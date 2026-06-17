Silber als Investment nicht vergessen

In den vergangenen Wochen haben die Silberpreise deutlich nachgegeben. Dies sollte aber Anleger nicht zum Zweifeln veranlassen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Vizsla Silver Corp. und Endeavour Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 17.06.2026, 22:30 Uhr Zürich/Berlin

Der gesunkene Silberpreis hat nicht zu einem Abverkauf geführt, sondern die Nachfrage nach Münzen und Barren eher angetrieben. Schließlich gibt es viele, die Kursrücksetzer als Kaufgelegenheit ansehen. Dies zeigt die langfristige Perspektive auf. Wer auf attraktive Preise gewartet hatte, wurde belohnt. Also kein Grund zur Panik, sondern lieber niedrigere Preise nutzen. Geopolitische Querelen, Kriege und Unsicherheiten haben früher Gold und Silber als sichere Häfen glänzen lassen. Große Zinserhöhungen gibt es derzeit nicht und der US-Dollar ist nicht sonderlich stark.

Dennoch sind die Silberpreise zurückgekommen. Silber galt schon immer als sehr volatiles Edelmetall. Es ist jedenfalls nicht mehr so leicht, kurzfristige Preisveränderungen vorherzusagen. Heute wirken andere Faktoren stärker, wie etwa das Handeln der Notenbanken, die Anlegerstimmung und vor allem beim Silber die industrielle Nachfrage. Entscheidend ist das langfristige Bild und dies sollte auch für Anleger das Maß der Dinge sein. Das unterscheidet Anleger von Spekulanten.

Starke Schwankungen wird es auch in Zukunft beim Silberpreis geben. Da sollten sich Anleger nicht zu sehr von Emotionen leiten lassen. Charttechniker übrigens sehen eine wichtige Marke bei 70,82 US-Dollar je Feinunze Silber. Da fehlt nicht mehr viel und schafft das Edelmetall den Sprung über diese Marke, so könnte eine Erholung einsetzen. Der mittelfristige Abwärtstrend verläuft bei rund 80,00 US-Dollar je Feinunze. Und angesichts der langfristig guten Prognose für den Silberpreis sollten auch die Werte von Unternehmen mit Silber auf dem Schirm stehen.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Es ist eine sehr große unerschlossene hochgradige Primärsilberressource. Der Produktionsbeginn soll im zweiten Halbjahr 2027 liegen. Jährlich sollen 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können, über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 9,4 Jahren. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen. Das Unternehmen treibt die Minenerschließung voran und setzt gleichzeitig die Exploration im Gesamtgebiet fort.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – besitzt drei produzierende Minen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko und Peru. Daneben existieren geplante Explorationsprojekte in Mexiko, Chile und in den USA. Im ersten Quartal 2026 produzierte das Unternehmen 1.875.375 Unzen Silber sowie 11.740 Unzen Gold – damit 78 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum 2025 – und erreichte neue Rekorde beim Umsatz und bei der Produktion. So lag der Umsatz aus dem ersten Quartal 2026 um 230 Prozent höher als im vergleichbaren Zeitraum 2025.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Vizsla Silver, Endeavour Silver,

https://derivate.bnpparibas.com/daily-edelmetall?utm_source=finanzen.net&utm_medium=content&utm_content=daily_edelmetall&utm_campaign=news-finanzen.net-Emittenten_Chartanalyse;

https://substack.com/home/post/p-201571619;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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