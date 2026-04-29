Ein Meilenstein für Eloro Resources

Die aktualisierte Ressourcenschätzung für das Iska-Iska-Projekt hat alle Zahlen der Ressourcenschätzung von 2023 erfreulich verbessert

Die neue Mineralressourcenschätzung hat bestätigt, dass das Iska-Iska-Projekt von Eloro Resources (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E) das Potenzial besitzt, dass es zu einer der größten Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätten in Bolivien und Lateinamerika ausgebaut werden kann. Zudem gibt es bedeutende mögliche Ressourcen an Seltenen Erden und Indium. Es liegen jetzt 85,17 Millionen Tonnen angezeigte und 945,43 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen vor, damit eine deutliche Erhöhung bei Tonnagen und Gehalten. Auch konnten jüngst die Zinnausbeuten durch metallurgische Arbeiten auf 58,9 Prozent gesteigert werden, was die Wirtschaftlichkeit des Projektes steigert.

Bei den angezeigten Ressourcen liegt ein Gehalt von 40 Gramm Silber je Tonne Gestein vor. Die angezeigten Ressourcen enthalten 109,53 Millionen Unzen Silber, 1,03 Millionen Tonnen Zink (1,21 Prozent Zinkgehalt) und 0,60 Millionen Tonnen Blei (0,71 Prozent Bleigehalt). Die abgeleitete Kategorie geht von einem Gehalt von 8,5 Gramm Silber je Tonne Gestein aus, damit von 248,60 Millionen Unzen Silber, 4,72 Millionen Tonnen Zink (Zinkgehalt 0,47 Prozent), 1,50 Millionen Tonnen Blei (0,16 Prozent Bleigehalt), 290.000 Tonnen Zinn (0,03 Prozent Zinkgehalt) und 1,21 Millionen Unzen Gold (0,04 Gramm Goldgehalt je Tonne). Bei den abgeleiteten Ressourcen nahe der Oberfläche stieg der Silbergehalt um 65 Prozent von 24,3 Gramm je Tonne Gestein (2023) auf 40 Gramm (2026, angezeigte Ressourcen) an.

Laut Tom Larsen, CEO von Eloro Resources positionieren die „anhaltend hohen Gehalte, insbesondere in der Santa-Barbara-Zone, Eloro einzigartig für die Weiterentwicklung und Erschließung des Projekts“. Zwar bleiben noch große polymetallische Mineralressourcen mit niedrigen Gehalten, jedoch wurden diese bisher kaum oder noch gar nicht bebohrt. Schön ist jedenfalls die Kontinuität der höhergradigen Mineralisierung bei Silber und Zinn. Auch konnten in der aktualisierten Ressourcenschätzung Abraumgebiete in Ressourcen umgewandelt werden.

Die Mineralressource umfasst eine Tagebauressource, begrenzt durch eine optimierte Tagebaugrube. Hauptprodukt ist Silber. Nebenbei bemerkt steigt der Silberbedarf weltweit an, gleichzeitig befindet sich der Silbermarkt seit Jahren im Defizit. Eloro Resources geht davon aus, dass sich die Lagerstätte entlang des Streichens, quer zum Streichen und in der Tiefe fortsetzt und somit Ressourcen noch erweitert werden können. Ein 40.000 Meter umfassendes Bohrprogramm wird bald starten und neue Erkenntnisse bringen und möglichst Teile der Ressource in der Kategorie „abgeleitet“ in die Kategorie „angezeigt“ überführen. Laut Analyst Rod Stewart von Red Cloud Securities machen Größe, Geometrie und Kontinuität der Lagerstätte diese zu einem der weltweit führenden, von Silber dominierten Erschließungsprojekte. Auch Analyst Peter Thilo Hasler von Sphene Capital ist positiv gestimmt. Eloro Resources besitzt eine „Buy-Bewertung“, das Kursziel liege bei 20,80 CAD je Aktie. Risiken des Bergbaus dürfen Anleger bei ihren Investmententscheidungen jedoch nie außer Acht lassen.

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Die aktualisierte Ressourcenschätzung für das Iska-Iska-Projekt von Eloro Resources (ISIN: CA2899003008, WKN: A12C1E) hat alle Zahlen der Ressourcenschätzung von 2023 erfreulich verbessert. Damit besitzt das Projekt das Potenzial zu einer der größten Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätten in Bolivien und Lateinamerika zu werden.

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