Entwicklung der globalen Kernkraftkapazität

Laut Prognosen könnte die weltweite Kernkraftkapazität bis 2050 rund 1.446 GWe erreichen. Früher ging man von 1.200 GWe aus.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Premier American Uranium Corp. und Uranium Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.06.2026, 19:45 Uhr Zürich/Berlin

Die 1.200 Gigawattelektrisch (GWe) waren das im Rahmen der Erklärung zur Verdreifachung der Kernenergie (2023, COP28-Konferenz in Dubai) festgelegte Ziel. Damit die Kernenergie-Kapazität aber noch höher ausfällt, dafür müssen Weiterbetrieb bestehender Reaktoren und Neubau von Kernkraftwerken diese Ziele erfüllen. Dazu kommen dann noch alle im Bau befindlichen, geplanten, betriebsbereiten, vorgeschlagenen und potenziellen Reaktoren dazu. Ein bedeutender Teil des Wachstums kommt dabei aus im Bau befindlichen Reaktoren.

China, Frankreich, Indien, die USA und Russland wären dann im Jahr 2050 für knapp 980 GWe verantwortlich. Auch Kernkraft-Neueinsteiger existieren, sie wollen bis 2050 für 157 GWe sorgen. Etwa ein Viertel der gesamten Kapazität 2050 käme aus dem Langzeitbetrieb von Reaktoren. Das Durchschnittsalter von Reaktoren beträgt übrigens 48 Jahre, wobei es keine Anzeichen für eine Obergrenze der möglichen Betriebsdauer gibt. Insgesamt fehlen aber bei einigen Regierungszielen noch konkrete Pläne.

Dass ein Ausbau der Kernkraftkapazität notwendig ist, ergibt sich aus der Entwicklung der Energienachfrage. Denn sie steigt. Zum einen sind es die Menschen, die derzeit noch keinen Zugang zu Elektrizität besitzen, ihn aber erhalten werden. Zum anderen verlangt die wachsende Weltbevölkerung nach mehr Energie. Dazu kommt, dass sich die Elektrifizierung der Wirtschaftssektoren beschleunigt. Von fossilen Brennstoffen wird auf CO2-armen Strom umgestellt. Und nicht zu vergessen sind die neuen Technologien und datenintensive Prozesse, die Unmengen von Strom brauchen. Aus all dem ergibt sich ein steigender Uranbedarf.

Premier American Uranium (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ -) verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert und kann die Energiesicherheit in den USA stärken. Eine Privatplatzierung hat für frisches Geld in die Kasse gesorgt. Für das Hauptprojekt Cebolleta in New Mexico ist ein umfangreiches Arbeitsprogramm für 2026 geplant, welches auch schon begonnen hat. Auf dem Kaycee-Projekt in Wyoming hat das Explorationsprogramm 2026 ebenfalls begonnen.

Uranium Royalty (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ -) ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Uranium Royalty setzt auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen – darunter Lizenzgebühren, Streaming-Rechte, Fremd- und Eigenkapital von Uranunternehmen sowie physische Urantransaktionen. Das Unternehmen wird unter dem Dach einer neu gegründeten Muttergesellschaft Sweetwater Royalties übernehmen. Dadurch wird das Portfolio von Uranium Royalty deutlich erweitert und diversifiziert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium und (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

Quellen: Uranium Royalty, Premier American Uranium,

https://www.world-nuclear-news.org/articles/podcast-chinas-plans-for-new-nuclear-capacity;

https://world-nuclear.org/images/articles/World-Nuclear-Outlook-Report_dfed5656.pdf;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

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