Silberpreis in der Stabilitätsphase

Knapp 76 US-Dollar müssen aktuell für eine Unze Silber berappt werden. In 2025 stieg der Silberpreis um fast 90 Prozent an und überholte mit seiner Performance sogar Gold.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Endeavour Silver Corp. und Discovery Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 05.06.2026, 20:15 Uhr Zürich/Berlin

Der Silberpreis scheiterte an der 90 US-Dollar-Hürde und musste Federn lassen. Nun hat er sich stabilisiert. Wohin nun die Richtung gehen wird, ist unklar. Laut Charttechnikern liegt bei 70,82 US-Dollar je Feinunze ein wichtiger Unterstützungspunkt. Solange sich der Preis des Edelmetalls darüber hält, ist von einer Seitwärtsbewegung auszugehen. Nachdem es mit dem Ölpreis deutlich nach unten ging, konnte er aktuell wieder etwas an Wert gewinnen. Gehen die Ölpreise zurück, dann gehen auch die Inflationsängste und Sorgen vor Zinserhöhungen zurück.

Der US-Präsident erwartet laut neuesten Aussagen eine Einigung mit dem Iran bezüglich einer Wiedereröffnung der Straße von Hormus binnen einer Woche. Wir werden sehen. Noch wirken wohl die Ängste vor Inflation, verursacht durch die hohen Energiepreise. Jedenfalls führen neue Unsicherheiten zwischen dem Iran und den USA zu einem steigenden Ölpreis. Dies ist für den Silberpreis weniger zuträglich, genauso wie die Aussicht, dass die Fed die Zinsen anhebt oder auf dem aktuellen Niveau belässt.

Auf kurzfristige Sicht ist das Bild für Silber also weniger positiv als auf längerfristige Sicht. Denn da ist die Stimmung gut, geht von einem steigenden Silberbedarf aus. Investitionen in Stromnetze und Solaranlagen beschleunigen sich vermutlich noch. Zudem herrscht auf dem Silbermarkt seit 2021 ein strukturelles Defizit. Und neue Primärsilberminen sind nicht in Sicht. Sollte sich die hohe Silbernachfrage aus der Industrie bestätigen, dann ist auch mit höheren Silberpreisen zu rechnen, vor allem da auch Anleger immer öfter zugreifen.

Discovery Silver (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ -) besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Es wird mit einer Produktion von rund 37 Millionen Silberäquivalent Unzen jährlich in den ersten zwölf Jahren gerechnet. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold (Porcupine-Projekt). Erwartet werden für 2026 etwa 260.000 bis 300.000 Unzen Gold. Discovery Silver hat nun auch die Übernahme der 100-prozentigen Beteiligung von Glencore an den Kidd-Betrieben (Kupfer, Silber, Zink sowie wertvolle Verarbeitungsanlagen) in Timmins abgeschlossen.

Endeavour Silver (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ -) besitzt drei produzierende Minen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko und Peru. Daneben existieren geplante Explorationsprojekte in Mexiko, Chile und in den USA. Im ersten Quartal 2026 produzierte das Unternehmen 1.875.375 Unzen Silber sowie 11.740 Unzen Gold und erreichte neue Rekorde beim Umsatz und bei der Produktion.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (-https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Endeavour Silver, Discovery Silver,

https://derivate.bnpparibas.com/service/daily/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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