Majestic Gold Corp. erhält bedingte Genehmigung für Privatplatzierung

Vancouver, British Columbia – 17. Juni 2026 / IRW-Press / Majestic Gold Corp. (TSX.V: MJS, FWB: A0BK1D) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es nach seiner Pressemitteilung vom 21. Mai 2026 eine bedingte Genehmigung von der TSX Venture Exchange (TSXV) für seine Finanzierung mittels Privatplatzierung (die Privatplatzierung) von bis zu 384.615.385 Stammaktien (Stammaktien) zu einem Preis von 0,13 C$ pro Stammaktie erhalten hat, was einem Gesamterlös von bis zu 49.234.099,98 C$ entspricht.

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am Donnerstag, den 25. Juni 2026 oder zu einem späteren vom Unternehmen bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für strategische Kapitalbeteiligungen, Akquisitionen und Joint-Venture-Projekte außerhalb Chinas sowie für technische Studien, Due-Diligence-Prüfungen, Projektbewertungen und Konzessionsuntersuchungen im Zusammenhang mit potenziellen Transaktionen und für die Weiterentwicklung von Entwicklungsmöglichkeiten und potenzielle Projektfinanzierungszusagen sowie als Working Capital, für Unternehmensentwicklungsmaßnahmen und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Im Zusammenhang mit einem von Herrn Fan Zhong Kong (Herr Kong) erhobenen Einwand gegen die Privatplatzierung hat das Unternehmen Herrn Kong am 14. Juni 2026 ein schriftliches Angebot zur Teilnahme an der Privatplatzierung zu den gleichen Bedingungen wie andere Zeichner unterbreitet (das Angebot). Gemäß dem Angebot kann Herr Kong bis zu einer solchen Anzahl Stammaktien zum Privatplatzierungspreis erwerben, die es ihm erlaubt, seinen anteiligen Besitz an den insgesamt ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens nach Abschluss der Privatplatzierung aufrechtzuerhalten. Das Angebot bleibt 30 Tage ab dem Datum seiner Abgabe offen, unabhängig davon, wann die Privatplatzierung abgeschlossen wird. Das Unternehmen kann dasselbe Beteiligungsrecht auf bestimmte andere Personen ausweiten.

Derzeit gibt es 1.042.664.381 ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Nach Abschluss der Privatplatzierung und unter Annahme der Ausgabe von 384.615.385 Stammaktien im Rahmen der Privatplatzierung bzw. von rund 56.386.329 Stammaktien an Herrn Kong im Rahmen des Angebots wird die Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien etwa 1.483.666.095 betragen.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen Weiterverkaufsbeschränkungen im Einklang mit den geltenden Gesetzen und/oder der Haltefrist der TSXV. Die Privatplatzierung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSXV.

Wie bereits berichtet, hat Herr Kong zudem vor dem Supreme Court von British Columbia Verfahren eingeleitet, um unter anderem eine einstweilige Verfügung zu erzielen, die es dem Unternehmen untersagt, die am 21. Mai 2026 angekündigte Privatplatzierung bis zur Anhörung der Petition durchzuführen. Die Anhörung zur Petition auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist für Montag, den 22. Juni 2026, angesetzt. In der zugrundeliegenden Petition beantragt Herr Kong außerdem die Abberufung von vier Direktoren aus ihrem Amt. Das Unternehmen bestreitet die Vorwürfe von Herrn Kong und beabsichtigt, sich im besten Interesse aller Stakeholder energisch dagegen zu verteidigen.

Über Majestic Gold Corp.

Majestic Gold Corp. ist ein kostengünstiger Junior-Goldproduzent, der kommerzielle Goldproduktion im Osten der Provinz Shandong in China betreibt und Bergbaubetriebe in seinen Goldminen Songjiagou und auf dem Goldprojekt Mujin hat. Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen Projekten finden Sie auf www.sedarplus.ca und der Unternehmenswebsite unter www.majesticgold.com.

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E-Mail: info@majesticgold.com

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