar und Februar konnte ein großer Teil des Auftragsbestandes nicht planmäßig umgesetzt werden. Die Zahl der Neukunden konnte deutlich gesteigert werden.

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 konnten Leistungen mit einem Gesamtvolumen von 1,0 MEUR umgesetzt werden. Dies entspricht einem Rückgang von 38% gegenüber dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (1,6 MEUR). Davon entfielen 0,8 MEUR auf Services im Bereich „Dachmanagement 4.0“ und 0,2 MEUR auf Services im Bereich „Betreiberpflichten-Controlling“. Die Umsatzverschiebung hat auch zur Folge, dass das erste Quartal mit einem EBT von -0,3 MEUR abgeschlossen wurde. Dazu Emmerich Mohacsi, COO: „Zu Beginn des Jahres waren die Temperaturen fast durchgehend zu niedrig, um Arbeiten an Dächern durchzuführen. Unsere Auftragsbücher sind aber gut gefüllt. Wir werden das im zweiten Quartal aufholen.“

Neben dem Auftragseingang konnte auch die Zahl der Neukunden auf insgesamt 11 im ersten Quartal gesteigert werden. Der Anstieg ist vor allem auf die Umstrukturierungsmaßnahmen im Vertrieb zurückzuführen. Im letzten Jahr hatte das Unternehmen ein weiteres Vertriebsteam aufgesetzt, das sich ausschließlich auf die Gewinnung neuer Kunden fokussiert. Dazu Jörn Krüger, CSO: „Wir sind dabei, beide Vertriebsteams unter anderem durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Ansprache noch skalierbarer aufzustellen. Es freut mich, dass wir damit bereits erste Erfolge in der Neukundengewinnung erzielen konnten.“

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen weitere IT-Fachkräfte mit Fokus auf künstliche Intelligenz hinzugewonnen, um die Skalierbarkeit der digitalen Wertschöpfungsketten noch weiter zu steigern. Darüber hinaus soll in diesem Jahr auch mit der Entwicklung eines neuen Services in Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden begonnen werden.

Dazu Jonas Enderlein, Vorstand und CEO der Solutiance AG: „Durch unsere digitale Wertschöpfungskette können wir künstliche Intelligenz optimal einsetzen, um Mitarbeiter noch weiter zu entlasten und unsere Prozesse noch skalierbarer zu gestalten. Außerdem werden wir in diesem Jahr, mit einem positiven Jahresergebnis im Rücken, mit der Entwicklung eines neuen Services im Inneren des Gebäudes beginnen. So sind wir zukünftig dann auch weniger abhängig vom Wetter.“

Das komplette Zahlenwerk zum ersten Quartal wird zeitnah auf

solutiance.com/investoren-kpis ergänzt.

(Ende)

Aussender: Solutiance AG

Adresse: Horstweg 8a, 14482 Potsdam

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 331 867193 00

E-Mail: investor-relations@solutiance.com

Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Solutiance AG

Marie-Christin Lehmann

Großbeerenstraße 179

14482 Potsdam

Deutschland

email : investor-relations@solutiance.com

Pressekontakt:

Solutiance AG

Marie-Christin Lehmann

Großbeerenstraße 179

14482 Potsdam

email : investor-relations@solutiance.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.