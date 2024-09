Nur noch kurze Zeit: Spare jetzt mind. 700 EUR beim E-Bike Kauf oder Bikeleasing / Jobrad

Zum Spätsommer purzeln nochmal kräftig die Preise bei Little John Bikes. Zahlreiche Fahrräder sind jetzt stark reduziert. E-Bike Fans freuen sich sogar auf mind. 700 EUR Rabatt.

Zum Jagdfinale röhrt laut der Hirsch! Der Fahrradfilialist Little John Bikes geht in den Endspurt und setzt beim E-Bike SALE noch einen drauf: Ab sofort heißt es mind. 700 EUR Rabatt* auf alle E-Bikes der Top Marken wie Cannondale, Kalkhoff, Haibike, Diamant uvm. (ausgen. Tenways). Und das Beste: Die Aktion gilt auch für JobRad / Leasingräder.**

Vom elektrischen Trekkingrad bis zum Mountainbike – in den Jagdrevieren von Little John Bikes findest du alles, was dein Radlerherz begehrt. Auch klassische Fahrräder für Groß und Klein sind stark reduziert.

Optional zu deiner Beute gibt’s die treffsichere 0%-Finanzierung für bis zu 24 Monate noch dazu.*** Alle Informationen hier: littlejohnbikes.de/service/finanzierung

Jetzt oder nie! Erfülle dir endlich deinen Traum und gönn‘ dir mind. 700 EUR Rabatt auf alle E-Bikes. Aber Obacht: Die Rabattaktion läuft nur noch bis 30. September und nur solange der Vorrat reicht!

In den 60 Little John Bikes Filialen erwartet dich eine vielfältige Auswahl an Marken, E-Bikes und Fahrrädern. Dazu bieten die Experten eine kompetente Beratung rundum das breite Sortiment aber auch Themen wie Ergonomie oder Werkstatt-Leistungen, um auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen. So findest du das ideale Bike und genießt dank kostenloser Inspektionen auch nach dem Kauf weiterhin ungetrübten Fahrspaß in der Wildnis.

Also, worauf wartest du noch: Finde dein Traumrad im Online-Shop oder in der Filiale und genieße die letzten Sonnenstrahlen des Jahres!

Alle Angebote im Überblick: littlejohnbikes.de/fahrraeder/angebote

Warum Little John Bikes?

Neben den genialen Schnäppchen zur Rabattaktion bietet Little John Bikes einen langfristigen Fahrspaß mit vielen Vorteilen:

* VeloCard Vorteile: kostenlose Inspektionen, 20 % Rabatt bei Reparaturen und Express-Service.

* Dank großem Filialnetzwerk mit über 60 Filialen immer in deiner Nähe.

* Vielfalt für Jung und Alt: Aus über 30 Marken genau das richtige Bike finden.

* Individuelle Beratung durch Kompetenz und Leidenschaft.

* Zertifizierte Shimano Service-Qualität in allen Werkstätten.

* Online-Terminbuchung und Fahrradregistrierung.

* Gesund unterwegs dank individueller Ergonomie Beratung.

Little John Bikes Filialen über 60x in Deutschland

www.littlejohnbikes.de/filialen

*Ein Angebot von: Little John Bikes GmbH, Heidestraße 3, 01127 Dresden. Preis inkl. MwSt. 700EUR E-Bike Rabattaktion gültig auf den UVP im Aktionszeitraum bis 30.09.2024, auch auf Leasingräder. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Rabatten. Nur solange der Vorrat reicht. Ausgenommen Tenways.

** Aktion gilt auf den UVP. Der Rabatt wird vom Leasingpreis des Rades abgezogen.

***0% Finanzierung im Aktionszeitraum vom 15.08. bis 30.09.2024. Die Vertragslaufzeit ist wählbar zwischen 6 und 24 Monaten für eine Finanzierungssumme bis 12.000 Euro. Bonität vorausgesetzt. Finanzierungen ab 100 Euro möglich. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzinssatz (jährl.) 0,00 %. Ausgeschlossen Online-Shop. Alle Finanzierungen erfolgen über unseren Partner: Darlehensgeber: Targobank AG & Co. KGaA in Düsseldorf, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Herr Sascha Leps

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351 563 497 0

web ..: https://www.littlejohnbikes.de

email : marketing@littlejohnbikes.com

Little John Bikes (LJB) mit Hauptsitz in Dresden zählt mit über 60 Filialen zu den führenden Fahrradhändlern in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter:innen und ist das größte Mobilitätsnetzwerk im deutschen Fahrradeinzelhandel.

Als Spezialist im Megatrend „E-Bike“ verfolgt LJB mit der Marke ePedalics seit 2023 eine Mehrmarkenstrategie, um die speziellen Kundenanforderungen in diesem Segment noch bedarfsgerechter und vielseitiger zu bedienen.

Als Bikeleasing Experte bietet das Unternehmen die jeweils beste Leasingoption zum individuellen Bedarf und verschafft so Arbeitgebern einen kostenlosen und unkomplizierten Zugang zu diesem modernen Benefit.

