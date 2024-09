Silbermarkt steuert auf Versorgungskrise zu

Beim Silber droht ein Defizit. Dies hat sich noch nicht vollständig im Preis niedergeschlagen.

Ein dramatischer Preisanstieg könnte beim Silber bevorstehen. Die Elektromobilität wächst schnell, ebenso erneuerbare Energietechnologien. Jedes Elektrofahrzeug verursacht einen Anstieg des Silberverbrauchs. Silber-Festkörperbatterien können dazu beitragen. Geschätzt wird mit einem Bedarf von 25.000 Tonnen Silber pro Jahr, dies allein durch den silberbatteriebetriebenen Elektromotor. 25.000 Tonnen Silber sind etwa 803.750.000 Feinunzen Silber. Sollten also die Silber-Festkörperbatterien ihren Siegeszug antreten, dann könnten sie auch Verwendung in Bussen, Schiffen oder Flugzeugen sowie in Bereichen wie Robotik, Militär oder Raumfahrt finden. Denn diese Art von Batterien soll viele Vorteile bieten. Silber ist nun mal gerade in der Batterietechnologie ein bevorzugtes Material aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften. Der Silbermarkt könnte also an der Schwelle zu einem Wandel stehen. Da wäre eine Preisanpassung nicht verwunderlich. Und die Zeit von neuen aufkommenden Technologien und damit einem vermehrten Silberverbrauch geht weiter.

Gute Aussichten also für beispielsweise MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ -. Das Unternehmen ist zu 56 Prozent an der Juanicipio Silbermine in Mexiko beteiligt (Fresnillo 44 Prozent). Die Aufbereitungsraten sowie außergewöhnliche Erzgehalte sprechen für die Silbermine und den weiteren Erfolg.

Neben Silber könnten auch Rohstoffe wie die der Platingruppenmetalle (PGM), notwendig für Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologien, auf dem Vormarsch sein. Besonders im LKW-Bereich, aber nicht nur dort, ist Wasserstoff eine hervorragende Möglichkeit CO2-Emissionen zu vermeiden. Auch im Bahnbereich kann eine Revolution für besseres Klima sorgen. Noch sind viele Dieselzüge weltweit unterwegs. Batterie- und Wasserstoffzüge könnten hier helfen. In Bayern wird der erste wasserstoffbetriebene Zug im Dezember seinen Dienst aufnehmen und er wird grünen Wasserstoff tanken, hergestellt aus erneuerbaren Energien. Emissionen gibt es dann nur in Form von Wasserdampf.

Platinmetalle produziert, neben Gold, Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – auf seinen Liegenschaften in den USA und in Südafrika.

